El papa León XIV sigue ganándose el cariño de millones de fieles católicos con distintos gestos. Esta vez, durante la audiencia papal celebrada el último miércoles 13 de agosto en el Vaticano, el sumo pontífice pronunció la primera parte de su discurso en italiano, inglés y español, despertando la alegría entre los presentes.

A poco tiempo de ingresar a la Sala de Audiencias Pablo VI, León XIV saludó a la multitud en tres idiomas: "¡Buon giorno! ¡Good morning, everyone! ¡Buenos días!", ante los vitores de visitantes provenientes de Perú, Colombia, España, Estados Unidos, Kenia y varios otros países. Luego, inició su alocución en los mismos tres idiomas, sin necesidad de un traductor.

"Vamos a hacer la audiencia esta mañana en dos momentos, porque hay gente aquí al lado, en la basílica y también en la plaza. Bienvenidos todos y poco a poco vamos a ir saludando en cuanto posible a todos los grupos" fue el mensaje que dio en las tres lenguas, a propósito del gentío en el exterior que enfrentaba el caluroso verano de Roma.

Cabe destacar que el papa León XIV, cuyo nombre original es Robert Prevost, es originario de Estados Unidos, país norteamericano donde el inglés es idioma predominante, y aprendió luego el español durante su labor pastoral en Perú, cuya nacionalidad obtuvo y donde ejerció diversos cargos, entre ellos el de obispo de Chiclayo.

Usuarios reaccionan a saludo de León XIV en varios idiomas

El gesto del líder de la iglesia católica se hizo viral en numerosas redes sociales, como X, donde la publicación del video por parte de la cuenta Un Tradi en el Novus Ordo alcanzó los 14.000 "Me gusta". "Crack el peruviano", "El verdadero don de lenguas", "No hacerse problemas y dar soluciones, eso es el accionar de un buen cristiano", fueron algunos de los comentarios al post.

¿Cuántos idiomas habla el papa León XIV?

En buena parte debido a su labor pastoral y formación académica, el papa León XIV es un políglota (persona que habla en varios idiomas). Además de los ya mencionados italiano, español e inglés, el santo padre habla francés y portugués, además de leer en latín (idioma oficial de la iglesia) y alemán, con lo que maneja 7 lenguas.