Profesor de la UNI alienta a postulantes que no aprobaron examen de admisión: “Ganan experiencia”

El domingo 17 de agosto se desarrolló el último examen de la UNI que lanzó 1.194 vacantes para sus 29 carreras profesionales. | Foto: composición LR/ TikTok / @academia.aseuni

El domingo 17 de agosto se desarrolló el último examen de la UNI que lanzó 1.194 vacantes para sus 29 carreras profesionales. | Foto: composición LR/ TikTok / @academia.aseuni

El domingo 17 de agosto se realizó el último examen de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) correspondiente al periodo 2025-2. Miles de postulantes llegaron hasta las puertas de la prestigiosa casa universitaria para rendir la exigente prueba con la esperanza de obtener una de las 1.194 vacantes para sus 29 carreras profesionales.

Sin embargo, como sucede en todo examen de admisión, existe un gran número de postulantes que no logran aprobarlo, lo que les genera un sentimiento de tristeza y hasta de frustración. Ante este panorama, un profesor de química con 40 años de experiencia de la UNI fue abordado por el creador de contenido academia.aseuni, para pedirle que enviara un mensaje a todos los jóvenes que apostaron ingresar a la mencionada casa de estudios.

“La experiencia es incluso con la derrota, con las caídas”, señaló el docente de la UNI

El docente no dudó en enviarles un mensaje de aliento para todos aquellos muchachos que no lograron superar el reto del examen de admisión. “No estoy acostumbrado a que se retiren. Es lamentable y deberían afrontar porque es la forma de ganar experiencia. La experiencia es incluso con la derrota, con las caídas. Me siente satisfecho, contento y sobre todo ver que la juventud encuentra desafíos que deberían ser superados con una cultura mucho mayor a la que estamos acostumbrados.

El domingo 17 de agosto se desarrolló el último examen de la UNI que lanzó 1.194 vacantes para sus 29 carreras profesionales. Foto: composición LR/ TikTok / @academia.aseuni

Las palabras del maestro fueron tomadas con aplausos de parte de los usuarios en TikTok, al considerarlas acertadas y sobre todo que daba una esperanza a los estudiantes para que sigan preparándose para una nueva oportunidad.