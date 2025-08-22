Hombre lleva a su perrito encima de su mototaxi y divide a las redes: "Al menos pónganle un casco"

Un video publicado en TikTok está causando controversia en las redes sociales, debido a que muestra a un hombre llevando a su perrito en la parte superior de una mototaxi. Aunque a algunos usuarios les pareció curiosa la escena, otros manifestaron su descontento, asegurando que el animalito podría caerse o terminar lastimado en caso de un accidente.

Las imágenes fueron captadas por la usuaria Jahaira Deza (@jahairadeza1), quien las compartió en TikTok el 21 de agosto de 2025. A pesar de haberse subido recientemente, el video viral acumula más de 186.700 reproducciones en la plataforma. De igual manera, cuenta con más de 18.200 "me gusta", 11.000 compartidos y cientos de comentarios.

¿Qué sucedió en el video?

Este suceso fue registrado en el distrito del Rímac, específcamente en la avenida Túpac Amaru, ya que podemos apreciar cómo el mototaxi pasa frente a la Universidad Nacional de Ingenieria. Cabe resaltar que este tipo de vehículos menores no tendrían permitido circular por estas vías metropolitanas, por lo que el hombre estaría cometiendo una infracción.

La autora del video, quien viajaba dentro de un vehículo particular, se percató de un animal extraño encima del mototaxi, así que decidió sacar su teléfono inteligente y grabar la escena. A medida que iba avanzando, la mujer pudo apreciar con más claridad que se trataba de un perrito, el cual viajaba sin ningún tipo de protección.

Todo parece indicar que el perrito sería propiedad del mototaxista, ya que dentro del vehículo vemos una pasajera, quien es poco probable que haya accedido a dejar que su mascota viaje en esas condiciones. Al parecer, no sería la primera vez que el can se moviliza de esta forma, ya que permanece completamente tranquilo en todo momento.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El clip no tardó en volverse tendencia en las redes sociales y provocar todo tipo de comentarios entre los usuarios. Mientras que algunos lo tomaron como una broma, otros coincidieron en que es una forma muy peligrosa de viajar, ya que si sucede un accidente, como un choque o una frenada inesperada, el animalito podría salir volando y morir.

"Al menos pónganle un casco", "Cuidado, debe tener cinturón", "No es gracioso! Se puede caer", "Se ve bacan, pero es muy peligroso para el perrito", "Se ve que el perrito estar acostumbrado, pero no podemos exponer así a nuestras mascotitas", "El perro piensa que está en su limusina", "En Perú nunca te aburres". Estos son algunos de los comentarios del video.