Lo que comenzó como una propuesta de matrimonio planificada terminó convirtiéndose en un suceso inesperado que captó la atención de miles de personas en redes sociales. La magnitud del momento sorprendió incluso a quienes lo presenciaron. La escena fue registrada por la creadora de contenido 'Miss Morgan Alexa', quien se encontraba en el lugar y decidió compartir el video a través de su cuenta de TikTok. En cuestión de horas, la publicación se volvió viral.

En las imágenes se observa a una pareja de turistas en un punto cercano al volcán Acatenango, en Guatemala. Justo cuando el joven se arrodilla para pedirle matrimonio a su pareja, el volcán entra en actividad, dando lugar a una escena insólita. En medio del imponente paisaje, él saca el anillo de compromiso y formula la esperada pregunta, generando un contraste impactante entre la ternura del gesto y la fuerza de la naturaleza.

El video, que se volvió viral en TikTok, está acompañado por el siguiente mensaje: "Mi compromiso en el volcán Acatenango, en Guatemala. Supongo que la presión realmente hace diamantes".

Usuarios reaccionan a la insólita erupción de un volcán durante una propuesta de matrimonio

El video generó una variedad de reacciones en redes sociales. Mientras algunas personas lo tomaron con humor, otras se conmovieron por la escena. "La red flag más grande", bromeó un usuario. Otro resaltó la emotividad del momento: "Quizá la mejor propuesta de matrimonio que he visto en mi vida. Qué momento tan especial".

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido: "¿Quién sube en chanclas (sandalias) a un volcán?", cuestionó un usuario. Otro comentó: "¿A quién se le ocurre hacer su pedida de mano en sandalias?