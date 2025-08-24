HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     
Tendencias

Mujer grabó extraño movimiento de huevo recién hecho, pero estalló a los segundos: "Una explosión de sabores"

En TikTok, una mujer captó el preciso momento en que un huevo sancochado explotó. Los usuarios compartieron diversas teorías sobre la causa de la explosión.


Mujer grabó extraño movimiento de huevo recién hecho, pero estalló a los segundos
Mujer grabó extraño movimiento de huevo recién hecho, pero estalló a los segundos | Composición LR/TikTok

El video, publicado en TikTok el 13 de agosto por la cuenta sarabernardo21.21, muestra como una mujer comienza a dar pequeños toques a un huevo sancochado tras notar leves movimientos en este. Luego de manipularlo varias veces con los dedos, el huevo explotó de forma repentina, esparciendo pedazos por todas partes. La descripción del video señala lo siguiente: "Me asuste", acompañado de un emoji de llanto.

El video se hizo viral en la red social, acumulando más de 7 millones de visualizaciones, tien cerca de 740.000 mil 'me gustas y cerca de 220.000 compartidos. Aunque la escena inicialmente pudo asustar a la usuaria que publico el video, decidió darle un tono humorístico al acompañar el video con el audio de "Siente el Boom" de TiTo El Bambino.

PUEDES VER: Policías intentan mover en grupo un tráiler con carga y el video se vuelve viral: "Jutsu de clones"

lr.pe

Usuarios reaccionan al video viral e intentar hallar una explicación a la explosión del huevo

Usuarios de TikTok compartieron teorías sobre la explosión del huevo. Uno comentó: "Eso pasa porque meten el huevo al microondas. Aumenta su energía interna al absorber el calor y, al sacarlo, se produce un choque término que impide disipar la energía. La presión interna supera a la del entorno y explota. Otro replicó, "Nada que ver, el agua dentro del huevo se evapora muy rápido al cocinarse en un microondas y explota al no poder salir".

Una usuaria aprovechó el momento y relató una experiencia similar: "Una vez me pasó y nadie me creyó. Lo peor fue que explotó cuando ya estaba en mi boca". Otro seguidor bromeó con la palabra "eggsploto".

Otra mujer ironizó: "Explotó de la rabia, de tanto toqueteo" y luego añadió: "Era un huevo de Angry Birds", en alusión al popular videojuego para celulares.

Notas relacionadas
Trabajadores le juegan broma pesada a su jefe sobre supuesto hijo no reconocido: "¡Yo no fui!"

Trabajadores le juegan broma pesada a su jefe sobre supuesto hijo no reconocido: "¡Yo no fui!"

LEER MÁS
¿Por qué el pollo a la brasa en supermercados es tan barato? Revelan la sorprendente verdad

¿Por qué el pollo a la brasa en supermercados es tan barato? Revelan la sorprendente verdad

LEER MÁS
Peruana sorprende con inesperado video a su pareja: "Vigilando que no publique que nos estamos separando"

Peruana sorprende con inesperado video a su pareja: "Vigilando que no publique que nos estamos separando"

LEER MÁS
Cumpleaños en Perú es viral en TikTok tras regalar baldes repletos de dulces: “Invítenme, yo barro”

Cumpleaños en Perú es viral en TikTok tras regalar baldes repletos de dulces: “Invítenme, yo barro”

LEER MÁS
Mochilera británica realizó un viaje al Perú por vacaciones y se encariñó con perro de la calle: lo adoptó y ahora viven en Inglaterra

Mochilera británica realizó un viaje al Perú por vacaciones y se encariñó con perro de la calle: lo adoptó y ahora viven en Inglaterra

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Boliviano se emociona al conocer el mar por primera vez en la Costa Verde y afirma: “Es mágico”

Boliviano se emociona al conocer el mar por primera vez en la Costa Verde y afirma: “Es mágico”

LEER MÁS
Peruano compró almacén de REMATE por S/300 en Chorrillos y se llevó gran sorpresa: "Todo se vende"

Peruano compró almacén de REMATE por S/300 en Chorrillos y se llevó gran sorpresa: "Todo se vende"

LEER MÁS
Pollería peruana se hace viral en redes por tener un nombre bastante familiar: "No, la policía"

Pollería peruana se hace viral en redes por tener un nombre bastante familiar: "No, la policía"

LEER MÁS
Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

LEER MÁS
¿Cómo es la vida dentro de las quintas más antiguas de Lima?: un baño para 50 personas

¿Cómo es la vida dentro de las quintas más antiguas de Lima?: un baño para 50 personas

LEER MÁS
Peruano afirma que sobrevivir en Italia es difícil y que trabaja en lo que 'venga': "Anhelo traer a mi hijo"

Peruano afirma que sobrevivir en Italia es difícil y que trabaja en lo que 'venga': "Anhelo traer a mi hijo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Tendencias

Perrito quiere juguete de máquina de peluches y hombre le ayuda a conseguirlo: "Fe en la humanidad restaurada"

Los mejores memes de la eliminación de Universitario de Deportes ante Palmeiras por la Copa Libertadores

Hombre sorprende en el Metro de Lima al improvisar huayno y es viral: 'Chinito del Ande' lo invita a show

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota