El video de TikTok no tardó en volverse viral y generó una ola de comentarios en las redes sociales. | Foto: composición LR/ TikTok / @jaimelopez.502

El video de TikTok no tardó en volverse viral y generó una ola de comentarios en las redes sociales. | Foto: composición LR/ TikTok / @jaimelopez.502

Cumplir 15 años y celebrarlo con los seres queridos es un sueño de muchas adolescentes, sin embargo, en ocasiones, este anhelo no se puede cumplir. Este es el caso de una joven, cuyos familiares le organizaron su fiesta y decidió bailar con las fotografías en tamaño natural de sus padres, que fallecieron en un accidente de tránsito. La historia conmovió a miles de usuarios en TikTok.

Unas imágenes publicadas por jaimelopez.502 tocaron los corazones de los seguidores de la popular red social china tras mostrar a una quinceañera, vestida con su traje rosado y en un salón bailando con el semblante triste, tras la muerte de sus papás.

Familia mandó preparar dos fotos tamaño personal de los padres fallecidos

La joven, muy emocionada, hizo derramar algunas lágrimas a los cibernautas y a sus propios invitados con el emotivo gesto. Con el vals de los 15 años como escenario, la adolescente demostró que, a pesar de la tristeza, el amor por sus padres perduraba, y que su celebración, aunque diferente, no perdió el espíritu de alegría que siempre soñó tener.

Como era de esperarse, el video no tardó en volverse viral y generó una ola de comentarios en las redes sociales, entre los que sobresalieron los mensajes de apoyo y consuelo para la joven, que transformó su enorme perdida en un homenaje lleno de amor hacia sus padres.

El video de TikTok no tardó en volverse viral y generó una ola de comentarios en las redes sociales. Foto: composición LR/ TikTok / @jaimelopez.502

Usuarios en Tiktok le enviaron mensajes de aliento a la quinceañera

“Dios te proteja, niña”, “Es muy fuerte el caso y me da tristeza”, “Muchos hijos que tienen a su madre y no la valoran”, “Muchas felicidades por este día tan especial para ti y tus papitos que en este momento estarán contigo desde el cielo. Sigue adelante y cumple todas tus metas”, escribieron los usuarios en la caja de comentarios de TikTok.