HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal
Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     
Tendencias

Gatito queda enredado entre cables y vecinos se unen en curioso rescate: "Era su última vida"

El travieso felino había quedado atrapado en lo alto de unos cables, por lo que varios vecinos se organizaron para rescatarlo evitar que sufra lesiones graves. Video es viral en TikTok.

Video tiene miles de vistas en la plataforma.
Video tiene miles de vistas en la plataforma. | Foto: captura de TikTok/@omar.cabello333

El heroico rescate de un travieso gatito está causando sensación en las redes sociales, sobre todo en TikTok, tras la viralización de un video que muestra el momento exacto en que un grupo de vecinos en Perú se une de manera solidaria para salvar a este felino que había quedado atrapado entre los cables de teléfono e internet.

Las imágenes fueron subidas a TikTok por el usuario Omar Cabello (@omar.cabello333) el 07 de agosto de 2025. Desde entonces, el video ha conseguido más de 616.500 reproducciones en la plataforma. De igual manera, posee más de 15.500 "me gusta", 8000 compartidos y cientos de comentarios hechos en tono humorístico.

PUEDES VER: Perrito ayuda a su dueño a preparar cemento y en redes bromean: "En su antigua vida fue albañil"

lr.pe

¿Qué sucedió en el video?

La agilidad de los gatos y su asombrosa capacidad para aterrizar siempre de pie ha dado origen a diversas creencias populares, como la idea de que poseen siete vidas. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que si el lugar desde donde cae es lo demasiado alto, el felino podría sufrir lesiones graves o incluso poner en riesgo su vida.

Esto lo sabe muy bien un grupo de vecinos en Perú, quienes notaron que un gatito había quedado enredado entre unos cables de telefonía, por lo que rápidamente se organizaron para rescatarlo. Para protegerlo de la gran caída, extendieron una tela y la colocaron cuidadosamente debajo del felino que se mostraba visiblemente asustado.

Como podrás apreciar en las imágenes, el gato estaba tan asustado que no quería soltarse, lo que llevó a una joven, aparentemente dentista, a tomar una escoba para intentar que se desprendiera. Aunque ella también ponía en riesgo su propia integridad, logró que el felino se soltara y cayera de manera segura sobre la tela que habían colocado.

PUEDES VER: Ingresante con 17 años a la UNI revela cuál fue su clave para entrar a Ingeniería Civil: “Muchos no lo consideran”

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El rescate del gatito se volvió tendencia, no solo en Perú, sino también en México, Argentina, Colombia, entre otros países de Latinoamérica. Tras ver el video, muchos tomaron con humor el incidente, asegurando que el gato no quería soltarse porque era su última vida, mientras que otros felicitaron a los vecinos por su rápido accionar.

"Seguro era su última vida", "Qué lindo gesto", "Tan dramático ese gato. Por lo general, a esa distancia caen bien parados", "El gato diciendo a qué hora se mueven para poder saltar", "Todos preocupados por el gato y nadie por la jovencita que también pudo caerse", "Es gracioso que todavía le dicen suéltate". Estos son algunos de los comentarios del video.

Notas relacionadas
Perrito ayuda a su dueño a preparar cemento y en redes bromean: "En su antigua vida fue albañil"

Perrito ayuda a su dueño a preparar cemento y en redes bromean: "En su antigua vida fue albañil"

LEER MÁS
Ingresante con 17 años a la UNI revela cuál fue su clave para entrar a Ingeniería Civil: “Muchos no lo consideran”

Ingresante con 17 años a la UNI revela cuál fue su clave para entrar a Ingeniería Civil: “Muchos no lo consideran”

LEER MÁS
Profesor recuerda a su alumno de la UNI que estudió electrónica en solo 3 años y medio: "¡Bravazo! Ingresó a los 16 y terminó a los 19”

Profesor recuerda a su alumno de la UNI que estudió electrónica en solo 3 años y medio: "¡Bravazo! Ingresó a los 16 y terminó a los 19”

LEER MÁS
Peruano viral por 'soltar gallos' con canción de La Bella Luz logró cantar con la orquesta y Jorge Luna reacciona: "¡Qué hicimos!"

Peruano viral por 'soltar gallos' con canción de La Bella Luz logró cantar con la orquesta y Jorge Luna reacciona: "¡Qué hicimos!"

LEER MÁS
Perrito ‘bautiza’ nuevo Puente de la Paz de Miraflores a pocas horas de su inauguración: “A lo que yo vine fue a esto”

Perrito ‘bautiza’ nuevo Puente de la Paz de Miraflores a pocas horas de su inauguración: “A lo que yo vine fue a esto”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ingresante con 17 años a la UNI revela cuál fue su clave para entrar a Ingeniería Civil: “Muchos no lo consideran”

Ingresante con 17 años a la UNI revela cuál fue su clave para entrar a Ingeniería Civil: “Muchos no lo consideran”

LEER MÁS
Perrito ‘bautiza’ nuevo Puente de la Paz de Miraflores a pocas horas de su inauguración: “A lo que yo vine fue a esto”

Perrito ‘bautiza’ nuevo Puente de la Paz de Miraflores a pocas horas de su inauguración: “A lo que yo vine fue a esto”

LEER MÁS
Tiktoker ecuatoriano cuestiona a usuarios peruanos por votar por Guatemala en mundial de desayunos de Ibai: "Somos países hermanos, Perú"

Tiktoker ecuatoriano cuestiona a usuarios peruanos por votar por Guatemala en mundial de desayunos de Ibai: "Somos países hermanos, Perú"

LEER MÁS
César Acuña se viraliza al decir que es "producto de la leche fresca" y usuarios le responden: "Claro, bien fresco es"

César Acuña se viraliza al decir que es "producto de la leche fresca" y usuarios le responden: "Claro, bien fresco es"

LEER MÁS
Joven revela su recorrido de trabajo en Temu y los lugares sorprendentes que visita a diario: ''He llegado hasta la punta del cerro''

Joven revela su recorrido de trabajo en Temu y los lugares sorprendentes que visita a diario: ''He llegado hasta la punta del cerro''

LEER MÁS
Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Tendencias

César Acuña se viraliza al decir que es "producto de la leche fresca" y usuarios le responden: "Claro, bien fresco es"

Perrito no quiere caminar y toma bus para regresar a su hogar: "Se bajó sin pagar pasaje"

Boliviano se emociona al conocer el mar por primera vez en la Costa Verde y afirma: “Es mágico”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota