HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Tendencias

Perrito quiere juguete de máquina de peluches y hombre le ayuda a conseguirlo: "Fe en la humanidad restaurada"

El joven se conmovió con el perrito callejero, así que decidió jugar en la máquina de peluches hasta conseguir el ansiado premio. Video es viral en TikTok.

Video tiene miles de vistas en la plataforma.
Video tiene miles de vistas en la plataforma. | Foto: captura de TikTok/@elespanolcom

Un simpático perrito callejero se ha ganado el corazón de miles de personas en las redes sociales, luego de que protagonizara un conmovedor video publicado en TikTok. El clip, muestra el momento exacto en que un joven ayuda a este can que se había encariñado con un juguete que, lastimosamente, se encontraba dentro de una máquina de peluches.

El video fue compartido por la cuenta 'El Español' (elespanolcom) el pasado 20 de agosto de 2025. Hasta el momento, el video tiene más de 646.900 reproducciones en la plataforma. Asimismo, ha logrado obtener más de 36.600 "likes", 3200 compartidos y cientos de comentarios, la mayoría de ellos de personas que tienen perros como mascotas.

PUEDES VER: Hombre sorprende en el Metro de Lima al improvisar huayno y es viral: 'Chinito del Ande' lo invita a show

lr.pe

¿Qué sucedió en el video?

Si alguna vez jugaste en una máquina de peluches, debes saber que ganar no es sencillo. No solo se necesita precisión, sino también mucha suerte, ya que la garra suele estar configurada para sujetar los premios con suavidad en la mayoría de los intentos, ofreciendo una verdadera oportunidad de triunfo cuando la máquina recaudó bastante dinero.

Como podrás apreciar en las imágenes, un perrito callejero se mostraba muy interesado por los peluches que estaban dentro de esta máquina, pero no podía conseguirlos por su cuenta. Esta tierna escena fue notada por un joven, quien decidió acercarse al lugar para ayudar al 'lomito', sin imaginar sería una tarea sumamente compleja.

El hombre introdujo una moneda en la máquina con la esperanza de sacar el peluche en el primer intento, pero terminó fallando. Este fracaso no lo desanimó, ya que siguió intentándolo hasta que finalmente consiguió el anhelado premio. Mientras esto sucedía, el perrito esperaba muy tranquilo, como si supiera que le iban a regalar el juguete.

PUEDES VER: Taxista peruano de aplicativo toma radical decisión al enterarse de que solo recibirá S/3,80 por servicio: “Eran 5 kilómetros”

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Tras recibir el peluche, el perro no se mostró emocionado, como muchos hubieran esperado. Esto provocó que muchos usuarios comenzaran a bromear, asegurando que se había equivocado, ya que el can deseaba el juguete verde. Otros, en cambio, aplaudieron el gesto del hombre, quien gastó varias monedas en ayudar a este simpático animalito.

"Fe en la humanidad restaurada", "El perro: yo quería el verde", "El perro: ah pensé que era comida", "Qué bonito gesto", "El señor no entendió la señales, el perrito quería el peluche verde", "El perro: gracias señor por la ayuda, pero yo quería la rana", "El perro: a ver prueba de nuevo, pero esta vez no te equivoques". Estos son algunos de los comentarios del video.

Notas relacionadas
Mochilera británica realizó un viaje al Perú por vacaciones y se encariñó con perro de la calle: lo adoptó y ahora viven en Inglaterra

Mochilera británica realizó un viaje al Perú por vacaciones y se encariñó con perro de la calle: lo adoptó y ahora viven en Inglaterra

LEER MÁS
Taxista peruano de aplicativo toma radical decisión al enterarse de que solo recibirá S/3,80 por servicio: “Eran 5 kilómetros”

Taxista peruano de aplicativo toma radical decisión al enterarse de que solo recibirá S/3,80 por servicio: “Eran 5 kilómetros”

LEER MÁS
Hombre sorprende en el Metro de Lima al improvisar huayno y es viral: 'Chinito del Ande' lo invita a show

Hombre sorprende en el Metro de Lima al improvisar huayno y es viral: 'Chinito del Ande' lo invita a show

LEER MÁS
Cumpleaños en Perú es viral en TikTok tras regalar baldes repletos de dulces: “Invítenme, yo barro”

Cumpleaños en Perú es viral en TikTok tras regalar baldes repletos de dulces: “Invítenme, yo barro”

LEER MÁS
Mochilera británica realizó un viaje al Perú por vacaciones y se encariñó con perro de la calle: lo adoptó y ahora viven en Inglaterra

Mochilera británica realizó un viaje al Perú por vacaciones y se encariñó con perro de la calle: lo adoptó y ahora viven en Inglaterra

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mochilera británica realizó un viaje al Perú por vacaciones y se encariñó con perro de la calle: lo adoptó y ahora viven en Inglaterra

Mochilera británica realizó un viaje al Perú por vacaciones y se encariñó con perro de la calle: lo adoptó y ahora viven en Inglaterra

LEER MÁS
Hombre sorprende en el Metro de Lima al improvisar huayno y es viral: 'Chinito del Ande' lo invita a show

Hombre sorprende en el Metro de Lima al improvisar huayno y es viral: 'Chinito del Ande' lo invita a show

LEER MÁS
Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

LEER MÁS
Peruana confunde disfraz de cóndor con animal real e intenta darle de comer: clip es furor en TikTok

Peruana confunde disfraz de cóndor con animal real e intenta darle de comer: clip es furor en TikTok

LEER MÁS
Inicio año escolar 2024: los más divertidos memes del primer día de clases en Perú

Inicio año escolar 2024: los más divertidos memes del primer día de clases en Perú

LEER MÁS
Taxista peruano de aplicativo toma radical decisión al enterarse de que solo recibirá S/3,80 por servicio: “Eran 5 kilómetros”

Taxista peruano de aplicativo toma radical decisión al enterarse de que solo recibirá S/3,80 por servicio: “Eran 5 kilómetros”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

Padre y su hijo de 16 años extorsionaban a empresario en La Libertad: PNP los capturó tras exigir S/5.000

Tendencias

Peruana confunde disfraz de cóndor con animal real e intenta darle de comer: clip es furor en TikTok

Joven se lanza al agua para recuperar anillo de su mejor amigo en pedida de mano: "Merece ser el padrino"

Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota