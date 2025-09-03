El 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos entra en su etapa decisiva con la espera semifinal entre Perú y Chile. Mientras que el pan con chicharrón, el tamal, y ahora el café pasado, representarán a la gastronomía peruana, la marraqueta y las sopaipillas con pebre buscarán darle la victoria al país sureño. Aunque cientos de usuarios ya están votando en TikTok, Instagram y YouTube por su favorito, la presencia de la bebida de granos tostados fue cuestionado por streamers. Uno de ellos fue Mario Irivarren.

El conductor de 'Good Time' cuestionó la selección del creador de contenido, asegurando que, en Perú, el emoliente es considerado una icónica bebida, incluso más que el café. Además, no pasó por alto que se añadió un platillo extra a Chile para la competencia, mientras que, en el caso peruano, se mantienen los mismos dos desayunos del enfrentamiento con Ecuador.

Perú vs Chile en 'Mundial de desayunos': Mario Irivarren cuestionó elección de café en competencia

Según señaló el integrante de Esto es Guerra, en lugar del café, bebida típica en Colombia o Brasil (principal exportador de estos granos), hubiera preferido que Ibai Llanos incluyera el emoliente dentro del 'Mundial de desayunos'. Por su parte, Gerardo Pe lo refutó indicando que esta infusión de cebada tostada no suele ser ingerida durante las mañanas para acompañar al pan con chicharrón.

"Me quedo con el emoliente. Yo me cierro con el emoliente porque lo siento más rico (...) ¿Cuántas veces desayunas chicharrón en la semana? Solo un domingo. Es lo mismo. No te digo que el emoliente lo desayunes todos los días, pero sí es algo representativo del Perú que puede acompañar tu desayuno. A eso voy. O quinua o maca. Me cierro que el café es riquísimo, pero el café es más representativo de Colombia, de Brasil. Es más, creo que el café se inventó en Etiopía", explicó Mario Irivarren.

¿Cómo votar en la semifinal de Perú vs. Chile en el 'Mundial de desayunos de Ibai?

Para apoyar tu favorito en el 'Mundial de desayunos' solo debes seguir los siguientes pasos: