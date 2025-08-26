Un ingresante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) sorprendió en redes al dar detalles cómo logró una de las vacantes en la carrera de Ingeniería Civil. El estudiante, con apenas 17 años, explicó algunos puntos claves para asegurar un buen puntaje en el examen de admisión y que muchas veces no son tomados en cuenta por algunos postulantes. Cabe resaltar que, cada año, miles de jóvenes intentan obtener un cupo en esta prestigiosa casa de estudios.

Joven de 17 años revela su secreto para ingresar a la UNI en Ingeniería Civil

De acuerdo al clip en la cuenta Chisme Universitario en Facebook, uno de los ingresantes a Ingeniería Civil en la UNI es un muchacho de 17 años y obtuvo una vacante gracias a que también dio prioridad a la lectura. Asegura que muchos postulantes se centran solo en los problemas numéricos. "Leer, algo que muchos no lo consideran, el hábito de leer", enfatizó.

Explicó que la comprensión lo ayudó a resolver varias preguntas de humanidades y de comprensión lectora. Incluso también a tener muy en claro los enunciados de problemas de Física o Química. "Me ha beneficiado en el examen de Humanidades por el hecho de saber leer y también bastantes cursos como los que son de Física y Química", agregó.

El examen de admisión de la UNI es una de las evaluaciones más exigentes del Perú. Foto: composición LR

Cabe resaltar, que la UNI ofrece un total de 28 carreras de pregrado, las cuales están segmentadas en 11 facultades de ingeniería, ciencia y arquitectura. Su próximo examen de admisión será en diciembre para aquellos estudiantes que estén cursando el último año de secundaria de Educación Básica Regular.

¿Cuánto gana un ingeniero de civil en Perú?

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), un ingeniero civil en Perú percibe un ingreso promedio mensual de S/3.966 si tiene entre 18 y 29 años. En tanto, los profesionales de 30 años o más pueden obtener un sueldo más alto, con un promedio de S/9.103 mensuales.