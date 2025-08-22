HOYSuscripcion LR Focus

Repostera peruana hace marcianos de cerveza y las redes enloquecen: "Dos cajas, por favor"

Miles de usuarios de TikTok quedaron asombrados al ver el curioso uso que una joven le dio a unas botellas de cerveza negra.

Para hacer los marcianos de cerveza, la joven usó 3 botellas, agua y azúcar
Para hacer los marcianos de cerveza, la joven usó 3 botellas, agua y azúcar | TikTok | loreanne_

Miles de fanáticos de la 'chela' quedaron sorprendidos con un reciente video viral de TikTok, donde una repostera le dio un curioso uso a unas botellas de Cusqueña Negra: vació su contenido en unas bolsitas y las refrigeró para convertirlas en originales marcianos de cerveza.

En el material se observa que la joven vierte todo el contenido de tres botellas de cerveza negra en un bol; luego, agrega agua y azúcar, remueve la mezcla con un cucharón y lo sirve en las bolsitas de marcianos, las cuales luego amarra, corta por la punta y congela.

PUEDES VER: Cumpleaños en Perú es viral en TikTok tras regalar baldes repletos de dulces: “Invítenme, yo barro”

lr.pe

Loreanne Díaz es el nombre de esta talentosa repostera peruana que se ha hecho conocida en las redes sociales por sus originales recetas de marcianos, como chocomenta, pye de limón y Sublime; lo que le ha valido incluso apariciones en canales de TV de señal abierta. "Directo al público cervecero", es el texto con que acompaña este video.

Usuarios quedan admirados por marcianos de cerveza

Los internautas se tomaron con asombro y humor la divertida receta de los marcianos de cerveza: "Dos cajas, por favor", "Que no lo vea mi tío", "Ni que vea este video Cueva porque se lo pidiera toditito para él y nos quedamos con las ganas", y "Esto está peligroso, empezamos con uno y después no hay fin", fueron algunos de los comentarios al video más votados en TikTok.

PUEDES VER: Padre se vuelve famoso al revelar que sus hijas se llaman 'Cristal' y 'Celeste': "Son más hinchas que yo"

lr.pe

Pese al entusiasmo, hubo también algo de confusión sobre si los marcianos de cerveza eran cremosos o de consistencia más líquida. Por ello, Loreanne precisó: "Este sabor es de cerveza sin leche (la idea es que se conserve el sabor tal cual) pero, ya que muchos desean de ponche, lo intentaremos con leche pronto".

El material suma hasta el momento más de 18.000 "Me gusta" en TikTok, además de superar los 9.500 compartidos y los 2.700 favoritos.

