Tendencias

Mamá lleva la foto de su hijo fallecido para recibir el diploma de su escuela en día de su graduación

Al oír el nombre del niño y ver a su mamá en medio del patio con su fotografía, sus compañeros gritaron "Presente". La escena generó más de una emotiva reacción en redes sociales.

La historia de esta madre resonó en las redes, donde muchos usuarios expresaron su apoyo ante la dolorosa pérdida.
La historia de esta madre resonó en las redes, donde muchos usuarios expresaron su apoyo ante la dolorosa pérdida. | Foto: composición LR/ TikTok / @robertomendoza298

Ver crecer a sus hijos es el anhelo de toda madre, sin embargo, en el camino surgen algunos inconvenientes que hace que estos sueños se frustren, tal como le sucedió a una mujer, cuyo niño no pudo asistir a su fiesta de graduación tras fallecer antes del evento.

Mediante un video de TikTok, una madre conmovió a toda la comunidad al asistir a la fiesta de graduación del colegio de su pequeño nene con una fotografía de él para recibir su diploma.

PUEDES VER: Joven conmueve al dedicar su graduación a su madre fallecida: “Siempre estaré contigo y tú conmigo”

lr.pe

Compañeros de aula gritaron “Presente”, al oír el nombre del pequeño en su graduación

Cuando la presentadora de la ceremonia llamó al niño, la madre se acercó y en el acto, todos sus compañeros de aula gritaron a viva voz “Presente”. En tanto, la mujer caminó por el patio central portando el cuadro del niño, momento que sacó más de una lágrima a los otros padres que se encontraban participando de la graduación.

El hecho generó una ola de conmovedores comentarios en TikTok y muchos usuarios le dieron su apoyo a la madre tras una perdida tan lamentable. “Se ve que es una mamá fuerte”, “Permiso para llorar”, “Lloraste tú, lloré yo lloramos todos”, “Que triste para esta madre, mucha fortaleza”.

La historia de esta madre resonó en las redes, donde muchos usuarios expresaron su apoyo ante la dolorosa pérdida. Foto: composición LR/ TikTok / @robertomendoza298

La historia de esta madre resonó en las redes, donde muchos usuarios expresaron su apoyo ante la dolorosa pérdida. Foto: composición LR/ TikTok / @robertomendoza298

PUEDES VER: Estudiante fallece dentro del campus de la UPN en Trujillo: evacúan a todos los alumnos de la sede

lr.pe

Padres reciben diploma de sus hijos fallecidos

Esta no es la primera vez que se ven estas lamentables historias en las redes sociales. En Perú, una mamá rompió en llanto al asistir a la emotiva ceremonia de graduación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). La madre y hermana se presentaron en el auditorio y, aunque trataron de mostrarse muy fuertes, se les hizo imposible contener las lágrimas.

Otro caso se registró también en la Decana de América, cuando los compañeros rindieron tributo a joven que falleció a pocos meses de terminar la carrera. El padre recibió por parte de las autoridades el birrete y la medalla, mientras que la madre recibió una rosa y el diploma de graduación en nombre de su querido primogénito.

