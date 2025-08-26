El profesor destacó que ha ofrecido sus cursos gratuitamente, motivado por su pasión por la enseñanza, y recordó a un destacado estudiante que culminó su carrera en solo 3 años y medio. | Foto: composición LR/ TikTok / @enrro24

Un profesor de una academia preuniversitaria fue entrevistado por un tiktoker que transmitía sobre el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Según el maestro, ha enseñado a más de 10.000 postulantes en sus 30 años de docencia.

Además, sostuvo que ha preparado a sus alumnos para un total de 50 exámenes de forma gratuita, ya que él dicta sus cursos porque le gusta. “Si solamente lo hiciera porque quiero ganar dinero, ya lo hubiera abandonado hace tiempo”, manifestó.

Profesor reveló que dicta sus clases preuniversitarias gratis

“Lo que pasa es que a mí me encanta enseñar y mis clases las dicto gratis. Yo quisiera que mis chicos salgan contentos del examen”. Por otro lado, recordó a uno de sus estudiantes que logró culminar su carrera de electrónica en la prestigiosa UNI en solo 3 años y medio.

“Un alumno mío estaba en la UNI. Ingresó a los 16 y terminó a los 19 años. ¡Bravazo!”, señaló el maestro, que se mostró muy orgulloso de su estudiante.

¿Cuándo se realizó el examen de admisión de la UNI 2025-II?

El Examen Ordinario de Admisión de la UNI de la convocatoria 2025-II se realizó el 11, 13 y 15 de agosto de 2025. Miles de estudiantes llegaron hasta la puerta de la entidad educativa para obtener una de las 1.194 vacantes para estudiar una de las 29 carreras profesionales.

¿Qué carreras ofrece la UNI?