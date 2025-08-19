La mujer chilena menciono que las principales cualidades que reflejan la identidad, la resiliencia y los valores que caracterizan a los peruanos | Foto: Composición LR/ TikTok

La mujer chilena menciono que las principales cualidades que reflejan la identidad, la resiliencia y los valores que caracterizan a los peruanos | Foto: Composición LR/ TikTok

Una mujer chilena se volvió viral en TikTok tras hablar de manera positiva del Perú: “Hay países que se hacen notar por su poder, hay otros que se hacen notar por su historia, pero hay uno, del que yo hablo siempre, que no necesita gritarle a los cuatro vientos quién es, lo demuestra su gente”, comienza diciendo al reflexionar sobre nuestro país. Desde su experiencia cercana con nuestra cultura, asegura que pocas veces ha visto en el mundo cualidades tan palpables como las que encuentra en los peruanos. Para ella, cada encuentro, cada viaje y cada amistad con alguien de este país deja huellas de admiración y respeto.

Una de las primeras características que resalta es la resiliencia silenciosa. Según explica, ha visto a personas atravesar crisis políticas, económicas o incluso pérdidas familiares, y aun así levantarse cada día con la frente en alto. “En Perú se adaptan. Si se cierra una puerta, arman una ventana”, afirma. Esa capacidad de resistir sin victimizarse, de sobrellevar la vida con humor y hasta con un chiste en medio del caos, es para ella un rasgo inspirador que merece ser reconocido.

La creatividad y hospitalidad peruanas: del ingenio cotidiano al espíritu solidario que conquista corazones

También destaca la creatividad para lo imposible, esa habilidad innata de encontrar soluciones con lo que se tiene a mano. “He visto pan hecho en olla con piedras calientes, talleres improvisados en la calle y negocios sobre bicicletas que terminan siendo espectaculares”, comenta. Para esta mujer, la inventiva peruana no surge solo de la necesidad, sino del orgullo de hacer las cosas a su manera. Y no se trata de sobrevivir, sino de crear con ingenio y estilo propio, convirtiendo la carencia en oportunidad.

Otro aspecto que la marcó profundamente es la hospitalidad sin condiciones. Recuerda que en muchos lugares donde estuvo, lo primero que escuchó fue: “¿Ya almorzaste?”. Para ella, ese gesto sencillo va mucho más allá de la cortesía, pues refleja la voluntad genuina de incluir al otro. “En Perú la amabilidad no es distancia disfrazada de sonrisa, es acercarse de verdad, invitarte, compartir sin esperar nada a cambio”, señala con emoción.

Orgullo, diversidad y humanidad: el Perú como experiencia cultural que transforma vidas

Al hablar del orgullo patrio, reconoce que pocas veces ha sentido una pasión tan contagiosa como la de los peruanos cuando mencionan su comida, celebran un logro o defienden su historia. “Ese orgullo no es arrogante, nace del amor profundo por la tierra y por sus raíces”, recalca. Y añade que la capacidad de adaptación, el sabor para vivir y la identidad multicultural son cualidades que completan un cuadro único de fortaleza y humanidad.

Finalmente, asegura que el Perú no solo es un país que se visita, sino una experiencia que transforma. “Cada una de estas cualidades no solo define al Perú, también nos inspira a todos”, concluye. Para ella, convivir con la cultura peruana significa recordar que la diversidad es riqueza, que la vida se celebra en lo simple y que la verdadera fuerza de una nación está en su gente.