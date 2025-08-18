Joven peruana sorprende al comprar lujosa cartera en oferta de S/230 pagando solo S/9: "Me encanta"

La joven peruana compró una cartera de S/230 de Crepier con un beneficio que le ofrecia su tarjeta de crédito Interbank. | Foto: composición LR/ TikTok

La joven peruana compró una cartera de S/230 de Crepier con un beneficio que le ofrecia su tarjeta de crédito Interbank. | Foto: composición LR/ TikTok

Una impresionante estrategia permitió a una mujer obtener un producto lujoso pagando poco. Se trata de la usuaria 'Lolsss', quien en TikTok dio a conocer el truco que usó cuando fue a comprar una cartera de Crepier. De acuerdo a la joven, el producto costaba S/230, pero debido a un descuento podía adquirirlo a S/189; sin embargo, la peruana no quiso hacer uso de tanto dinero y optó por utilizar un beneficio que le daba su tarjeta bancaria.

En el clip, la usuaria mostró con emoción el producto que adquirió y confesó paso a paso qué hizo para llevárselo a su casa. "Decidí ir a gastar mis puntos de la tarjeta Interbank. Yo fui a la tienda y me dijeron que estaba en oferta", reveló.

Joven compra una lujosa cartera con solo S/9

En el video, la mujer indicó que consultó con los vendedores de una tienda si podía usar los puntos de su tarjeta para pagar la cartera y ante una respuesta positiva se dio con la sorpresa de que podría gastar pocos soles.

"Yo fui a la tienda y pregunté por la cartera y me dijeron que estaba en oferta. Entonces, le pregunté al joven si podía ver cuántos puntos tenía y si valía. Entonces, el chico me dijo 'tienes tantos puntos que si compras esa cartera te va a salir a 9 soles'", le dijeron a la usuaria, quien aceptó rápidamente la oferta. El motivo de su compra se debía a una recomendación que vio en TikTok sobre una cartera que servía también como una lonchera.

"Todas mis carteras son de Crepier gracias a Interbank", "Mi hermana llevándose 3 carteras el día que la acompañé a comprar diciendo: 'estamos con plata', al final su pago fue de 4 soles por sus puntos", "Con esos puntos millas siempre les compro sus carteras, billeteras para mi hermana, mamá y novia", comentaron algunos usuarios en el clip.