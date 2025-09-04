Captan supuesta posesión demoníaca durante función de 'El Conjuro 4' y clip sorprende en redes

Un clip grabado durante la función de 'El Conjuro 4' en Estados Unidos está generando asombro en redes sociales. En el video se observa a tres personas sujetando a un muchacho que atraviesa una supuesta posesión demoníaca. Como era de esperarse, el hecho generó confusión y temor entre los presentes.

Clip viral muestra a joven presuntamente poseído en cine durante 'El Conjuro 4'

En el clip viral se observa a un grupo de personando tratando de contener a un muchacho que tendría una aparente posesión demoniaca. Del mismo modo, otra persona parece rezar para sobrellevar la impactante escena. Todo se habría originado durante la proyección de la película 'El Conjuro 4' en un cine de Estados Unidos.

PUEDES VER: Madre peruana le rezaba todos los días a estampita de Jorge Luna creyendo que era un santo

Al respecto, muchos usuarios generaron una ola de especulaciones respecto al supuesto hecho paranormal. Hasta el momento, no se confirmó si la escena realmente es real o formaría parte de una recreación para generar más audiencia a la película.

¿De qué trata la película 'El Conjuro 4: Últimos Ritos'?

'El Conjuro' llega a su capítulo final y arrasó en su etapa de preventa en el Perú. Esta proyección se enfocará en el aterrador caso Smurl, ocurrido en 1986 en West Pittston, Pensilvania.

La película se centrará en una familia que es víctima de perturbadores fenómenos paranormales: ruidos inexplicables, presencias hostiles, ataques físicos e incluso agresiones. De esta forma, piden apoyo a los reconocidos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes se encargarán de confirmar la presencia de un demonio de fuerza descomunal y otras entidades malignas.