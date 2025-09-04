HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?
¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     ¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?     
Tendencias

Captan supuesta posesión demoníaca durante función de 'El Conjuro 4' y clip sorprende en redes

Clip viral en TikTok muestra a dos personas intentando contener al muchacho mientras otro individuo reza.

Clip viral acumula millones de visualizaciones en redes sociales.
Clip viral acumula millones de visualizaciones en redes sociales. | Foto: composición LR/ TikTok

Un clip grabado durante la función de 'El Conjuro 4' en Estados Unidos está generando asombro en redes sociales. En el video se observa a tres personas sujetando a un muchacho que atraviesa una supuesta posesión demoníaca. Como era de esperarse, el hecho generó confusión y temor entre los presentes.

Clip viral muestra a joven presuntamente poseído en cine durante 'El Conjuro 4'

En el clip viral se observa a un grupo de personando tratando de contener a un muchacho que tendría una aparente posesión demoniaca. Del mismo modo, otra persona parece rezar para sobrellevar la impactante escena. Todo se habría originado durante la proyección de la película 'El Conjuro 4' en un cine de Estados Unidos.

PUEDES VER: Madre peruana le rezaba todos los días a estampita de Jorge Luna creyendo que era un santo

lr.pe

Al respecto, muchos usuarios generaron una ola de especulaciones respecto al supuesto hecho paranormal. Hasta el momento, no se confirmó si la escena realmente es real o formaría parte de una recreación para generar más audiencia a la película.

¿De qué trata la película 'El Conjuro 4: Últimos Ritos'?

'El Conjuro' llega a su capítulo final y arrasó en su etapa de preventa en el Perú. Esta proyección se enfocará en el aterrador caso Smurl, ocurrido en 1986 en West Pittston, Pensilvania.

PUEDES VER: ¿'El conjuro 4' en Netflix? Dónde ver la película de terror completa en español latino

lr.pe

La película se centrará en una familia que es víctima de perturbadores fenómenos paranormales: ruidos inexplicables, presencias hostiles, ataques físicos e incluso agresiones. De esta forma, piden apoyo a los reconocidos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes se encargarán de confirmar la presencia de un demonio de fuerza descomunal y otras entidades malignas.

Notas relacionadas
Mark Vito viajó a Nueva York junto a su enamorada y ella comparte video: “Para conocer a mis suegros”

Mark Vito viajó a Nueva York junto a su enamorada y ella comparte video: “Para conocer a mis suegros”

LEER MÁS
Mujer muestra su outfit para asistir a la audiencia de su divorcio, pero termina llorando tras recordar su relación: "Nunca pensé que me iba a divorciar"

Mujer muestra su outfit para asistir a la audiencia de su divorcio, pero termina llorando tras recordar su relación: "Nunca pensé que me iba a divorciar"

LEER MÁS
Joven pidió una batidora por Temu, pero quedó en shock al recibirla: "¿Es ilegal leer?"

Joven pidió una batidora por Temu, pero quedó en shock al recibirla: "¿Es ilegal leer?"

LEER MÁS
Comerciantes de Gamarra sorprenden con creativos polos apoyando al pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': "Chile, aquí te esperamos"

Comerciantes de Gamarra sorprenden con creativos polos apoyando al pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': "Chile, aquí te esperamos"

LEER MÁS
Influencer francesa desata polémica al calificar canción del Grupo 5 como 'vulgar'

Influencer francesa desata polémica al calificar canción del Grupo 5 como 'vulgar'

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana se gradúa de policía e invita a sus padres divorciados a la ceremonia y en redes bromean: “¿Reconciliación?"

Peruana se gradúa de policía e invita a sus padres divorciados a la ceremonia y en redes bromean: “¿Reconciliación?"

LEER MÁS
Novia olvidó su DNI en plena boda civil y momento es viral: "Me ganaron los nervios"

Novia olvidó su DNI en plena boda civil y momento es viral: "Me ganaron los nervios"

LEER MÁS
Madre peruana le rezaba todos los días a estampita de Jorge Luna creyendo que era un santo

Madre peruana le rezaba todos los días a estampita de Jorge Luna creyendo que era un santo

LEER MÁS
Mujer muestra su outfit para asistir a la audiencia de su divorcio, pero termina llorando tras recordar su relación: "Nunca pensé que me iba a divorciar"

Mujer muestra su outfit para asistir a la audiencia de su divorcio, pero termina llorando tras recordar su relación: "Nunca pensé que me iba a divorciar"

LEER MÁS
Pollería peruana se hace viral en redes por tener un nombre bastante familiar: "No, la policía"

Pollería peruana se hace viral en redes por tener un nombre bastante familiar: "No, la policía"

LEER MÁS
Japonesa queda encantada con pan con chicharrón y pide votar por Perú en 'Mundial de desayunos' de Ibai: "Estoy apoyando"

Japonesa queda encantada con pan con chicharrón y pide votar por Perú en 'Mundial de desayunos' de Ibai: "Estoy apoyando"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Tendencias

Novia olvidó su DNI en plena boda civil y momento es viral: "Me ganaron los nervios"

Japonesa queda encantada con pan con chicharrón y pide votar por Perú en 'Mundial de desayunos' de Ibai: "Estoy apoyando"

Peruana genera polémica en redes por mencionar que trabajar en España es mejor que en Perú: "Tu vida es importante"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota