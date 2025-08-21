Joven se lanza al agua para recuperar anillo de su mejor amigo en pedida de mano: "Merece ser el padrino"

Una romántica pedida de mano en una cascada se viralizó en TikTok tras una inesperada acción del mejor amigo del novio. La escena, que parecía sacada de una película, dejó a todos en shock, mientras el anillo desaparecía entre la corriente. El resultado fue sorprendente y desató divertidas reacciones en redes sociales.

Emotiva pedida de mano se convierte en hazaña viral en TikTok

De acuerdo al clip viral de @_soyisa.gutierrez en TikTok, un muchacho le pidió matrimonio a su pareja en plena cascada. Pero cuando se disponía a colocarle el anillo, este terminó cayendo en las rocas. De esta forma, el amigo que presencia la escena decidió atrapar la sortija. Sin embargo, terminó cayendo al agua.

Sin pensarlo dos veces, el joven se lanzó al agua, muy decidido a recuperar la joya y salvar el momento más importante de su amigo. Contra la fuerza del agua y el peligro de las rocas, logró recuperar el anillo. Su valiente acción no solo rescató la pedida, sino que también emocionó a los presentes.

Usuarios resaltan la acción del mejor amigo: clip es viral en TikTok

El video en TikTok alcanzó más de 17 millones de vistas y un sinfín de reacciones. Usuarios reconocieron el gesto heroico del mejor amigo.

"El verdadero real amigo", "Se resbaló, cayó, golpeó, deslizó y tragó agua, pero recuperó el anillo", "El camarógrafo solo tenía un trabajo y lo hizo excelente", "Ya sabemos quién será el padrino", "Se nota que si quería que se casen", "Este sí es fan de su relación, pero de verdad", "Merece ser el padrino", "Se ganó salidas con el marido de por vida", "El amigo merece un anillo también", "Es una señal", reaccionaron usuarios en redes.