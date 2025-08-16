Policías intentan mover en grupo un tráiler con carga y el video se vuelve viral: "Jutsu de clones"

El video, publicado en TikTok el 16 de agosto por la cuenta alexitoeduardo, muestra el momento en que un grupo de policías intenta mover un tráiler con carga. La escena fue grabada por un conductor que pasando por la vía contigua y quedó sorprendido ante el esfuerzo de los policías por mover un vehículo de gran tamaño.

El video cuenta con más de 5.000 'me gustas', más de 1.700 compartidos y supera las 230.000 vistas. Además, no contiene ninguna música agregada.

Usuarios reaccionan a video viral de policías intentando mover en grupo un tráiler con carga

Los usuarios no dudaron en realizar divertidos comentarios sobre lo sucedido: "jutsu clones de sombra", comento una persona. Otro hombre añadió: "¿en serio pensaron que era posible? Ja, ja, ja.". "Y el chofer del tráiler bien sentado en la unidad", dijo otra ciudadana.

Algunos se mostraron preocupados por la seguridad de los efectivos policiales: "No se trata de si lograron moverlo o no. Pusieron sus vidas en riesgo. Existen accidentes registrados por acciones similares", "Ayudaron y felicitaciones por ello, pero es una situación muy peligrosa, debieron pensarlo un poco".

Otros seguidores de la cuenta intentaron calcular el peso que los efectivos intentaron cargar: "El carro vacío pesa un aproximado de 14 a 15 toneladas. La mercadería puede pesar entre 20 y 30 toneladas. No creo que puedan cargar un aproximado de 45 toneladas".