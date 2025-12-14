Pareja conmueve al contar cómo se conoció tras una transferencia errónea en Yape: “Los accidentes no existen”

Una pareja peruana contó recientemente en un video de TikTok cómo se conoció luego de una transferencia equivocada en Yape, hecho que permitió un primer contacto entre ambos. El caso se dio a conocer a través de la cuenta que los jóvenes utilizan para documentar sus viajes y contenido de pareja, y despertó interés en usuarios de la plataforma.

Detrás de la historia del error en una transferencia: ¿cómo se conoció la pareja?

Isabel Torres y Jean Valentín, pareja de peruanos que comparte contenido de viajes y cultura en su cuenta de TikTok @isayjeann, publicaron recientemente un video en el que cuentan cómo se conocieron luego de que él yapeara accidentalmente a un número equivocado: el de Isabel. Según Jean, poco tiempo después la contactó solo para que le devolviera el dinero transferido. Sin embargo, terminaron creando un vínculo y se enamoraron.

“Cada acción en tu vida, por más pequeña que sea, termina provocando un enorme cambio en tu futuro. Esto tiene un nombre, el ‘efecto mariposa’”, comentó el joven. Su pareja, mientras tanto, añadió que para ellos “los accidentes no existen”.

“El amor en tiempos de Yape”: usuarios en redes aplauden la historia de Jean e Isabel

En la sección de comentarios del video, usuarios felicitaron a la pareja por compartir su historia y comentaron acerca de lo inusual que fue conocerse tras una transferencia errónea. Entre los comentarios más destacados se encuentran: “¿eso no solo pasa en las películas?”, “lo que Yape unió, que no lo separe el hombre”, “uy, que alguien me yapee unos billetes por accidente” y “el amor en tiempos de Yape”.

