Peruano se vuelve viral al mostrar su ceviche casero y pide que no se burlen: "Está con zuko"
El usuario compartió en TikTok el resultado de su primer ceviche y pidió que no lo criticaran. Sin embargo, al ver que el plato tenía un color verdoso, las bromas de los demás no se hicieron esperar.
Un peruano compartió en TikTok el resultado de su primer ceviche. "Cuanto me ponen del uno al diez. Este es mi primer ceviche que he preparado, no estén criticando", se le escucha decir. En las imágenes, se observa como el hombre remueve con un cucharon el ceviche, a diferencia del color habitual, luce verde fosforescente. El video se encuentra intervenido con el siguiente mensaje: "Yo haciendo mi primer ceviche". Además de añadir en la descripción del video: "creo que falle en algo pi, pi, pi, pi".
El clip viral, en la actualidad, acumula más de 1.9 millones de reproducciones, más de 75.000 'me gustas', más de 14,000 comentarios y más de 54.000 compartidos. Las imágenes no están acompañadas por ninguna canción.
Usuarios reaccionan al video viral de peruano mostrando su primer ceviche casero
Los usuarios de TikTok quedaron sorprendidos por el color verde del ceviche y bromearon en torno a ello. Entre los comentarios irónicos destacaron: "Ingredientes: limón, pescado y ayudín", "El ingrediente secreto: uranio", "Chévere tu ceviche sabor a menta", "Piola tu ceviche al pesto", "¿Eso es limón o tempera?", "¿Ceviche o aguadito, hermano?" , entre otros.
El usuario que publico el video, Aycar Simón, comentó lo siguiente ante los comentarios: "pensé palabras motivaciones, pero se pasaron de fríos ja, ja, ja".