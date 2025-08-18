HOYSuscripcion LR Focus

Peruano capta anuncio de políclinico que usa a Cristiano Ronaldo como doctor: "A ver diga Siuuuu"

Mientras viajaba en auto, un joven quedó sorprendido al ver esta enorme publicidad con CR7 como protagonista. Video es viral en TikTok.

Video tiene miles de vistas en la plataforma.
Video tiene miles de vistas en la plataforma.

Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más influyentes del mundo. Por ese motivo, no sorprende verlo en campañas publicitarias de Nike, Louis Vuitton, entre otras marcas famosas. Lo curioso es que, esta vez, 'El Bicho' aparece promocionando un policlínico en Perú, como puede apreciarse en un video de TikTok que no tardó en volverse viral.

El material audiovisual fue subido a TikTok por el usuario Jefferson Chocce (@soychocce) el 17 de agosto de 2025. Aunque fue compartido recientemente, el video viral posee más de 55.500 vistas en la plataforma. Asimismo, ha superado los 7100 "me gusta", 2700 compartidos y cientos de ocurrentes comentarios.

PUEDES VER: Heladero escucha su canción favorita y entra bailando a fiesta: "En Perú jamás te aburres"

lr.pe

¿Qué sucedió en el video?

De acuerdo con la publicación, las imágenes fueron registradas en la avenida Las Lomas, ubicada en la urbanización Zárate de San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más populosos de Lima. En este lugar, se instaló una enorme gigantografía en la que se aprecia al delantero del Al-Nassr vestido con una bata de médico.

El autor del video, quien estaba atrapado en el tráfico, se llevó una tremenda sorpresa al notar la enorme publicidad con Cristiano Ronaldo y no dudó en sacar su smartphone para grabarla. En las imágenes, se observa que el policlínico no solo ofrece consultas médicas, sino también servicios de ecografías y diversos análisis de laboratorio.

Buscamos en las redes sociales del policlínico para verificar si el anuncio estaba disponible en mejor calidad, pero no logramos encontrar este curioso diseño. Lo que sí hallamos, en su página de Facebook, fue una fotografía donde vemos una figura a tamaño real de Cristiano Ronaldo vestido con bata de doctor, acompañado por tres niños que participaron en un torneo de fútbol.

Imagen de CR7 en redes del policlínico.

Imagen de CR7 en redes del policlínico.

PUEDES VER: Adolescente celebra sus 15 años y baila el vals con las fotos de sus padres que fallecieron en un accidente de tránsito

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Tras la viralización del video, las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer. Mientras algunos criticaron el uso de la imagen de CR7 sin autorización, otros lo tomaron con humor y dejaron ingeniosos comentarios, asegurando que ya saben dónde atenderse o que esperan que 'El Bicho' los reciba con su característico grito de victoria.

"A ver, diga Siuuu", "También vi una publicidad en Gamarra donde aparece vendiendo Herbalife", “Vas y te atiende el Dr. Cristian Orlando", "Siempre paso por ahí y jamás lo había notado", "Si el Bicho me atiende, entonces yo voy", "El diseñador: 'Photoshop original y miedo a las demandas son cosas que no tengo'", "Al menos no pusieron a Jordi ENP". Estos fueron algunos de los comentarios del video.

