Censista invita bocadillo a perrito, pero llega otro más grande a pedir su parte: "Están cobrando peaje"

Un video publicado en TikTok se ha vuelto viral en las redes sociales, ya que muestra una curiosa escena registrada por una censista. Mientras realizaba su labor, la joven se topó con un simpático perrito callejero y decidió darle un bocadillo, sin imaginar que apareciera un segundo can, mucho más grande e intimidante, que también quería recibir su parte.

El material audiovisual fue compartido por la usuaria Estrella Aragón (@estrellaaragonq) el 18 de agosto de 2025. Hasta el momento, el video acumula más de 654.500 reproducciones en la plataforma. Asimismo, tiene más de 59.800 likes, 10.400 compartidos y cientos de comentarios, muchos de ellos bromeando con la situación.

¿Qué sucedió en el video?

Entre agosto y octubre de 2025 se realizarán los Censos Nacionales, cuyo objetivo es recopilar información sobre la población, las viviendas y diversos aspectos sociales y económicos. Para esta labor, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha contratado a unos 30.000 censistas, quienes visitarán hasta los lugares más remotos del territorio nacional.

La labor de los censistas es admirable, ya que no solo deben enfrentarse a ciudadanos que se resisten a ser empadronados, sino también a situaciones insólitas, como la presencia de perros callejeros que les bloquean el paso. Precisamente, esto le ocurrió a una joven que tuvo que invitarle un bocadillo a un can que se había parado frente a ella, sin imaginar lo que sucedería.

Como podrás apreciar en las imágenes, luego de darle un bocadillo al perrito, apareció de inmediato un can negro, de mayor tamaño y con un aspecto más intimidante, que se colocó frente a la censista para reclamar también su parte. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores, ya que la joven todavía tenía un poco de comida y pudo compartirla.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Las imágenes rápidamente se volvieron tendencia en la internet y generaron divertidos comentarios. La mayoría de usuarios destacó la suerte de la censista, pues ninguno de los perros intentó atacarla, ni siquiera el más intimidante. Otros, en tono de broma, señalaron que hasta los perros parecen estar cobrando cupo en Perú.

"Cuando abrio la mandibula creo que vi un fotocheck de otro censista", "El perro: '¿por qué mi comida me tira comida?'", "Ese amiguito con cuántas almas se alimenta?", "Me dio miedo solo verlo aparecer", "El primer perro quería comida, el segundo quería tu brazo", "Están cobrando peaje los perritos". Estos son algunos de los comentarios del video.