El video, publicado en TikTok el 13 de agosto por la cuenta sarabernardo21.21, muestra como una mujer comienza a dar pequeños toques a un huevo sancochado tras notar leves movimientos en este. Luego de manipularlo varias veces con los dedos, el huevo explotó de forma repentina, esparciendo pedazos por todas partes. La descripción del video señala lo siguiente: "Me asuste", acompañado de un emoji de llanto.

El video se hizo viral en la red social, acumulando más de 7 millones de visualizaciones, tien cerca de 740.000 mil 'me gustas y cerca de 220.000 compartidos. Aunque la escena inicialmente pudo asustar a la usuaria que publico el video, decidió darle un tono humorístico al acompañar el video con el audio de "Siente el Boom" de TiTo El Bambino.

Usuarios reaccionan al video viral e intentar hallar una explicación a la explosión del huevo

Usuarios de TikTok compartieron teorías sobre la explosión del huevo. Uno comentó: "Eso pasa porque meten el huevo al microondas. Aumenta su energía interna al absorber el calor y, al sacarlo, se produce un choque término que impide disipar la energía. La presión interna supera a la del entorno y explota. Otro replicó, "Nada que ver, el agua dentro del huevo se evapora muy rápido al cocinarse en un microondas y explota al no poder salir".

Una usuaria aprovechó el momento y relató una experiencia similar: "Una vez me pasó y nadie me creyó. Lo peor fue que explotó cuando ya estaba en mi boca". Otro seguidor bromeó con la palabra "eggsploto".

Otra mujer ironizó: "Explotó de la rabia, de tanto toqueteo" y luego añadió: "Era un huevo de Angry Birds", en alusión al popular videojuego para celulares.