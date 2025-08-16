HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tendencias

Policías intentan mover en grupo un tráiler con carga y el video se vuelve viral: "Jutsu de clones"

En la red social TikTok se ha vuelto viral el momento en que un hombre, desde su carro, logra grabar cómo un grupo de policías intentan, sin éxito, empujar un tráiler con carga.

Policías intentan mover un tráiler con carga
Policías intentan mover un tráiler con carga | Foto: Composición LR/ TikTok

El video, publicado en TikTok el 16 de agosto por la cuenta alexitoeduardo, muestra el momento en que un grupo de policías intenta mover un tráiler con carga. La escena fue grabada por un conductor que pasando por la vía contigua y quedó sorprendido ante el esfuerzo de los policías por mover un vehículo de gran tamaño.

El video cuenta con más de 5.000 'me gustas', más de 1.700 compartidos y supera las 230.000 vistas. Además, no contiene ninguna música agregada.

PUEDES VER: Adulta mayor enternece al confesar que se casó con su esposo a tan solo un mes de conocerlo: "Era un churro"

lr.pe

Usuarios reaccionan a video viral de policías intentando mover en grupo un tráiler con carga

Los usuarios no dudaron en realizar divertidos comentarios sobre lo sucedido: "jutsu clones de sombra", comento una persona. Otro hombre añadió: "¿en serio pensaron que era posible? Ja, ja, ja.". "Y el chofer del tráiler bien sentado en la unidad", dijo otra ciudadana.

Algunos se mostraron preocupados por la seguridad de los efectivos policiales: "No se trata de si lograron moverlo o no. Pusieron sus vidas en riesgo. Existen accidentes registrados por acciones similares", "Ayudaron y felicitaciones por ello, pero es una situación muy peligrosa, debieron pensarlo un poco".

Otros seguidores de la cuenta intentaron calcular el peso que los efectivos intentaron cargar: "El carro vacío pesa un aproximado de 14 a 15 toneladas. La mercadería puede pesar entre 20 y 30 toneladas. No creo que puedan cargar un aproximado de 45 toneladas".

Notas relacionadas
Peruano suplica a través de Yape que le devuelvan la llamada y redes explotan: "1 sol de atención"

Peruano suplica a través de Yape que le devuelvan la llamada y redes explotan: "1 sol de atención"

LEER MÁS
Joven queda desconcertado al encontrar grupo con trajes extraños en la playa: “Había más gente”

Joven queda desconcertado al encontrar grupo con trajes extraños en la playa: “Había más gente”

LEER MÁS
Peruana queda en shock al ver cuánto le cobraron por una botella de agua en Las Vegas: “Casi me da un patatús”

Peruana queda en shock al ver cuánto le cobraron por una botella de agua en Las Vegas: “Casi me da un patatús”

LEER MÁS
Usuarios captan supuesta 'actividad paranormal' en emblemático edificio de la Javier Prado y redes bromean: "Son Queca, Tony y Gonzalete"

Usuarios captan supuesta 'actividad paranormal' en emblemático edificio de la Javier Prado y redes bromean: "Son Queca, Tony y Gonzalete"

LEER MÁS
Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué el pollo a la brasa en supermercados es tan barato? Revelan la sorprendente verdad

¿Por qué el pollo a la brasa en supermercados es tan barato? Revelan la sorprendente verdad

LEER MÁS
Familiares de un hombre fallecido quedan en shock al ver que ‘resucita’ en pleno velorio en Lambayeque: "¡Impactante!"

Familiares de un hombre fallecido quedan en shock al ver que ‘resucita’ en pleno velorio en Lambayeque: "¡Impactante!"

LEER MÁS
Peruano suplica a través de Yape que le devuelvan la llamada y redes explotan: "1 sol de atención"

Peruano suplica a través de Yape que le devuelvan la llamada y redes explotan: "1 sol de atención"

LEER MÁS
Peruano gastó S/8.300 en restaurante Central y muestra lo que comió: "Entró con hambre y salió con hambre"

Peruano gastó S/8.300 en restaurante Central y muestra lo que comió: "Entró con hambre y salió con hambre"

LEER MÁS
Adulta mayor enternece al confesar que se casó con su esposo a tan solo un mes de conocerlo: "Era un churro"

Adulta mayor enternece al confesar que se casó con su esposo a tan solo un mes de conocerlo: "Era un churro"

LEER MÁS
Peruana ganó una camioneta en sorteo y cortó la llamada al creer que era una estafa: "Se confundieron de número"

Peruana ganó una camioneta en sorteo y cortó la llamada al creer que era una estafa: "Se confundieron de número"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Tendencias

Peruano que ingresó a la UNAC confiesa que postula a la UNI por cuarta vez: "Es mi última oportunidad"

Usuarios captan supuesta 'actividad paranormal' en emblemático edificio de la Javier Prado y redes bromean: "Son Queca, Tony y Gonzalete"

Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota