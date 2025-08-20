HOYSuscripcion LR Focus

USA

Fallece Frank Caprio, el juez de EEUU que se volvió un símbolo como el 'más bueno del mundo'

Frank Caprio falleció a sus 88 años a causa de un cáncer de páncreas que anunció en una publicación de Instagram en diciembre del 2023.

Originario de Providence, Caprio se destacó por su estilo empático en el Tribunal Municipal. Su programa Caught in Providence alcanzó casi 30 millones de reproducciones.
Originario de Providence, Caprio se destacó por su estilo empático en el Tribunal Municipal. Su programa Caught in Providence alcanzó casi 30 millones de reproducciones.

Frank Caprio, conocido como el juez más querido del mundo, falleció el miércoles 20 de agosto a los 88 años, tras una prolongada lucha contra un cáncer de páncreas que afectó su salud durante un par de años. Su familia confirmó la noticia a través de Instagram, destacando su humildad, bondad y compromiso con la justicia humana.

Originario de Providence, Rhode Island, Estados Unidos, Caprio se convirtió en un referente global gracias a su estilo cercano y su capacidad para conectar con las personas. Sus juicios se hicieron virales en 2017 a través del programa Caught in Providence, que alcanzó casi 30 millones de reproducciones, mostrando cómo la justicia podía ejercerse con empatía y respeto.

El legado humano y social de Frank Caprio

Durante su carrera en Estados Unidos, Frank Caprio destacó por su carisma y su enfoque humano al impartir justicia. Como juez jefe del Tribunal Municipal de Providence, miles de personas presenciaron su trabajo a través de los videos virales que mostraban su manera justa y cercana de tratar a los ciudadanos. Su estilo equilibraba firmeza legal con comprensión, convirtiéndolo en un símbolo de justicia compasiva.

Entre sus contribuciones más importantes está la creación del fondo de becas Antonio Tup Caprio, en honor a su padre, destinado a apoyar a jóvenes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Suffolk. Este programa promovía la formación de profesionales comprometidos con la comunidad. Además, en 1983, Caprio fue copresidente de la Fundación Estatua de la Libertad de Rhode Island, colaborando en la restauración de la Estatua de la Libertad y la Isla Ellis, fortaleciendo su compromiso social más allá de los tribunales.

Reconocimientos y proyección internacional

Frank Caprio recibió múltiples reconocimientos a lo largo de su vida, incluyendo doctorados honoris causa de instituciones como Suffolk University, Providence College y la Universidad de Rhode Island, por su impacto tanto jurídico como social. Colegas y ciudadanos lo recuerdan no solo como juez, sino como un devoto esposo, padre, abuelo y amigo, dejando un legado que trasciende su carrera profesional.

Su fama internacional se consolidó gracias a los videos virales de Caught in Providence, donde mostraba empatía, humor y humanidad en los juicios. Estos registros le permitieron llegar a millones de personas, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la justicia puede ser compasiva y cercana.

Desde el hospital, Caprio se despidió de sus seguidores en un video: “Ténganme en cuenta en sus oraciones, recuérdenme por favor, los aprecio a todos”, reflejando su humildad y afecto hacia quienes lo admiraban. Su labor sigue inspirando a jueces y ciudadanos por igual a ejercer la justicia con humanidad y respeto.

