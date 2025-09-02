Comerciantes de Gamarra sorprenden con creativos polos apoyando al pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': "Chile, aquí te esperamos"
La fiebre por el pan con chicharrón, que avanzó a semifinales del 'Mundial de desayunos' de Ibai Llanos, llegó al emporio comercial de Gamarra, donde los vendedores han lanzado polos personalizados.
Cuando se trata de comida, los peruanos defienden ferozmente la gastronomía nacional frente a cualquier adversario. Este gesto se ha repetido con la participación del pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos', evento que es organizado por Ibai Llanos, luego de superar al bolón verde con encebollado ecuatoriano.
Los vendedores del emporio comercial de Gamarra se sumaron a la ola de apoyo del sanguche con el diseño de creativos polos. Así, los clientes pueden encontrar camisetas con ingeniosas frases y llamativos estampados que hacen referencia al pan con chicharrón, al streamer español y a Chile, futuro rival del desayuno peruano.
Emporio comercial de Gamarra lanza creativos polos apoyando al pan con chicharrón
Un reportaje de Canal N compartió los últimos diseños de comerciantes de Gamarra, quienes aprovecharon la fiesta por la última victoria del pan con chicharrón peruano en el 'Mundial de desayunos' para diseñar creativos polos. Todas las prendas presentan al icónico sanguche, el cual está acompañado de frases y estampados.
Por ejemplo, los polos presentan frases como 'Ibai, aquí te esperamos para darte pan con chicharrón', 'Chile, aquí te esperamos', 'El mejor desayuno del mundo'. Incluso, cuentan con graciosas imágenes, como la del Papa León XIV comiendo el sanguche o a la selección chilena levantando este plato nacional.
¿Cuál será el futuro rival del pan con chicharrón peruano en el 'Mundial de desayunos'?
Luego de vencer al bolón verde con encebollado ecuatoriano con 8 millones de votos, el pan con chicharrón peruano se enfrentará a la marraqueta con palta chilena en las semifinales del 'Mundial de desayunos'. Para apoyar al plato nacional, es necesario ingresar a las redes sociales (TikTok, Instagram y YouTube) del streamer Ibai para sumarse a los votos.