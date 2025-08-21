Peruana confunde disfraz de cóndor con animal real e intenta darle de comer: clip es furor en TikTok

Una peruana protagonizó un singular momento tras acercarse a lo que pensó que era un cóndor real. En el video se capta cuando intenta alimentarlo, sin imaginar lo que pasaría. El clip de TikTok, lleno de ternura y confusión, no tardó en acumular miles de reproducciones y comentarios.

Mujer confunde a persona disfrazada de cóndor con un ave real

De acuerdo al clip viral en la cuenta @ceciliamoyainocen, una familia visitó un lugar turístico en Huancayo y fue una adulta mayor quien se acercó a un supuesto cóndor. Se acercó con preocupación para ofrecerle comida, pensando que el ave estaba hambrienta. Lo que no imaginó era que se trataba de un elaborado disfraz usado por un hombre que usualmente ofrece fotografías.

La reacción espontánea de la mujer fue captada en video y no tardó en desatar risas y ternura entre miles de usuarios. Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar con humor y cariño.

Divertidas reacciones en TikTok

El video no solo provocó carcajadas, sino también reacciones por la espontaneidad y la calidez del gesto.

"Mi suegra y sus ocurrencias", "Era para que el cóndor le baile la marinera", "De ahí nacen los mitos y leyendas", "Y el cóndor seguía en todo su personaje", "Moría de la risa", reaccionaron usuarios en redes sociales.