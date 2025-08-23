HOYSuscripcion LR Focus

Profesor universitario grabó saludo para la madre de alumna para confirmar asistencia: “Si está en clases”

Estudiante grabó un video dirigido a su mamá, pidiendo al profesor que la saludara para demostrar asistencia. Clip es la sensación en TikTok

Usuarios aplauden gesto de docente en divertida situación universitaria captada en TikTok
Usuarios aplauden gesto de docente en divertida situación universitaria captada en TikTok | Foto: composición LR/ @iam.chiquitaaa/TikTok

Una joven universitaria se viralizó en TikTok tras compartir un divertido momento en clase, luego de que su madre no le creyera que realmente estaba asistiendo a sus cursos. En un intento por demostrar su responsabilidad, la estudiante se grabó explicando la situación y pidió a su profesor que saludara a su mamá como prueba. El momento generó divertidas reacciones tras la respuesta del docente.

Docente sorprende en TikTok al saludar a madre de alumna para confirmar asistencia

De acuerdo al clip viral en la cuenta iam.chiquitaaa, la estudiante grabó un video dirigido a su mamá, donde señala que sí está en clases. De esta forma, se dirige a su profesor y le pide si este podría enviarle un saludo a su progenitora. "Profe, un saludito para mi mamá, no me cree que estoy en la universidad", comenta y sus compañeros estallan en risas.

PUEDES VER: Joven va a un hotel y al prender la televisión nota que era una tabla pintada de negro: “Con razón no prendía”

lr.pe

Lejos de incomodarse, el docente accedió y con total naturalidad dijo: "Profe, un saludito para mi mamá, no me cree que estoy en la universidad". Seguidamente, la estudiante finalizó generando más carcajadas entre los estudiantes. "Ahí está, pues, no me crees", indicó.

Usuarios comparten divertidas reacciones en clip viral de TikTok

El gesto fue ampliamente celebrado en redes sociales, donde los usuarios aplaudieron la cercanía del profesor. Otros recordaron las insólitas situaciones que se registran durante la vida universitaria

PUEDES VER: Joven paga doble pasaje para colocar mochila en asiento y pasajeros lo increpan: “Si tan pudiente, agarra un taxi”

lr.pe

"Ese profe vale oro", "Esto solo pasa en Perú", "Súbanle el sueldo a ese profesor", "El profe ni tu nombre sabía", "Ese profe debe ser influencer", "Yo lo conozco, es bien carismático", "Señora es IA, no le crea", "Qué gentil ese profe, calidad de persona", "El mejor profesor", resaltaron usuarios en TikTok.

