¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Padre se vuelve famoso al revelar que sus hijas se llaman 'Cristal' y 'Celeste': "Son más hinchas que yo"

Mientras era entrevistado por un reportero, un hincha de Sporting Cristal se hizo viral tras revelar los curiosos nombres que les puso a sus hijas. Video es viral en TikTok.

Video tiene miles de reproducciones en la plataforma.
Video tiene miles de reproducciones en la plataforma. | Foto: captura de TikTok/@falso9peru

Un hincha de Sporting Cristal se ha vuelto 'famoso' en las redes sociales, especialmente en TikTok, luego de que protagonizara un video viral. El clip lo muestra siendo entrevistado por un reportero, quien se llevó una gran sorpresa al enterarse de los curiosos nombres que les puso a sus hijas, quienes también serían hinchas acérrimas del club cervecero.

Las imágenes fueron publicadas en TikTok por la cuenta Falso9 (@falso9peru) que se dedica a hacer entrevistas deportivas. Aunque el video fue compartido recientemente, el 19 de agosto de 2025, ya posee más de 264.200 vistas en la plataforma. Asimismo, ha superado los 5500 "likes", 2200 compartidos y los cientos de comentarios.

PUEDES VER: Taxista peruano de aplicativo toma radical decisión al enterarse que solo recibirá S/3,80 por servicio: “Eran 5 kilómetros”

¿Qué sucedió en el video?

De acuerdo con la publicación, las imágenes fueron registradas antes del partido entre Sporting Cristal y Melgar de Arequipa que terminó con un triunfo de los rimenses por 1-0. En la previa del encuentro, un reportero comenzó a entrevistar a varios hinchas que llegaban emocionados al estadio Alberto Gallardo para ver jugar al club de sus amores.

Uno de estos hinchas fue un padre de familia, quien acudió al estadio acompañado de su hija menor, llamada Cristal. Al inicio, el reportero no notó su peculiar nombre; sin embargo, eso cambió a los pocos segundos. Su sorpresa fue más grande al enterarse que la hija mayor también lleva por nombre Celeste, color que identifica al club rimense.

Como podrás apreciar en el video, la joven está orgullosa de su nombre y de ser hincha de Sporting Cristal, incluso su padre confirmó que su admiración por el club rimense es más grande que la suya. Al final del video, el reportero no duda en felicitar al hincha y su familia, quienes se despiden y dirigen a la entrada del estadio.

PUEDES VER: Chilena se hace viral al elogiar al Perú y resalta 7 cualidades de los peruanos: "El peruano inventa soluciones"

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video publicado en TikTok no tardó en volverse tendencia en las redes sociales, ya que fue compartido por cientos de hinchas del Sporting Cristal. Muchos de ellos se sintieron identificados y aseguraron que, cuando tengan hijos, buscarán que tengan un nombre similar. Otros se animaron a felicitar al hombre por su amor hacia el club celeste.

"Le falta una hija para ponerle Sporting", "La madre debe ser una santa para dejar que llamen a sus hijas así", "Soy hincha de Sporting Cristal y pienso ponerle a mi hija Victoria Celeste", "Un verdadero hincha", "Así quería llamar a mis hijas, pero el destino me dió dos hijos varones", "Me parece ocurrente y lindo. Es bonito el fútbol cuando se comparte en familia". Estos son algunos de los comentarios del video.

