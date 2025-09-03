HOYSuscripcion LR Focus

¿'El conjuro 4' en Netflix? Dónde ver la película de terror completa en español latino

La última entrega de la saga protagonizada por los Warren se estrena en cines en septiembre de 2025. Conoce si 'El conjuro 4' estará disponible en Netflix o en alguna otra plataforma de streaming.

'El conjuro 4' se estrena el jueves 4 de septiembre en cines. Foto: Captura YouTube
'El conjuro 4' se estrena el jueves 4 de septiembre en cines. Foto: Captura YouTube

Tras años de expectativas y rumores, 'El conjuro 4: últimos ritos' ya tiene fecha de estreno oficial en cines: jueves 4 de septiembre. Esta cinta marca el cierre definitivo de una de las franquicias más exitosas del cine de terror contemporáneo. Dirigida por Michael Chaves, la película trae de regreso a Patrick Wilson y Vera Farmiga como los icónicos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.

El largometraje narra uno de los casos más estremecedores en la carrera de los Warren: los fenómenos demoníacos sufridos por la familia Smurl en Pensilvania. La historia se basa en hechos supuestamente reales ocurridos en la década de los 80, lo que suma tensión y expectativa al relato. Con su llegada a la pantalla grande programada para septiembre de 2025, muchos fanáticos ya se preguntan dónde ver 'El conjuro 4' en español latino una vez llegue al streaming.

PUEDES VER: 'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

¿'El conjuro 4' se estrenará en Netflix?

Una de las dudas más frecuentes entre los seguidores de la saga es si 'El conjuro 4' estará disponible en el catálogo de Netflix. Sin embargo, hasta la fecha, no hay planes confirmados de que la cinta se estrene en esta plataforma. La película es una producción de New Line Cinema y Warner Bros. Pictures, estudios que distribuyen sus contenidos de forma prioritaria a través de HBO Max, su plataforma oficial de streaming.

Cabe señalar que ninguna de las entregas anteriores de 'El conjuro' ha sido lanzada de forma exclusiva o inicial en Netflix. Aunque algunas películas del universo de los Warren, como 'La monja' o 'Annabelle', han llegado eventualmente al catálogo de la N roja en ciertas regiones, no se espera que 'El conjuro 4' esté disponible en Netflix en su etapa inicial.

Por lo tanto, si te preguntas dónde ver 'El conjuro 4' en español latino, la mejor alternativa será HBO Max, donde Warner suele estrenar sus producciones tras su paso por cines.

PUEDES VER: Película ‘Volver al futuro’ retorna a los cines por su 40 aniversario: ¿cuándo y dónde verla?

¿Cuándo se estrena 'El conjuro 4: últimos ritos' en HBO Max?

Warner Bros cambió su estrategia de lanzamientos en streaming después de 2022. Anteriormente, sus títulos llegaban a HBO Max apenas 45 días después de su estreno en cines. No obstante, el nuevo modelo se ajusta según el rendimiento en taquilla, la demanda del público y otros factores estratégicos, por lo que no hay una ventana fija.

En base a patrones recientes, se estima que 'El conjuro 4' podría sumarse al catálogo de HBO Max entre 90 y 120 días después de su estreno oficial en salas de cine. Esto sitúa su posible lanzamiento en la plataforma entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.

Esta estimación responde a la nueva política de Warner, que busca maximizar la recaudación en taquilla antes de llevar sus títulos más esperados al streaming. Por lo tanto, los fans que deseen ver la película online y en español latino tendrán que esperar algunos meses, pero con la certeza de que llegará oficialmente a HBO Max.

PUEDES VER: Reparto de 'Caerás': quién es quién en esta atrevida película de Netflix

Fecha de estreno de 'El conjuro 4'

'El conjuro 4: últimos ritos' tendrá un lanzamiento global escalonado durante la primera semana de septiembre de 2025. La cinta estará disponible en cartelera según el siguiente calendario:

  • Latinoamérica: jueves 4 de septiembre de 2025
  • Estados Unidos y España: viernes 5 de septiembre de 2025

Con este estreno mundial, la cinta se prepara para cerrar con broche de oro la exitosa saga iniciada en 2013. El guion fue escrito por David Leslie Johnson-McGoldrick, colaborador habitual del universo 'Conjuro', y la producción ejecutiva estuvo a cargo de James Wan, creador de la franquicia.

