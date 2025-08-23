Profesor universitario grabó saludo para la madre de alumna para confirmar asistencia: “Si está en clases”

Una joven universitaria se viralizó en TikTok tras compartir un divertido momento en clase, luego de que su madre no le creyera que realmente estaba asistiendo a sus cursos. En un intento por demostrar su responsabilidad, la estudiante se grabó explicando la situación y pidió a su profesor que saludara a su mamá como prueba. El momento generó divertidas reacciones tras la respuesta del docente.

Docente sorprende en TikTok al saludar a madre de alumna para confirmar asistencia

De acuerdo al clip viral en la cuenta iam.chiquitaaa, la estudiante grabó un video dirigido a su mamá, donde señala que sí está en clases. De esta forma, se dirige a su profesor y le pide si este podría enviarle un saludo a su progenitora. "Profe, un saludito para mi mamá, no me cree que estoy en la universidad", comenta y sus compañeros estallan en risas.

Lejos de incomodarse, el docente accedió y con total naturalidad dijo: "Profe, un saludito para mi mamá, no me cree que estoy en la universidad". Seguidamente, la estudiante finalizó generando más carcajadas entre los estudiantes. "Ahí está, pues, no me crees", indicó.

Usuarios comparten divertidas reacciones en clip viral de TikTok

El gesto fue ampliamente celebrado en redes sociales, donde los usuarios aplaudieron la cercanía del profesor. Otros recordaron las insólitas situaciones que se registran durante la vida universitaria

"Ese profe vale oro", "Esto solo pasa en Perú", "Súbanle el sueldo a ese profesor", "El profe ni tu nombre sabía", "Ese profe debe ser influencer", "Yo lo conozco, es bien carismático", "Señora es IA, no le crea", "Qué gentil ese profe, calidad de persona", "El mejor profesor", resaltaron usuarios en TikTok.