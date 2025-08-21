HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
INEI exige a censistas que paguen por las tablets si se las roban
INEI exige a censistas que paguen por las tablets si se las roban     INEI exige a censistas que paguen por las tablets si se las roban     INEI exige a censistas que paguen por las tablets si se las roban     
Tendencias

Joven se lanza al agua para recuperar anillo de su mejor amigo en pedida de mano: "Merece ser el padrino"

Clip viral en TikTok muestra cómo el mejor amigo se lanza al agua para recuperar el anillo entre las rocas.

Clip viral en TikTok muestra valiente acción de mejor amigo en pedida de mano sorpresa.
Clip viral en TikTok muestra valiente acción de mejor amigo en pedida de mano sorpresa. | Foto: composición LR/ TikTok

Una romántica pedida de mano en una cascada se viralizó en TikTok tras una inesperada acción del mejor amigo del novio. La escena, que parecía sacada de una película, dejó a todos en shock, mientras el anillo desaparecía entre la corriente. El resultado fue sorprendente y desató divertidas reacciones en redes sociales.

Emotiva pedida de mano se convierte en hazaña viral en TikTok

De acuerdo al clip viral de @_soyisa.gutierrez en TikTok, un muchacho le pidió matrimonio a su pareja en plena cascada. Pero cuando se disponía a colocarle el anillo, este terminó cayendo en las rocas. De esta forma, el amigo que presencia la escena decidió atrapar la sortija. Sin embargo, terminó cayendo al agua.

PUEDES VER: Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

lr.pe

Sin pensarlo dos veces, el joven se lanzó al agua, muy decidido a recuperar la joya y salvar el momento más importante de su amigo. Contra la fuerza del agua y el peligro de las rocas, logró recuperar el anillo. Su valiente acción no solo rescató la pedida, sino que también emocionó a los presentes.

Usuarios resaltan la acción del mejor amigo: clip es viral en TikTok

El video en TikTok alcanzó más de 17 millones de vistas y un sinfín de reacciones. Usuarios reconocieron el gesto heroico del mejor amigo.

PUEDES VER: Joven se queda completamente dormido en la piscina y deja a usuarios en shock: “¿Jack, eres tú?”

lr.pe

"El verdadero real amigo", "Se resbaló, cayó, golpeó, deslizó y tragó agua, pero recuperó el anillo", "El camarógrafo solo tenía un trabajo y lo hizo excelente", "Ya sabemos quién será el padrino", "Se nota que si quería que se casen", "Este sí es fan de su relación, pero de verdad", "Merece ser el padrino", "Se ganó salidas con el marido de por vida", "El amigo merece un anillo también", "Es una señal", reaccionaron usuarios en redes.

Notas relacionadas
Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

LEER MÁS
Peruana sorprende con comparación tras visitar zoológico en Holanda: "Ni en chiste pasa en el Perú"

Peruana sorprende con comparación tras visitar zoológico en Holanda: "Ni en chiste pasa en el Perú"

LEER MÁS
Fallece Frank Caprio, el juez de EEUU que se volvió un símbolo como el 'más bueno del mundo'

Fallece Frank Caprio, el juez de EEUU que se volvió un símbolo como el 'más bueno del mundo'

LEER MÁS
Censista invita bocadillo a perrito, pero llega otro más grande a pedir su parte: "Están cobrando peaje"

Censista invita bocadillo a perrito, pero llega otro más grande a pedir su parte: "Están cobrando peaje"

LEER MÁS
Francés canta ‘Cervecero’ de Armonía 10 en su idioma y las redes estallan: “Páseme le cervezé”

Francés canta ‘Cervecero’ de Armonía 10 en su idioma y las redes estallan: “Páseme le cervezé”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Taxista peruano de aplicativo toma radical decisión al enterarse de que solo recibirá S/3,80 por servicio: “Eran 5 kilómetros”

Taxista peruano de aplicativo toma radical decisión al enterarse de que solo recibirá S/3,80 por servicio: “Eran 5 kilómetros”

LEER MÁS
Taxista sufre ruptura amorosa y la conversación de WhatsApp hace llorar a miles: "Ya no sientes amor por mí"

Taxista sufre ruptura amorosa y la conversación de WhatsApp hace llorar a miles: "Ya no sientes amor por mí"

LEER MÁS
Joven se queda completamente dormido en la piscina y deja a usuarios en shock: “¿Jack, eres tú?”

Joven se queda completamente dormido en la piscina y deja a usuarios en shock: “¿Jack, eres tú?”

LEER MÁS
Estos son los mejores memes que dejó la goleada de Palmeiras sobre Universitario en la Copa Libertadores

Estos son los mejores memes que dejó la goleada de Palmeiras sobre Universitario en la Copa Libertadores

LEER MÁS
'Cañita' el influencer peruano que pasó de no tener nada a ganar US$1 millón en TikTok: "No gané ni S/1 en un año"

'Cañita' el influencer peruano que pasó de no tener nada a ganar US$1 millón en TikTok: "No gané ni S/1 en un año"

LEER MÁS
Papás realizan coreografía de gimnasia rítmica y se roban el show en colegio de sus hijas [VIDEO]

Papás realizan coreografía de gimnasia rítmica y se roban el show en colegio de sus hijas [VIDEO]

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump se autoproclama “héroe de guerra” junto a Netanyahu tras ataque de EEUU e Israel contra Irán: "Yo envié esos aviones"

Paro de transportistas EN VIVO hoy 21 de agosto: pasajeros esperan buses y gremios se concentran en Puente Piedra

Banco de la Nación fija cuánto debes ganar como mínimo para pedir crédito hipotecario en 2025: consulta los requisitos del préstamo

Tendencias

Emprendedora peruana descubre estafa de S/215 y responde con épico envío por Shalom

Peruana sorprende con comparación tras visitar zoológico en Holanda: "Ni en chiste pasa en el Perú"

Trabajador de limpieza se para de manos para recoger una bolsa y evitar mojarse los zapatos en inundación

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo se quiebra en juicio oral y respalda a Betssy Chávez: "Mi solidaridad con la señora, fuerza, doctora"

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje debería ir al penal de Lurigancho"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota