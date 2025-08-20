Un taxista peruano compartió su frustración en redes sociales luego de realizar un servicio. El conductor utiliza su unidad para generar ingresas y vio una oportunidad en la aparición de aplicativos digitales. El objetivo era obtener más ganancias; sin embargo, mostró en TikTok que a veces no todo resulta como uno espera.

Taxista de aplicativo toma drástica decisión tras recibir solo S/3,80 por viaje

De acuerdo al clip viral en la cuenta danias943 en TikTok, el conductor decidió retirar las pegatinas que tenían el logo del aplicativo. Como se sabe, en algunas plataformas de taxi se les exige a los conductores este accesorio para que puedan realizar servicios.

Todo surgió luego de que el conductor realizó una carrera con cuatro pasajeros. La ruta era 5 kilómetros y al llegar al lugar descubrió que le iban a pagar menos de S/4. De esta forma, decidió retirarse del aplicativo. "Taxista se siente humillado al recibir un pago de S/3,80 por un servicio de 5 kilómetros y cuatro personas. Decide dejar de trabajar con ese aplicativo porque se sentía explotado", es la descripción en la plataforma digital.

Usuarios señalan que aplicativo de taxi muestra el precio final solo al llegar al destino

Como era de esperarse, el clip generó un intenso debate en redes sociales. Algunos usuarios se mostraron intrigados sobre el hecho de que el aplicativo no daría la oportunidad de que el conductor elija el precio. En tanto, otros resaltaron que para los pasajeros si les resulta conveniente debido a los bajos precios que tiene en comparación a otros aplicativos. Así mismo, la aplicación entregaría bonos a fin de mes.

"Yo pedí para trasladarme 6 cuadras y la carrera me salió S/ 1,90 y le pagué con S/2, le dije que se quede con el cambio", "La aplicación les da un bono al finalizar su meta", "A mí me salió S/2,90 una carrera de 4 kilómetros en modo confort, pero le di S/10 porque me sentí mal", "El chofer no sabe el precio hasta que el pasajero sube y si cancela el servicio, la aplicación lo sanciona", "Yo cuando pido el aplicativo y veo que sale 'precio muy bajo', le pago más, no me gusta eso de ser vivos", "Algunos usuarios abusan de los precios", reaccionaron cibernautas en TikTok.