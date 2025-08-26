HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Tendencias

Ingresante con 17 años a la UNI revela cuál fue su clave para entrar a Ingeniería Civil: “Muchos no lo consideran”

Estudiante compartió su experiencia tras alcanzar una vacante en la carrera de Ingeniería Civil. La UNI ofrece 28 carreras de pregrado en diversas facultades. 

UNI tiene varias modalides de ingreso.
UNI tiene varias modalides de ingreso. | Foto: composición LR/ Chisme Universitario/Facebook

Un ingresante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) sorprendió en redes al dar detalles cómo logró una de las vacantes en la carrera de Ingeniería Civil. El estudiante, con apenas 17 años, explicó algunos puntos claves para asegurar un buen puntaje en el examen de admisión y que muchas veces no son tomados en cuenta por algunos postulantes. Cabe resaltar que, cada año, miles de jóvenes intentan obtener un cupo en esta prestigiosa casa de estudios.

Joven de 17 años revela su secreto para ingresar a la UNI en Ingeniería Civil

De acuerdo al clip en la cuenta Chisme Universitario en Facebook, uno de los ingresantes a Ingeniería Civil en la UNI es un muchacho de 17 años y obtuvo una vacante gracias a que también dio prioridad a la lectura. Asegura que muchos postulantes se centran solo en los problemas numéricos. "Leer, algo que muchos no lo consideran, el hábito de leer", enfatizó.

PUEDES VER: Primer lugar en Ingeniería Aeroespacial es de VMT, no conocía la UNI, pero su difunto abuelo lo inspiró a postular: "Me aventé"

lr.pe

Explicó que la comprensión lo ayudó a resolver varias preguntas de humanidades y de comprensión lectora. Incluso también a tener muy en claro los enunciados de problemas de Física o Química. "Me ha beneficiado en el examen de Humanidades por el hecho de saber leer y también bastantes cursos como los que son de Física y Química", agregó.

El <strong>examen de admisión de la UNI</strong> es una de las evaluaciones más exigentes del Perú. Foto: composición LR

El examen de admisión de la UNI es una de las evaluaciones más exigentes del Perú. Foto: composición LR

Cabe resaltar, que la UNI ofrece un total de 28 carreras de pregrado, las cuales están segmentadas en 11 facultades de ingeniería, ciencia y arquitectura. Su próximo examen de admisión será en diciembre para aquellos estudiantes que estén cursando el último año de secundaria de Educación Básica Regular.

PUEDES VER: Demanda de carreras técnicas podrían igualar a las universitarias en 10 años, según experto: técnicos pueden ganar hasta 4 veces más

lr.pe

¿Cuánto gana un ingeniero de civil en Perú?

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), un ingeniero civil en Perú percibe un ingreso promedio mensual de S/3.966 si tiene entre 18 y 29 años. En tanto, los profesionales de 30 años o más pueden obtener un sueldo más alto, con un promedio de S/9.103 mensuales.

Notas relacionadas
Primer lugar en Ingeniería Aeroespacial es de VMT, no conocía la UNI, pero su difunto abuelo lo inspiró a postular: "Me aventé"

Primer lugar en Ingeniería Aeroespacial es de VMT, no conocía la UNI, pero su difunto abuelo lo inspiró a postular: "Me aventé"

LEER MÁS
Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

LEER MÁS
Prodigio de Huaycán que logró 1er puesto de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI revela que no es muy estudioso: "Soy comprometido"

Prodigio de Huaycán que logró 1er puesto de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI revela que no es muy estudioso: "Soy comprometido"

LEER MÁS
Peruano viral por 'soltar gallos' con canción de La Bella Luz logró cantar con la orquesta y Jorge Luna reacciona: "¡Qué hicimos!"

Peruano viral por 'soltar gallos' con canción de La Bella Luz logró cantar con la orquesta y Jorge Luna reacciona: "¡Qué hicimos!"

LEER MÁS
Perrito ‘bautiza’ nuevo Puente de la Paz de Miraflores a pocas horas de su inauguración: “A lo que yo vine fue a esto”

Perrito ‘bautiza’ nuevo Puente de la Paz de Miraflores a pocas horas de su inauguración: “A lo que yo vine fue a esto”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiktoker ecuatoriano cuestiona a usuarios peruanos por votar por Guatemala en mundial de desayunos de Ibai: "Somos países hermanos, Perú"

Tiktoker ecuatoriano cuestiona a usuarios peruanos por votar por Guatemala en mundial de desayunos de Ibai: "Somos países hermanos, Perú"

LEER MÁS
Novia se arrepiente de casarse y deja en shock a su pareja e invitados en plena ceremonia: “No quiero que mi familia viva atormentada”

Novia se arrepiente de casarse y deja en shock a su pareja e invitados en plena ceremonia: “No quiero que mi familia viva atormentada”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: conoce los horarios y distritos afectados hasta por 10 horas

Un estudio revela que los humanos pueden desarrollar un “sexto sentido” en 10 semanas

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

Tendencias

César Acuña se viraliza al decir que es "producto de la leche fresca" y usuarios le responden: "Claro, bien fresco es"

Perrito no quiere caminar y toma bus para regresar a su hogar: "Se bajó sin pagar pasaje"

Boliviano se emociona al conocer el mar por primera vez en la Costa Verde y afirma: “Es mágico”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota