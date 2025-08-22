HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Primer puesto de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI revela que no es una persona muy estudiosa: "Soy comprometido"

Harold Guerrero, que reside en la comunidad de Huaycán, no estaba seguro de dónde estudiar ingeniería mecánica eléctrica hasta que recibió buenas referencias de la Universidad Nacional de Ingeniería.

Harold Guerrero obtuvo el primer lugar en la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI.
Harold Guerrero obtuvo el primer lugar en la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI. | Foto: composición LR/IA/UNI

La decisión de una carrera universitaria puede resultar complicada para muchos jóvenes y adolescentes en Perú, debido a que recién van a conocer la educación superior, así como el inminente mercado laboral. Sin embargo, Harold Guerrero tuvo claro qué camino seguir desde que estaba en el colegio. Aunque no tenía dónde estudiar, finalmente decidió postular a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

El prodigio de 17 años no solo ingresó a la prestigiosa universidad peruana. De hecho, logró ser el primer puesto en la carrera de ingeniería mecánica eléctrica y posicionarse entre los 50 postulantes con el puntaje más alto. A pesar de tener dificultades durante su año de preparación en quinto de secundaria, ya dio el primer paso de esta nueva etapa e incluso tiene proyectado dónde podría trabajar en un futuro.

PUEDES VER: Peruano de VMT no conocía la UNI, pero su difunto abuelo lo inspiró a postular y hoy es el primer lugar en Ingeniería Aeroespacial: "Me aventé"

lr.pe

¿Qué motivó a Harold Guerrero a postular a Ing. mecánica eléctrica en la UNI?

Como muchos estudiantes de secundaria en Perú, Harold sabía que debía pensar en el mundo universitario, pero no estaba seguro de qué camino exacto tomar. Sorprendentemente, la respuesta la obtuvo a la vuelta de la esquina. "Yo veía a las personas reparando máquinas y me dije: 'A mí también me gustaría hacerlo', porque me parece muy interesante y, sobre todo, muy productivo para el país", comentó en una entrevista para La República.

El muchacho quedó impresionado por cómo las personas pueden reparar los motores de los autos, por lo que sintió que él también podría dejar su huella. En 2024, cuando estaba en quinto de secundaria, el adolescente de Huaycán, Ate, investigó cuál podría ser la carrera apropiada para concretar sus futuros pasos. Harold explicó que estaba interesado en la manipulación, creación, administración de áreas y sistemas eléctricos.

Así, ingeniería mecánica eléctrica sería la rama indicada. No obstante, había un problema: tocaba escoger la universidad. "Yo solo conocía a la San Marcos y la veía como la meta. Fue entonces que conocí a la UNI, conocí el prestigio que tenía", aseguró Harold. Además, contó que una prima suya fue egresada de esa casa de estudios, lo que terminó influyendo bastante en su decisión final.

PUEDES VER: Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

lr.pe

El camino al primer lugar de ingeniería mecánica eléctrica en la UNI

Harold comenzó su verdadera preparación al terminar cuarto de secundaria a fines de 2023. Entonces, fue inscrito en un ciclo de repaso en la Academia César Vallejo. El objetivo era repasar todo el temario del examen de la UNI en 5 semanas. El futuro estudiante universitario se dedicó por completo al estudio. "Más que estudioso, yo diría que comprometido con lo que hago en mi etapa de preparación para el examen de admisión", resaltó.

Sin embargo, el mayor reto del joven inició tras el regreso a clases en 2024. Afirmó que tuvo pocos permisos de su escuela para priorizar su preparación preuniversitaria. Aunque su meta era ingresar a la UNI, sabía que no podía descuidarse en su último año escolar. "A mi padre siempre le he dicho que mis notas en los simulacros de la academia no eran tan buenas, pero era porque necesitaba concentrarme también en el colegio. Me entendieron y no me presionaron mucho, que es lo que agradezco de mis padres", expresó.

Harold Guerrero junto a sus padres, Adolfo y Carmen.

Harold Guerrero junto a sus padres, Adolfo y Carmen.

De todos modos, el orgullo de la familia Guerrero Cabeza tenía un método interesante. "Estudiaba dos días termodinámica y, hasta no terminar el tema por completo, no dejaba de estudiarlo", contó Harold. El muchacho reconoció el valor de no sobrecargarse y descansar para evitar agotarse innecesariamente. Asimismo, resaltó la importancia de entender la teoría de lo que estudiaba, como física y electrostática. Después de ello, los problemas se resuelven con facilidad.

PUEDES VER: Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

lr.pe

El examen de admisión de la UNI, el escalón más difícil

Harold tenía claro que el primer examen de admisión de la UNI, aptitudes académicas y humanidades, sería un reto debido a la gran cantidad de temas que presenta, como economía, geografía, filosofía, psicología, entre otros. Aunque el mayor desafío fue álgebra, el cual consideró el más difícil de comprender. En particular, una noticia inesperada fue que, días antes de la prueba, se le comunicó que los tres exámenes iban a valer 600 puntos cada uno, cambio que lo preocupó al inicio.

Harold Guerrero en la fiesta de celebración de la academia César Vallejo por su ingreso a la UNI.

Harold Guerrero en la fiesta de celebración de la academia César Vallejo por su ingreso a la UNI.

A pesar de eso, Harold obtuvo 1.511,4 como puntaje final, la suma de sus 3 exámenes de admisión, y estuvo dentro de los 50 postulantes con mejores resultados de agosto de 2025. Una decisión clave fue mudarse cerca de la sede que se ubica en el distrito de Rímac. De no cambiar su residencia temporalmente, habría tenido que recorrer 30 kilómetros como mínimo para ir de su casa en Ate a la universidad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

