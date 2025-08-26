HOYSuscripcion LR Focus

Perrito ayuda a su dueño a preparar cemento y en redes bromean: "En su antigua vida fue albañil"

Un hombre preparaba cemento cuando notó que su fiel mascota decidió ayudarlo a preparar la mezcla, un suceso que provocó la risa de miles. Video es viral en TikTok.

Video tiene más de 13 millones de vistas en la plataforma.
Video tiene más de 13 millones de vistas en la plataforma.

Un hombre que trabaja como albañil jamás imaginó que recibiría la inesperada ayuda de su mascota, un perrito que decidió colaborar con la mezcla de concreto destinada a una construcción. El suceso fue documentado por el propietario del 'lomito', quien publicó el video en TikTok, donde rápidamente se viralizó y generó todo tipo de reacciones.

Las imágenes fueron compartidas por el usuario 'Denise Palucho' (@denispalucho2) el pasado 10 de agosto de 2025 y, hasta el momento, acumulan más de 13.6 millones de reproducciones en la plataforma. Además, suman más de 505.100 "me gusta", 249.800 compartidos y miles de comentarios, en su mayoría cargados de humor.

¿Qué sucedió en el video?

Muchas personas que realizan "home office" suelen estar acompañadas de sus perritos, quienes disfrutan tenerlos en casa todo el día. Por lo general, la mayoría suele acostarse a su lado hasta que termina la jornada laboral, mientras que otros prefieren mirarlos con atención, jugar cerca de ellos o incluso hacer algunas travesuras para llamar la atención.

Aunque estas suelen ser las conductas más comunes en un perrito, no son las únicas, pues a veces sorprenden con actitudes inesperadas. Esto fue lo que vivió un hombre en México mientras trabajaba en la construcción de su casa. Él quedó impactado al notar que su mascota comenzaba a imitarlo y ayudaba a preparar la mezcla de concreto.

Como podrás apreciar en el video, el hombre juntó cemento con arena fina y formó un pequeño pozo al centro que comenzó a llenar con agua de una manguera. De repente, su perrito empezó a usar el hocico para echar la mezcla seca al pozo, ayudando a que se mojara y se volviera en la pasta que su dueño utilizaría para unir los ladrillos.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Aunque el video fue grabado en México, no tardó en volverse tendencia en otros países de Latinoamérica, como Perú, Argentina, Ecuador, Chile, entre otros. Muchos usuarios se preocuparon por la salud del perrito, ya que el cemento podría hacerle daño a su hocico, mientras que otros tomaron el suceso con humor, ya que consideran es un hecho aislado y no algo que ocurre con regularidad.

"En su antigua vida fue albañil", "La calle está tan dura que hasta Firulays buscó trabajo de albañil", "Lo necesito para el sábado, me falta una persona para tarrajear una casa", "Las croquetas no se pagan solas", "¿No le hará daño? Sin su gaseosa y bizcochito", "Mi perro solo duerme y suspira como si hubiera chambeado todo el día". Estos son algunos de los comentarios del video.

