Heladero escucha su canción favorita y entra bailando a fiesta: "En Perú jamás te aburres"

Un video grabado en Perú está causando furor en las redes sociales, especialmente en TikTok, ya que muestra el momento exacto en que un heladero ingresa bailando a una fiesta al escuchar su canción favorita. Los 'pasos prohibidos' del hombre no pasaron desapercibidos para los invitados, quienes grabaron el momento, sin imaginar que se haría viral.

Las imágenes fueron publicadas en TikTok por la usuaria soniavf0 (@soniavf0). Hasta el momento, el video viral ha logrado acumular más de 797.500 reproducciones en la plataforma. De igual manera, ha obtenido más de 40.800 "likes", 5400 compartidos y cientos de comentarios, la mayoría de usuarios que aplauden el entusiasmo del helado peruano.

¿Qué sucedió en el video?

Como podrás apreciar en el video, una familia había 'toldeado' la calle para celebrar el cumpleaños de uno de sus integrantes. Al tratarse de una fecha especial, decidieron contratar a una orquesta que toque los temas de Los Destellos y otras agrupaciones de cumbia peruana. Esta celebración fue escuchada por un heladero, quien decidió acercarse.

Sin embargo, el hombre no llegó a la fiesta caminando, sino bailando al ritmo de una de sus canciones favoritas. Su peculiar ingreso llamó la atención del animador de la orquesta, quien de inmediato lo invitó a sumarse a la celebración. Al escuchar sus palabras, el heladero avanzó hasta la entrada y, sin dejar de moverse, continuó disfrutando de la cumbia.

Un detalle curioso es que, aunque el heladero no era familiar ni amigo del cumpleañero, su presencia no incomodó a nadie. Por el contrario, los invitados se mostraban sonrientes al verlo bailar. Incluso una mujer se acercó al hombre para grabarlo con su celular, probablemente con la intención de compartir el video en sus redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video publicado en TikTok se volvió tendencia y provocó diversas reacciones. La mayoría de usuarios felicitó al heladero por su entusiasmo, destacando que pocas personas se animarían a hacer algo parecido. Otros, en cambio, señalaron que esperaban que la familia al menos le ofreciera un plato de comida o le comprara algún producto en agradecimiento.

"En Perú jamás te aburres", "Con ese baile se ganó su plato de comida y gaseosa", "No se gana mucho, pero se goza", "No importa donde estés, siempre hay un heladero", "El heladero: todo lo que tengo que hacer para vender", "El señor sacó sus pasos prohibidos", "El alma de la fiesta", "El heladero de la cumbia". Estos son algunos de los comentarios del video.