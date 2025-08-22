Perrito quiere juguete de máquina de peluches y hombre le ayuda a conseguirlo: "Fe en la humanidad restaurada"

Un simpático perrito callejero se ha ganado el corazón de miles de personas en las redes sociales, luego de que protagonizara un conmovedor video publicado en TikTok. El clip, muestra el momento exacto en que un joven ayuda a este can que se había encariñado con un juguete que, lastimosamente, se encontraba dentro de una máquina de peluches.

El video fue compartido por la cuenta 'El Español' (elespanolcom) el pasado 20 de agosto de 2025. Hasta el momento, el video tiene más de 646.900 reproducciones en la plataforma. Asimismo, ha logrado obtener más de 36.600 "likes", 3200 compartidos y cientos de comentarios, la mayoría de ellos de personas que tienen perros como mascotas.

¿Qué sucedió en el video?

Si alguna vez jugaste en una máquina de peluches, debes saber que ganar no es sencillo. No solo se necesita precisión, sino también mucha suerte, ya que la garra suele estar configurada para sujetar los premios con suavidad en la mayoría de los intentos, ofreciendo una verdadera oportunidad de triunfo cuando la máquina recaudó bastante dinero.

Como podrás apreciar en las imágenes, un perrito callejero se mostraba muy interesado por los peluches que estaban dentro de esta máquina, pero no podía conseguirlos por su cuenta. Esta tierna escena fue notada por un joven, quien decidió acercarse al lugar para ayudar al 'lomito', sin imaginar sería una tarea sumamente compleja.

El hombre introdujo una moneda en la máquina con la esperanza de sacar el peluche en el primer intento, pero terminó fallando. Este fracaso no lo desanimó, ya que siguió intentándolo hasta que finalmente consiguió el anhelado premio. Mientras esto sucedía, el perrito esperaba muy tranquilo, como si supiera que le iban a regalar el juguete.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Tras recibir el peluche, el perro no se mostró emocionado, como muchos hubieran esperado. Esto provocó que muchos usuarios comenzaran a bromear, asegurando que se había equivocado, ya que el can deseaba el juguete verde. Otros, en cambio, aplaudieron el gesto del hombre, quien gastó varias monedas en ayudar a este simpático animalito.

"Fe en la humanidad restaurada", "El perro: yo quería el verde", "El perro: ah pensé que era comida", "Qué bonito gesto", "El señor no entendió la señales, el perrito quería el peluche verde", "El perro: gracias señor por la ayuda, pero yo quería la rana", "El perro: a ver prueba de nuevo, pero esta vez no te equivoques". Estos son algunos de los comentarios del video.