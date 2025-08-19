HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Tendencias

Profesor de la UNI alienta a postulantes que no aprobaron examen de admisión: “Ganan experiencia”

Un profesor de química con 40 años de experiencia en la UNI pidió a los estudiantes no rendirse, ya que de las caídas se aprende. Video fue compartido en TikTok.

El domingo 17 de agosto se desarrolló el último examen de la UNI que lanzó 1.194 vacantes para sus 29 carreras profesionales.
El domingo 17 de agosto se desarrolló el último examen de la UNI que lanzó 1.194 vacantes para sus 29 carreras profesionales. | Foto: composición LR/ TikTok / @academia.aseuni

El domingo 17 de agosto se realizó el último examen de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) correspondiente al periodo 2025-2. Miles de postulantes llegaron hasta las puertas de la prestigiosa casa universitaria para rendir la exigente prueba con la esperanza de obtener una de las 1.194 vacantes para sus 29 carreras profesionales.

Sin embargo, como sucede en todo examen de admisión, existe un gran número de postulantes que no logran aprobarlo, lo que les genera un sentimiento de tristeza y hasta de frustración. Ante este panorama, un profesor de química con 40 años de experiencia de la UNI fue abordado por el creador de contenido academia.aseuni, para pedirle que enviara un mensaje a todos los jóvenes que apostaron ingresar a la mencionada casa de estudios.

PUEDES VER: Joven de Junín que postula a la UNI fue operado 2 días antes del examen y aun así asistió: "Vine a cumplir mis sueños"

lr.pe

“La experiencia es incluso con la derrota, con las caídas”, señaló el docente de la UNI

El docente no dudó en enviarles un mensaje de aliento para todos aquellos muchachos que no lograron superar el reto del examen de admisión. “No estoy acostumbrado a que se retiren. Es lamentable y deberían afrontar porque es la forma de ganar experiencia. La experiencia es incluso con la derrota, con las caídas. Me siente satisfecho, contento y sobre todo ver que la juventud encuentra desafíos que deberían ser superados con una cultura mucho mayor a la que estamos acostumbrados.

El domingo 17 de agosto se desarrolló el último examen de la UNI que lanzó 1.194 vacantes para sus 29 carreras profesionales. Foto: composición LR/ TikTok / @academia.aseuni

El domingo 17 de agosto se desarrolló el último examen de la UNI que lanzó 1.194 vacantes para sus 29 carreras profesionales. Foto: composición LR/ TikTok / @academia.aseuni

Las palabras del maestro fueron tomadas con aplausos de parte de los usuarios en TikTok, al considerarlas acertadas y sobre todo que daba una esperanza a los estudiantes para que sigan preparándose para una nueva oportunidad.

Notas relacionadas
El rapero que estudia en la UNI y canta sobre la IA: estudió dos carreras y se encuentra cursando una maestría en inteligencia artificial

El rapero que estudia en la UNI y canta sobre la IA: estudió dos carreras y se encuentra cursando una maestría en inteligencia artificial

LEER MÁS
Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

LEER MÁS
Resultados del examen de admisión UNI 2025-II: revisa los puntajes y lista de ingresantes

Resultados del examen de admisión UNI 2025-II: revisa los puntajes y lista de ingresantes

LEER MÁS
Censista invita bocadillo a perrito, pero llega otro más grande a pedir su parte: "Están cobrando peaje"

Censista invita bocadillo a perrito, pero llega otro más grande a pedir su parte: "Están cobrando peaje"

LEER MÁS
Francés canta ‘Cervecero’ de Armonía 10 en su idioma y las redes estallan: “Páseme le cervezé”

Francés canta ‘Cervecero’ de Armonía 10 en su idioma y las redes estallan: “Páseme le cervezé”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruano compró caja misteriosa de Temu valorizada en S/500 y quedó en shock al abrirlo: "Cumplió con sorprenderme"

Peruano compró caja misteriosa de Temu valorizada en S/500 y quedó en shock al abrirlo: "Cumplió con sorprenderme"

LEER MÁS
Peruano va a sacar cita en EsSalud, pero queda en shock al ver la fecha asignada: “Así estamos"

Peruano va a sacar cita en EsSalud, pero queda en shock al ver la fecha asignada: “Así estamos"

LEER MÁS
Peruano desenmascaró las mentiras de hombre que pedía dinero en bus de Lima: “Dijiste que eras constructor, ahora eres pescador”

Peruano desenmascaró las mentiras de hombre que pedía dinero en bus de Lima: “Dijiste que eras constructor, ahora eres pescador”

LEER MÁS
Joven peruana sorprende al comprar lujosa cartera en oferta de S/230 pagando solo S/9: "Me encanta"

Joven peruana sorprende al comprar lujosa cartera en oferta de S/230 pagando solo S/9: "Me encanta"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arequipa: Cuando vuelve el turismo en el Mirador de la Cruz del Cóndor en el Valle del Colca

El producto estrella del Perú que lidera las exportaciones y superó a Chile como principal productor mundial: crece al 122% anual

Censo nacional 2025: población de Arequipa se niega a responder preguntas como muestra de protesta hacia el gobierno de Boluarte

Tendencias

Joven pasea a sus tortugas en centro comercial y causa sensación en redes: "No se te vayan a escapar"

Volcán entra en erupción en el preciso momento que hombre se arrodilla para pedir matrimonio: video se volvió viral en redes

Postulante de la UNI le pide perdón a su ex tras rendir examen de admisión: "Te prometo que ya cambié"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota