Mujer viajó a más de 90 países, pero asegura que este lo tiene todo: "En cuanto llegué, me enamoré"

Viajera estadounidense exploró varios países, pero solo Islandia logró cautivarla. En una entrevista, cuenta como este destino cambió su perspectiva sobre viajar.

El nivel de vida en Islandia es muy alto, extremadamente seguro.
El nivel de vida en Islandia es muy alto, extremadamente seguro. | Foto: composición LR/ Jamie Davis Smith/Instagram

Una experimentada viajera reveló que conoció más de 90 países. Durante una entrevista a Business Insider, la mujer estadounidense detalló que su objetivo era conocer lugares y no volverlos a visitar a fin de disfrutar de otros lugares. Sin embargo, cuando llegó a Islandia, su perspectiva cambió drásticamente. Asegura que este destino turístico lo tiene todo y explicó todo lo que se puede realizar.

Aurora boreal en Islandia. Foto: blackpepper.travel

Aurora boreal en Islandia. Foto: blackpepper.travel

Mujer recorrió más de 90 países, pero solo uno la conquistó

Jamie Davis Smith explicó a dicho medio que hasta el momento visitó Islandia hasta en tres oportunidades. "Definitivamente pienso volver. Es al único al que iría una y otra vez", explicó.

De acuerdo a su experiencia, señala que viajar a Islandia no estaba en sus prioridades; sin embargo, una amiga la hizo cambiar de opinión. "Ella planeó la mayor parte de nuestro viaje y me emocionó con la idea de ver las imponentes cascadas, aguas termales, glaciares y campos de lava del país. En cuanto llegué, me enamoré del país. Nuestra primera parada fue Reikiavik, la capital más septentrional del mundo", resaltó.

Playa de arena volcánica negra y montaña rodeada de nubes en Islandia. Foto: Raúl Demangel

Playa de arena volcánica negra y montaña rodeada de nubes en Islandia. Foto: Raúl Demangel

Islandia: naturaleza y generosidad

Jamie resaltó que este país también es muy amigable con la comunidad LGTB. "Todos son bienvenidos en Islandia", comentó. En su primer viaje quedó muy sorprendida con la capital, Reikiavik, que le ofreció arte, historia y museos. "Me sorprendió la cantidad de cosas que hay para hacer en Reikiavik, especialmente porque es una ciudad bastante pequeña con una población de menos de 140.000 habitantes", explicó.

Islandia sorprende con sus espectaculares vistas.&nbsp;Foto: Shutterstock

Islandia sorprende con sus espectaculares vistas. Foto: Shutterstock

También conoció la laguna Sky y las playas negras formadas por volcanes, caminó por glaciares, enormes cascadas y disfrutó de la gastronomía. También quedó sorprendida con la amabilidad de su población. "Me sentí como en casa en Islandia. Me encantó la aventura, la comida y la gente. No quería irme. Reservé un crucero de expedición al norte. Vimos ballenas, cruzamos el Círculo Polar Ártico y caminamos por montañas y campos de lava tan hermosos que las vistas no parecían reales", indicó.

