HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile
Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      
Tendencias

Peruana confunde disfraz de cóndor con animal real e intenta darle de comer: clip es furor en TikTok

Clip viral deTikTok muestra a adulta mayor intentando alimentar al hombre disfrazado de cóndor en Huancayo.

Divertidas reacciones en TikTok por confusión de mujer con supuesto cóndor.
Divertidas reacciones en TikTok por confusión de mujer con supuesto cóndor. | Foto: composición LR/ TikTok

Una peruana protagonizó un singular momento tras acercarse a lo que pensó que era un cóndor real. En el video se capta cuando intenta alimentarlo, sin imaginar lo que pasaría. El clip de TikTok, lleno de ternura y confusión, no tardó en acumular miles de reproducciones y comentarios.

Mujer confunde a persona disfrazada de cóndor con un ave real

De acuerdo al clip viral en la cuenta @ceciliamoyainocen, una familia visitó un lugar turístico en Huancayo y fue una adulta mayor quien se acercó a un supuesto cóndor. Se acercó con preocupación para ofrecerle comida, pensando que el ave estaba hambrienta. Lo que no imaginó era que se trataba de un elaborado disfraz usado por un hombre que usualmente ofrece fotografías.

PUEDES VER: Joven se lanza al agua para recuperar anillo de su mejor amigo en pedida de mano: "Merece ser el padrino"

lr.pe

La reacción espontánea de la mujer fue captada en video y no tardó en desatar risas y ternura entre miles de usuarios. Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar con humor y cariño.

Divertidas reacciones en TikTok

El video no solo provocó carcajadas, sino también reacciones por la espontaneidad y la calidez del gesto.

PUEDES VER: Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

lr.pe

"Mi suegra y sus ocurrencias", "Era para que el cóndor le baile la marinera", "De ahí nacen los mitos y leyendas", "Y el cóndor seguía en todo su personaje", "Moría de la risa", reaccionaron usuarios en redes sociales.

Notas relacionadas
Joven se lanza al agua para recuperar anillo de su mejor amigo en pedida de mano: "Merece ser el padrino"

Joven se lanza al agua para recuperar anillo de su mejor amigo en pedida de mano: "Merece ser el padrino"

LEER MÁS
Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

LEER MÁS
Peruana sorprende con comparación tras visitar zoológico en Holanda: "Ni en chiste pasa en el Perú"

Peruana sorprende con comparación tras visitar zoológico en Holanda: "Ni en chiste pasa en el Perú"

LEER MÁS
Censista invita bocadillo a perrito, pero llega otro más grande a pedir su parte: "Están cobrando peaje"

Censista invita bocadillo a perrito, pero llega otro más grande a pedir su parte: "Están cobrando peaje"

LEER MÁS
Francés canta ‘Cervecero’ de Armonía 10 en su idioma y las redes estallan: “Páseme le cervezé”

Francés canta ‘Cervecero’ de Armonía 10 en su idioma y las redes estallan: “Páseme le cervezé”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

LEER MÁS
Joven paga doble pasaje para colocar mochila en asiento y pasajeros lo increpan: “Si tan pudiente, agarra un taxi”

Joven paga doble pasaje para colocar mochila en asiento y pasajeros lo increpan: “Si tan pudiente, agarra un taxi”

LEER MÁS
Taxista peruano de aplicativo toma radical decisión al enterarse de que solo recibirá S/3,80 por servicio: “Eran 5 kilómetros”

Taxista peruano de aplicativo toma radical decisión al enterarse de que solo recibirá S/3,80 por servicio: “Eran 5 kilómetros”

LEER MÁS
Padre se vuelve famoso al revelar que sus hijas se llaman 'Cristal' y 'Celeste': "Son más hinchas que yo"

Padre se vuelve famoso al revelar que sus hijas se llaman 'Cristal' y 'Celeste': "Son más hinchas que yo"

LEER MÁS
Contenedor que cayó en muelle del Callao terminó en playa de Chancay: vecinos encontraron sillas y mesas

Contenedor que cayó en muelle del Callao terminó en playa de Chancay: vecinos encontraron sillas y mesas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Donald Trump habla sobre la situación en la guerra entre Rusia y Ucrania "Conmigo esta guerra nunca habría ocurrido"

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Tendencias

Joven se lanza al agua para recuperar anillo de su mejor amigo en pedida de mano: "Merece ser el padrino"

Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

Peruana sorprende con comparación tras visitar zoológico en Holanda: "Ni en chiste pasa en el Perú"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje, debería ir al penal de Lurigancho"

Dina Boluarte justifica fallo del TC que la libra de investigaciones: "Un legado en defensa de la figura presidencial"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota