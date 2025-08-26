HOYSuscripcion LR Focus

Profesor recuerda a su alumno de la UNI que estudió electrónica en solo 3 años y medio: "¡Bravazo! Ingresó a los 16 y terminó a los 19”

El profesor de una academia preuniversitaria señaló que en sus 30 años de docencia ha preparado a más de 10.000 postulantes y recordó a uno de sus alumnos que ingresó a la UNI con 16 y terminó a los 19.

El profesor destacó que ha ofrecido sus cursos gratuitamente, motivado por su pasión por la enseñanza, y recordó a un destacado estudiante que culminó su carrera en solo 3 años y medio.
Un profesor de una academia preuniversitaria fue entrevistado por un tiktoker que transmitía sobre el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Según el maestro, ha enseñado a más de 10.000 postulantes en sus 30 años de docencia.

Además, sostuvo que ha preparado a sus alumnos para un total de 50 exámenes de forma gratuita, ya que él dicta sus cursos porque le gusta. “Si solamente lo hiciera porque quiero ganar dinero, ya lo hubiera abandonado hace tiempo”, manifestó.

PUEDES VER: Primer lugar en Ingeniería Aeroespacial es de VMT, no conocía la UNI, pero su difunto abuelo lo inspiró a postular: "Me aventé"

Profesor reveló que dicta sus clases preuniversitarias gratis

“Lo que pasa es que a mí me encanta enseñar y mis clases las dicto gratis. Yo quisiera que mis chicos salgan contentos del examen”. Por otro lado, recordó a uno de sus estudiantes que logró culminar su carrera de electrónica en la prestigiosa UNI en solo 3 años y medio.

“Un alumno mío estaba en la UNI. Ingresó a los 16 y terminó a los 19 años. ¡Bravazo!”, señaló el maestro, que se mostró muy orgulloso de su estudiante.

PUEDES VER: Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

¿Cuándo se realizó el examen de admisión de la UNI 2025-II?

El Examen Ordinario de Admisión de la UNI de la convocatoria 2025-II se realizó el 11, 13 y 15 de agosto de 2025. Miles de estudiantes llegaron hasta la puerta de la entidad educativa para obtener una de las 1.194 vacantes para estudiar una de las 29 carreras profesionales.

¿Qué carreras ofrece la UNI?

  • Arquitectura
  • Matemática
  • Química
  • Física
  • Ingeniería Sanitaria
  • Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial (FIA)
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería Eléctrica
  • Ingeniería Electrónica
  • Ingeniería de Telecomunicaciones
  • Ingeniería de Cibernética
  • Geológica
  • Minas
  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería de Software
  • Ingeniería Mecánica
  • Ingeniería Mecánica Eléctrica
  • Ingeniería Naval
  • Ingeniería Mecatrónica
  • Petróleo y Gas Natural
  • Química
  • Textil
