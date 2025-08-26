Gatito queda enredado entre cables y vecinos se unen en curioso rescate: "Era su última vida"

El heroico rescate de un travieso gatito está causando sensación en las redes sociales, sobre todo en TikTok, tras la viralización de un video que muestra el momento exacto en que un grupo de vecinos en Perú se une de manera solidaria para salvar a este felino que había quedado atrapado entre los cables de teléfono e internet.

Las imágenes fueron subidas a TikTok por el usuario Omar Cabello (@omar.cabello333) el 07 de agosto de 2025. Desde entonces, el video ha conseguido más de 616.500 reproducciones en la plataforma. De igual manera, posee más de 15.500 "me gusta", 8000 compartidos y cientos de comentarios hechos en tono humorístico.

¿Qué sucedió en el video?

La agilidad de los gatos y su asombrosa capacidad para aterrizar siempre de pie ha dado origen a diversas creencias populares, como la idea de que poseen siete vidas. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que si el lugar desde donde cae es lo demasiado alto, el felino podría sufrir lesiones graves o incluso poner en riesgo su vida.

Esto lo sabe muy bien un grupo de vecinos en Perú, quienes notaron que un gatito había quedado enredado entre unos cables de telefonía, por lo que rápidamente se organizaron para rescatarlo. Para protegerlo de la gran caída, extendieron una tela y la colocaron cuidadosamente debajo del felino que se mostraba visiblemente asustado.

Como podrás apreciar en las imágenes, el gato estaba tan asustado que no quería soltarse, lo que llevó a una joven, aparentemente dentista, a tomar una escoba para intentar que se desprendiera. Aunque ella también ponía en riesgo su propia integridad, logró que el felino se soltara y cayera de manera segura sobre la tela que habían colocado.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El rescate del gatito se volvió tendencia, no solo en Perú, sino también en México, Argentina, Colombia, entre otros países de Latinoamérica. Tras ver el video, muchos tomaron con humor el incidente, asegurando que el gato no quería soltarse porque era su última vida, mientras que otros felicitaron a los vecinos por su rápido accionar.

"Seguro era su última vida", "Qué lindo gesto", "Tan dramático ese gato. Por lo general, a esa distancia caen bien parados", "El gato diciendo a qué hora se mueven para poder saltar", "Todos preocupados por el gato y nadie por la jovencita que también pudo caerse", "Es gracioso que todavía le dicen suéltate". Estos son algunos de los comentarios del video.