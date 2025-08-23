Un grupo de trabajadores peruanos quiso realizarle una épica broma a su jefe en plena jornada laboral. Todo se trató en realidad de una cámara oculta y el objetivo era asustarlo con una falsa demanda por paternidad no reconocida. El clip no tardó en viralizarse a través de la plataforma de TikTok, donde usuarios compartieron divertidos comentarios y otros resaltaron el comportamiento de uno de sus colegas.

Cámara oculta a jefe por falsa demanda de paternidad: clip es viral en TikTok

De acuerdo al clip en la cuenta corporacioninnovaperu en TikTok, un grupo de trabajadores se organizó para realizarle una broma pesada a su asesor comercial. Durante el horario laboral, un supuesto policía ingresó a la oficina para notificarle al jefe sobre una presunta demanda por paternidad no reconocida. La sorpresa y confusión se apoderaron del ambiente cuando el agente comenzó a leerle una notificación ficticia, mientras algunos de los empleados observaban atónitos.

"Según el acta, dice que se conocieron en una pollada en el 2020. Ella ha declarado que usted es padre de un menor de 5 años. Necesito hacer algunas preguntas y por favor le ruego que me responda con la verdad, ¿correcto?", cuestionó el supuesto agente. De esta forma, uno de los trabajadores solicitó que por favor se dialogue el tema en privado, creyendo que todo era real. "Yo no fui", comentó el jefe. Tras ello, el protagonista se dio cuenta de que todo era una broma y atinó a sonreír.

Usuarios comparten sus reacciones sobre clip viral

Como era de esperarse, el clip en TikTok generó divertidas reacciones en redes sociales por lo realista de la escena. Algunos usuarios resaltaron la creatividad de la broma y otros resaltaron los precisos detalles de la edición.

"El compañero que pidió que lo vayan a interrogar de manera privada 10/10", "El que se quedó paralizado creo que pensó que lo buscaban a él", "En un inicio todos se quedaron paralizados", "Definitivamente soy la que va corriendo por el chisme", "Qué buen marketing", "Pobrecito, se murió y volvió a vivir", "Ni el programa de Andrea se atrevió a tanto", bromearon usuarios.