Mirelle Radley nunca pensó que un viaje al Perú concluiría con la adopción de un perro. | Foto: Composición LR/ Difusión

Mirelle Radley nunca pensó que un viaje al Perú concluiría con la adopción de un perro. | Foto: Composición LR/ Difusión

Mirelle Radley, una joven británica de 30 años, jamás imaginó que sus vacaciones en Perú se convertirían en una de las experiencias más memorables de su vida. Durante su estadía en un pueblo del Valle Sagrado, un encuentro inesperado con un perro callejero cambió el rumbo de su travesía.

Radley, originaria de Sheffield, nunca pensó que su viaje por Sudamérica concluiría con la adopción de un perro. Sin embargo, al conocer a un can que la siguió con lealtad, su perspectiva cambió. La joven lo llamó Paddington y empezó a contemplar la posibilidad de llevarlo a su hogar en el Reino Unido.

Mirelle Radley no pensaba adoptar a un perro

Al inicio, Radley no tenía intención de adoptarlo. No obstante, el perro la siguió fielmente durante varias excursiones. En un paseo a caballo, al notar su presencia constante, Radley, preocupada, le dio un hueso para distraerlo.

Sin embargo, al regresar, Paddington seguía allí, a la espera. La joven se sintió responsable por el bienestar del perro, que no recibía cuidados adecuados, y decidió intervenir. La conexión entre ambos surgió casi de inmediato.

Mirelle Radley realizó dificultosos trámites para finalmente llevar a Paddington a Inglaterra. Foto: Difusión

Mirelle Radley decide llevar a Paddington a Inglaterra

El proceso para llevar a Paddington a Inglaterra no fue sencillo. El traslado internacional de un animal requiere trámites costosos y complejos, que incluyen vacunas, exámenes médicos y permisos internacionales. Sin embargo, Radley no se desanimó.

Radley recurrió a las redes sociales y lanzó una campaña de financiamiento colectivo para cubrir los costos de vacunas, análisis y otros trámites. Más de 400.000 personas siguieron la historia de Paddington en Instagram y apoyaron la causa. Además, contó con el respaldo de la organización local Colitas con Canas.

La llegada de Paddington a Inglaterra

Aunque todo parecía marchar bien, el proceso tuvo varios contratiempos. Al regresar a Sudamérica para recoger a Paddington, un error en la documentación impidió que el perro pudiera cruzar a Europa. La situación obligó a Radley a seguir una ruta alternativa por Bélgica y otros países europeos. Durante el trayecto, visitó varios veterinarios y pasó nuevas revisiones, hasta que finalmente todo se resolvió.

El reencuentro entre Radley y Paddington en Inglaterra fue profundamente emotivo. Hoy, Paddington pasea por las calles de Cambridge con alegría y se ha adaptado rápidamente a su nuevo hogar.