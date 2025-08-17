Omos y Microman fueron los grandes protagonistas en el evento de Triplemanía XXXIII. | Foto: composición LR/TikTok

Omos y Microman fueron los grandes protagonistas en el evento de Triplemanía XXXIII. | Foto: composición LR/TikTok

Un hecho insólito ocurrió durante el evento de lucha libre Triplemanía XXXIII realizado en la Ciudad de México. En la función, el luchador mexicano conocido como Microman, de apenas 1 metro de estatura, se enfrentó a Omos, integrante del roster de la WWE que mide 2,26 metros y participó como invitado en el pay-per-view.

El video que captó el momento de la confrontación entre ambos luchadores dio la vuelta al mundo y ya superó los 82 millones de vistas, lo que inevitablemente llamó la atención los fanáticos de la lucha libre.

El preciso instante que Microman y Omos regalaron uno de los momentos más memorables de Triplemanía

Mientras la Copa Triplemanía Bardahl transcurría con total normalidad, la sorpresiva aparición del peleador nigeriano Omos generó gran expectativa entre los asistentes. Con sus 2,26 metros de altura, el luchador tomó rápidamente ventaja gracias a su envergadura y tamaño frente a los demás competidores.

El momento más esperado llegó cuando Microman, luchador mexicano de apenas un metro de estatura, decidió confrontarlo sin mostrar temor. Sin embargo, al lanzar el primer ataque, recibió una patada en el rostro que frustró su intento, lo que generó furor entre los espectadores debido a la abismal diferencia entre ambos en el cuadrilátero.

PUEDES VER: Hombre recrea pelea de lucha libre junto a su perrito y video cautiva a miles en TikTok

Durante la lucha, el pequeño luchador mexicano realizó una proeza al eliminar a Otis de la WWE por la cuenta de tres. No obstante, al percatarse de que Microman estaba distraído haciendo sus poses características en medio del ring, Omos no tuvo reparos en cargarlo sorpresivamente con ambas manos y lanzarlo desde la tercera cuerda para eliminarlo del battle royal.

Omos se corona ganador de la Copa Triplemanía Bardahl

Luego de más de 26 minutos de lucha, el battle royal reunió a 14 participantes en el ring. Al final, el resultado favoreció a Omos, quien se alzó con la victoria tras lanzar a La Parka desde la tercera cuerda y se quedó con el trofeo de la decimoséptima edición de la competencia.

La viralización del video que dio la vuelta al mundo

El video se volvió viral y superó los 82 millones de vistas en todas las redes sociales, lo cual generó un gran revuelo entre las y los fanáticos de la lucha libre. La empresa mexicana AAA, que organizó el evento, destacó el momento como uno de los más significativos del pay-per-view realizado el sábado 16 de agosto en la Ciudad de México.