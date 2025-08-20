Peruana sorprende con comparación tras visitar zoológico en Holanda: "Ni en chiste pasa en el Perú"

Una peruana visitó un zoológico en Holanda y compartió su experiencia en redes sociales. La usuaria resaltó la calidad del recinto y como algunas zonas tienen aclimatación por zonas. Mediante el clip viral, narró como percibió la situación de los animales al estar en lugares muy parecidos a su hábitat. El clip rápidamente generó varias reacciones.

Peruana se viraliza al compartir su experiencia en zoológico de Holanda

De acuerdo al clip viral en TikTok, la mujer señaló que en Perú no suele visitar los zoológicos porque considera que no están en adecuadas condiciones. "Para mí el zoológico es de las cosas más deprimentes que tenemos en Perú. La falta de cuidado a los animales, la falta de presupuesto del gobierno, el mal estado en el que están, los deprimidos que están, que tú puedes notar. La verdad para mí el zoológico en Perú no es nada más y nada menos que un sinónimo de tristeza", comentó.

De esta forma, mostró un zoológico en Holanda que tiene ambientes climatizados de acuerdo a cada especie. Así mismo, cada zona es bastante amplia para que el animal pueda desplazarse con comodidad. "Ni en chiste pasa en el Perú. Todo el ambiente se acomoda para lo que el animal requiere, por ejemplo, una calefacción diferente o un enfriamiento de lugar diferente. Hay lugares donde puede estar muy frío, como hay lugares donde puedes tener una temperatura de 40 grados", agregó.

También resaltó que hay salas educativas. Por último, recomendó a explorar más allá y descubrir otras realidades para mejorar. "Te recomiendo muchísimo que te muevas de tu zona de confort. Sal a diferentes países, diferentes ciudades, diferentes distritos", concluyó.

¿Cuál es el zoológico más emblemático de Holanda y cuántas especies alberga?

El zoológico más emblemático de los Países Bajos es Artis Royal Zoo, ubicado en Ámsterdam. También conocido como Natura Artis Magistra, se trata del zoológico más antiguo del país y uno de los más antiguos del mundo. Alberga aproximadamente 900 especies animales, junto con un acuario, un planetario, un arboreto y el museo Micropia. Dicho país posee 113 zoológicos y 12 de ellos están reconocidos a nivel nacional.