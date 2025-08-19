HOYSuscripcion LR Focus

USA

Influencers sobreviven a brutal choque de auto contra restaurante de EEUU mientras grababan su cena: "Pudo ser nuestra última comida"

El incidente ocurrió en Cuvee’s Culinary Creations y video se volvió viral en redes sociales. Ambos fueron hospitalizados tras el impacto.

En su Instagram, Santiago agradeció por haber sobrevivido al choque y dedicó unas palabras a un ser querido fallecido por 'cuidarlos'.
En su Instagram, Santiago agradeció por haber sobrevivido al choque y dedicó unas palabras a un ser querido fallecido por 'cuidarlos'. | Composición LR

Dos creadores de contenido en Estados Unidos estuvieron a punto de perder la vida en un hecho insólito. Patrick Blackwood y Nina Santiago, conocidos por su canal de YouTube Unrated Ex Files, sobrevivieron a un grave accidente en Houston, Texas, cuando una camioneta SUV impactó directamente contra el restaurante donde cenaban y grababan un video.

El incidente ocurrió en el establecimiento Cuvee’s Culinary Creations, donde los influencers se encontraban sentados junto a la ventana principal. El vehículo perdió el control y se estrelló contra el ventanal, provocando que ambos salieran proyectados por la fuerza del impacto. El accidente, registrado en video, se viralizó rápidamente en redes sociales y generó preocupación entre miles de seguidores.

Patrick Blackwood y Nina Santiago relatan el momento del accidente

Tras el choque, Patrick Blackwood y Nina Santiago fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano. Allí recibieron atención médica por múltiples lesiones y permanecieron bajo observación. Según relataron en sus redes sociales, lograron sobrevivir gracias a la rápida reacción de los equipos de emergencia.

En su cuenta de Instagram, Santiago expresó: “Estoy sumamente agradecida de estar viva después de que una camioneta se estrellara contra la pared de vidrio en Houston, Texas, destrozándolo todo mientras él y yo grabábamos un programa gastronómico. Nos impactó directamente: yo a su izquierda, él a mi derecha, mientras yo mordía una deliciosa hamburguesa de salmón.”

Santiago también dedicó unas palabras a su “angelito Loyal”, una persona cercana fallecida en noviembre de 2024, a quien agradeció por protegerlos “desde el cielo”.

La creadora de contenido reveló además que este era el segundo accidente que sufría en el mismo mes, lo que aumentó la preocupación entre sus seguidores. “Mi cabeza duele un poco, mi brazo también. Estoy contenta de estar viva. No sé si es suerte o mala suerte, pero salimos con vida de ambos accidentes”, declaró.

El restaurante y las autoridades de Estados Unidos se pronuncian

El accidente tuvo lugar el fin de semana en el reconocido restaurante Cuvee’s Culinary Creations, ubicado en Houston. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el local compartió un fragmento del video y escribió: “Sin duda, fue un fin de semana de locos en Cuvee’s. Damos gracias a Dios porque todos estén bien”.

Medios locales de Estados Unidos informaron que las autoridades de Houston investigan las causas del impacto, así como el estado de salud del conductor de la camioneta SUV, cuya identidad aún no se ha revelado públicamente. Hasta ahora no se ha confirmado si el choque fue producto de un fallo mecánico, exceso de velocidad o una pérdida de control por parte del conductor.

