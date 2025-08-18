HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Tendencias

Joven peruana sorprende al comprar lujosa cartera en oferta de S/230 pagando solo S/9: "Me encanta"

La mujer reveló su gran 'truco' en TikTok para no gastar más de nueve soles en una cartera de marca reconocida y ahorrar comprando en las tiendas comerciales.

La joven peruana compró una cartera de S/230 de Crepier con un beneficio que le ofrecia su tarjeta de crédito Interbank.
La joven peruana compró una cartera de S/230 de Crepier con un beneficio que le ofrecia su tarjeta de crédito Interbank. | Foto: composición LR/ TikTok

Una impresionante estrategia permitió a una mujer obtener un producto lujoso pagando poco. Se trata de la usuaria 'Lolsss', quien en TikTok dio a conocer el truco que usó cuando fue a comprar una cartera de Crepier. De acuerdo a la joven, el producto costaba S/230, pero debido a un descuento podía adquirirlo a S/189; sin embargo, la peruana no quiso hacer uso de tanto dinero y optó por utilizar un beneficio que le daba su tarjeta bancaria.

En el clip, la usuaria mostró con emoción el producto que adquirió y confesó paso a paso qué hizo para llevárselo a su casa. "Decidí ir a gastar mis puntos de la tarjeta Interbank. Yo fui a la tienda y me dijeron que estaba en oferta", reveló.

PUEDES VER: Peruana genera polémica en redes por mencionar que trabajar en España es mejor que en Perú: "Tu vida es importante"

lr.pe

Joven compra una lujosa cartera con solo S/9

En el video, la mujer indicó que consultó con los vendedores de una tienda si podía usar los puntos de su tarjeta para pagar la cartera y ante una respuesta positiva se dio con la sorpresa de que podría gastar pocos soles.

"Yo fui a la tienda y pregunté por la cartera y me dijeron que estaba en oferta. Entonces, le pregunté al joven si podía ver cuántos puntos tenía y si valía. Entonces, el chico me dijo 'tienes tantos puntos que si compras esa cartera te va a salir a 9 soles'", le dijeron a la usuaria, quien aceptó rápidamente la oferta. El motivo de su compra se debía a una recomendación que vio en TikTok sobre una cartera que servía también como una lonchera.

"Todas mis carteras son de Crepier gracias a Interbank", "Mi hermana llevándose 3 carteras el día que la acompañé a comprar diciendo: 'estamos con plata', al final su pago fue de 4 soles por sus puntos", "Con esos puntos millas siempre les compro sus carteras, billeteras para mi hermana, mamá y novia", comentaron algunos usuarios en el clip.

Notas relacionadas
Peruano afirma que sobrevivir en Italia es difícil y que trabaja en lo que 'venga': "Anhelo traer a mi hijo"

Peruano afirma que sobrevivir en Italia es difícil y que trabaja en lo que 'venga': "Anhelo traer a mi hijo"

LEER MÁS
Peruana genera polémica en redes por mencionar que trabajar en España es mejor que en Perú: "Tu vida es importante"

Peruana genera polémica en redes por mencionar que trabajar en España es mejor que en Perú: "Tu vida es importante"

LEER MÁS
La Peruanita Minimarket, la única tienda de productos peruanos en Las Vegas que está conquistando EEUU: "Te damos tu yapa"

La Peruanita Minimarket, la única tienda de productos peruanos en Las Vegas que está conquistando EEUU: "Te damos tu yapa"

LEER MÁS
Hombres disfrazados de superhéroes trepan edificio de INSN de San Borja y le dan sorpresa a pacientes por el Día del Niño

Hombres disfrazados de superhéroes trepan edificio de INSN de San Borja y le dan sorpresa a pacientes por el Día del Niño

LEER MÁS
Policías intentan mover en grupo un tráiler con carga y el video se vuelve viral: "Jutsu de clones"

Policías intentan mover en grupo un tráiler con carga y el video se vuelve viral: "Jutsu de clones"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adolescente celebra sus 15 años y baila el vals con las fotos de sus padres que fallecieron en un accidente de tránsito

Adolescente celebra sus 15 años y baila el vals con las fotos de sus padres que fallecieron en un accidente de tránsito

LEER MÁS
Peruana genera polémica en redes por mencionar que trabajar en España es mejor que en Perú: "Tu vida es importante"

Peruana genera polémica en redes por mencionar que trabajar en España es mejor que en Perú: "Tu vida es importante"

LEER MÁS
Postulante rompe en llanto tras ingresar a la UNI y la escena conmueve a miles en redes: “Nos emocionamos como si fuera nuestro hijo"

Postulante rompe en llanto tras ingresar a la UNI y la escena conmueve a miles en redes: “Nos emocionamos como si fuera nuestro hijo"

LEER MÁS
Peruano afirma que sobrevivir en Italia es difícil y que trabaja en lo que 'venga': "Anhelo traer a mi hijo"

Peruano afirma que sobrevivir en Italia es difícil y que trabaja en lo que 'venga': "Anhelo traer a mi hijo"

LEER MÁS
Cubanos revelan las actividades que son normales en Perú y que son un ‘lujo’ en su país: “Aquí vives sin que se vaya la luz”

Cubanos revelan las actividades que son normales en Perú y que son un ‘lujo’ en su país: “Aquí vives sin que se vaya la luz”

LEER MÁS
Dejó su carrera como ingeniero de minas para vender shawarmas: "Comenzamos con un carrito ambulante en una esquina"

Dejó su carrera como ingeniero de minas para vender shawarmas: "Comenzamos con un carrito ambulante en una esquina"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Estamos muertos' temporada 2: cuándo se estrena y todos los detalles de la nueva entrega

Prohíben el paso de ciertos vehículos en el nuevo puente turístico Miraflores-Barranco: conoce cuáles son y desde cuándo

Gasolina subsidiada en Venezuela 2025: revisa el cronograma para surtir el tanque hasta el 25 de agosto

Tendencias

Policías intentan mover en grupo un tráiler con carga y el video se vuelve viral: "Jutsu de clones"

Cubanos revelan las actividades que son normales en Perú y que son un ‘lujo’ en su país: “Aquí vives sin que se vaya la luz”

Peruano afirma que sobrevivir en Italia es difícil y que trabaja en lo que 'venga': "Anhelo traer a mi hijo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Santa Rosa: Canciller Elmer Schialer y a ministro de Defensa responden ante la Comisión de Relaciones Exteriores

Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

Rafael López Aliaga: alcalde de Lima contrato a más de 30 militantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota