Tendencias

Niño se vuelve viral por jugar con rata y usuarios reaccionan: “Al fin un pequeño sin celular”

El insólito momento fue compartido en TikTok, acompañado del siguiente mensaje: "Ya no necesitamos gatos en la casa".

Niño juega con rata.
Niño juega con rata. | Composición LR/TikTok

El video viral, compartido en TikTok el viernes 22 de agosto, muestra a un niño junto a una banca sosteniendo una rata de gran tamaño en la mano. Sin mostrar temor, juega con la cola del roedor. Aunque el clip dura apenas seis segundos, fue suficientes para que se volviera viral en la red social.

El clip, en la actualidad, acumula más de 13 millones de reproducciones, un millón de 'me gustas', más de 5,000 comentarios y más de un millón de compartidos.

Las imágenes están acompañadas por la canción "De Color de Rosa" de Belinda, un trendt de TikTok que aporta un tono humorístico al momento. Además, esta acompañado del siguiente mensaje en su descripción: "No necesitamos gatos en la casa".

PUEDES VER: Mujer grabó extraño movimiento de huevo recién hecho, pero estalló a los segundos: "Una explosión de sabores"

lr.pe

Usuarios reaccionan al video viral de un niño que juega con una rata de gran tamaño

Los usuarios de TikTok quedaron sorprendidos por las imágenes, aunque muchos optaron por bromear sobre la escena. Entre los comentarios irónicos destacaron: "Por fin un niño sin teléfono", "El niño: déjenme jugar con mi 'capibaya'", "Qué bonito niño jugando con su peluche", "¿Jugar con carritos no le gusta?" y "Ya denle un teléfono, por favor", entre otros.

Otros usuarios expresaron preocupación por la salud del niño: "Le puede dar rabia u otra enfermedad; es muy irresponsable dejarlo jugar con un animal tan insalubre". En tanto, algunos se preguntaron cómo logró el pequeño capturar al roedor.

