HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
Tendencias

Taxista peruano de aplicativo toma radical decisión al enterarse que solo recibirá S/3,80 por servicio: “Eran 5 kilómetros”

Conductor se mostró frustrado luego de realizar carrera a muy bajo costo. Clip viral en TikTok generó un intenso debate.

Aplicativo indicaría la tarifa final solo al terminar el viaje, según usuarios de TikTok.
Aplicativo indicaría la tarifa final solo al terminar el viaje, según usuarios de TikTok. | Foto: composición LR/ TikTok

Un taxista peruano compartió su frustración en redes sociales luego de realizar un servicio. El conductor utiliza su unidad para generar ingresas y vio una oportunidad en la aparición de aplicativos digitales. El objetivo era obtener más ganancias; sin embargo, mostró en TikTok que a veces no todo resulta como uno espera.

Taxista de aplicativo toma drástica decisión tras recibir solo S/3,80 por viaje

De acuerdo al clip viral en la cuenta danias943 en TikTok, el conductor decidió retirar las pegatinas que tenían el logo del aplicativo. Como se sabe, en algunas plataformas de taxi se les exige a los conductores este accesorio para que puedan realizar servicios.

PUEDES VER: Joven pasea a sus tortugas en centro comercial y causa sensación en redes: "No se te vayan a escapar"

lr.pe

Todo surgió luego de que el conductor realizó una carrera con cuatro pasajeros. La ruta era 5 kilómetros y al llegar al lugar descubrió que le iban a pagar menos de S/4. De esta forma, decidió retirarse del aplicativo. "Taxista se siente humillado al recibir un pago de S/3,80 por un servicio de 5 kilómetros y cuatro personas. Decide dejar de trabajar con ese aplicativo porque se sentía explotado", es la descripción en la plataforma digital.

Usuarios señalan que aplicativo de taxi muestra el precio final solo al llegar al destino

Como era de esperarse, el clip generó un intenso debate en redes sociales. Algunos usuarios se mostraron intrigados sobre el hecho de que el aplicativo no daría la oportunidad de que el conductor elija el precio. En tanto, otros resaltaron que para los pasajeros si les resulta conveniente debido a los bajos precios que tiene en comparación a otros aplicativos. Así mismo, la aplicación entregaría bonos a fin de mes.

PUEDES VER: Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

lr.pe

"Yo pedí para trasladarme 6 cuadras y la carrera me salió S/ 1,90 y le pagué con S/2, le dije que se quede con el cambio", "La aplicación les da un bono al finalizar su meta", "A mí me salió S/2,90 una carrera de 4 kilómetros en modo confort, pero le di S/10 porque me sentí mal", "El chofer no sabe el precio hasta que el pasajero sube y si cancela el servicio, la aplicación lo sanciona", "Yo cuando pido el aplicativo y veo que sale 'precio muy bajo', le pago más, no me gusta eso de ser vivos", "Algunos usuarios abusan de los precios", reaccionaron cibernautas en TikTok.

Notas relacionadas
Contenedor que cayó en muelle del Callao terminó en playa de Chancay: vecinos encontraron sillas y mesas

Contenedor que cayó en muelle del Callao terminó en playa de Chancay: vecinos encontraron sillas y mesas

LEER MÁS
Volcán entra en erupción en el preciso momento que hombre se arrodilla para pedir matrimonio: video se volvió viral en redes

Volcán entra en erupción en el preciso momento que hombre se arrodilla para pedir matrimonio: video se volvió viral en redes

LEER MÁS
Influencers sobreviven a brutal choque de auto contra restaurante de EEUU mientras grababan su cena: "Pudo ser nuestra última comida"

Influencers sobreviven a brutal choque de auto contra restaurante de EEUU mientras grababan su cena: "Pudo ser nuestra última comida"

LEER MÁS
Censista invita bocadillo a perrito, pero llega otro más grande a pedir su parte: "Están cobrando peaje"

Censista invita bocadillo a perrito, pero llega otro más grande a pedir su parte: "Están cobrando peaje"

LEER MÁS
Francés canta ‘Cervecero’ de Armonía 10 en su idioma y las redes estallan: “Páseme le cervezé”

Francés canta ‘Cervecero’ de Armonía 10 en su idioma y las redes estallan: “Páseme le cervezé”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven peruana sorprende al comprar lujosa cartera en oferta de S/230 pagando solo S/9: "Me encanta"

Joven peruana sorprende al comprar lujosa cartera en oferta de S/230 pagando solo S/9: "Me encanta"

LEER MÁS
Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

LEER MÁS
Joven de Venezuela ingresa a la UNMSM en primer puesto y conmueve en redes: "Mis papás lucharon por esto"

Joven de Venezuela ingresa a la UNMSM en primer puesto y conmueve en redes: "Mis papás lucharon por esto"

LEER MÁS
Joven ‘yapea’ S/ 450 en vez de S/ 4.50 en bodega y pasa gran susto: “No me podía devolver”

Joven ‘yapea’ S/ 450 en vez de S/ 4.50 en bodega y pasa gran susto: “No me podía devolver”

LEER MÁS
Enfermera brasileña hace ejercicios junto con sus pacientes embarazadas y emociona en redes: “Se ganó el cielo”

Enfermera brasileña hace ejercicios junto con sus pacientes embarazadas y emociona en redes: “Se ganó el cielo”

LEER MÁS
Alumno de la UNMSM que ingresó a Medicina tras 13 intentos reflexiona sobre su proceso de admisión: "Ha sido un camino largo y difícil"

Alumno de la UNMSM que ingresó a Medicina tras 13 intentos reflexiona sobre su proceso de admisión: "Ha sido un camino largo y difícil"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arequipa: Cuando vuelve el turismo en el Mirador de la Cruz del Cóndor en el Valle del Colca

El producto estrella del Perú que lidera las exportaciones y superó a Chile como principal productor mundial: crece al 122% anual

Censo nacional 2025: población de Arequipa se niega a responder preguntas como muestra de protesta hacia el gobierno de Boluarte

Tendencias

Joven pasea a sus tortugas en centro comercial y causa sensación en redes: "No se te vayan a escapar"

Volcán entra en erupción en el preciso momento que hombre se arrodilla para pedir matrimonio: video se volvió viral en redes

Postulante de la UNI le pide perdón a su ex tras rendir examen de admisión: "Te prometo que ya cambié"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota