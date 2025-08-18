HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     
Tendencias

Heladero escucha su canción favorita y entra bailando a fiesta: "En Perú jamás te aburres"

Poco a poco, el heladero ingresó a la fiesta y sorprendió al cumpleañero y a todos los invitados con sus 'pasos prohibidos'. Video es viral en TikTok.

Video tiene miles de vistas en la plataforma.
Video tiene miles de vistas en la plataforma. | Foto: captura de TikTok/@soniavf0

Un video grabado en Perú está causando furor en las redes sociales, especialmente en TikTok, ya que muestra el momento exacto en que un heladero ingresa bailando a una fiesta al escuchar su canción favorita. Los 'pasos prohibidos' del hombre no pasaron desapercibidos para los invitados, quienes grabaron el momento, sin imaginar que se haría viral.

Las imágenes fueron publicadas en TikTok por la usuaria soniavf0 (@soniavf0). Hasta el momento, el video viral ha logrado acumular más de 797.500 reproducciones en la plataforma. De igual manera, ha obtenido más de 40.800 "likes", 5400 compartidos y cientos de comentarios, la mayoría de usuarios que aplauden el entusiasmo del helado peruano.

PUEDES VER: Peruano afirma que sobrevivir en Italia es difícil y que trabaja en lo que 'venga': "Anhelo traer a mi hijo"

lr.pe

¿Qué sucedió en el video?

Como podrás apreciar en el video, una familia había 'toldeado' la calle para celebrar el cumpleaños de uno de sus integrantes. Al tratarse de una fecha especial, decidieron contratar a una orquesta que toque los temas de Los Destellos y otras agrupaciones de cumbia peruana. Esta celebración fue escuchada por un heladero, quien decidió acercarse.

Sin embargo, el hombre no llegó a la fiesta caminando, sino bailando al ritmo de una de sus canciones favoritas. Su peculiar ingreso llamó la atención del animador de la orquesta, quien de inmediato lo invitó a sumarse a la celebración. Al escuchar sus palabras, el heladero avanzó hasta la entrada y, sin dejar de moverse, continuó disfrutando de la cumbia.

Un detalle curioso es que, aunque el heladero no era familiar ni amigo del cumpleañero, su presencia no incomodó a nadie. Por el contrario, los invitados se mostraban sonrientes al verlo bailar. Incluso una mujer se acercó al hombre para grabarlo con su celular, probablemente con la intención de compartir el video en sus redes sociales.

PUEDES VER: Joven barbero no tenía modelo para concurso y su abuelita conmueve al ayudarlo: "Que sean eternas"

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video publicado en TikTok se volvió tendencia y provocó diversas reacciones. La mayoría de usuarios felicitó al heladero por su entusiasmo, destacando que pocas personas se animarían a hacer algo parecido. Otros, en cambio, señalaron que esperaban que la familia al menos le ofreciera un plato de comida o le comprara algún producto en agradecimiento.

"En Perú jamás te aburres", "Con ese baile se ganó su plato de comida y gaseosa", "No se gana mucho, pero se goza", "No importa donde estés, siempre hay un heladero", "El heladero: todo lo que tengo que hacer para vender", "El señor sacó sus pasos prohibidos", "El alma de la fiesta", "El heladero de la cumbia". Estos son algunos de los comentarios del video.

Notas relacionadas
Postulante rompe en llanto tras ingresar a la UNI y la escena conmueve a miles en redes: “Nos emocionamos como si fuera nuestro hijo"

Postulante rompe en llanto tras ingresar a la UNI y la escena conmueve a miles en redes: “Nos emocionamos como si fuera nuestro hijo"

LEER MÁS
Peruano afirma que sobrevivir en Italia es difícil y que trabaja en lo que 'venga': "Anhelo traer a mi hijo"

Peruano afirma que sobrevivir en Italia es difícil y que trabaja en lo que 'venga': "Anhelo traer a mi hijo"

LEER MÁS
Joven barbero no tenía modelo para concurso y su abuelita conmueve al ayudarlo: "Que sean eternas"

Joven barbero no tenía modelo para concurso y su abuelita conmueve al ayudarlo: "Que sean eternas"

LEER MÁS
Hombres disfrazados de superhéroes trepan edificio de INSN de San Borja y le dan sorpresa a pacientes por el Día del Niño

Hombres disfrazados de superhéroes trepan edificio de INSN de San Borja y le dan sorpresa a pacientes por el Día del Niño

LEER MÁS
Policías intentan mover en grupo un tráiler con carga y el video se vuelve viral: "Jutsu de clones"

Policías intentan mover en grupo un tráiler con carga y el video se vuelve viral: "Jutsu de clones"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Postulante rompe en llanto tras ingresar a la UNI y la escena conmueve a miles en redes: “Nos emocionamos como si fuera nuestro hijo"

Postulante rompe en llanto tras ingresar a la UNI y la escena conmueve a miles en redes: “Nos emocionamos como si fuera nuestro hijo"

LEER MÁS
Cubanos revelan las actividades que son normales en Perú y que son un ‘lujo’ en su país: “Aquí vives sin que se vaya la luz”

Cubanos revelan las actividades que son normales en Perú y que son un ‘lujo’ en su país: “Aquí vives sin que se vaya la luz”

LEER MÁS
Peruano afirma que sobrevivir en Italia es difícil y que trabaja en lo que 'venga': "Anhelo traer a mi hijo"

Peruano afirma que sobrevivir en Italia es difícil y que trabaja en lo que 'venga': "Anhelo traer a mi hijo"

LEER MÁS
¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

LEER MÁS
¿Es delito usar 'alzacuello' sin ser sacerdote, como lo hace el Padre Domingo? Especialista en derecho canónico revela las implicancias

¿Es delito usar 'alzacuello' sin ser sacerdote, como lo hace el Padre Domingo? Especialista en derecho canónico revela las implicancias

LEER MÁS
Joven queda desconcertado al encontrar grupo con trajes extraños en la playa: “Había más gente”

Joven queda desconcertado al encontrar grupo con trajes extraños en la playa: “Había más gente”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

'Record of Ragnarok 3' se estrena en Netflix: ¿cuándo y quiénes son los nuevos personajes?

Entrenador de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: "Cuando analizas el mercado..."

Tendencias

Policías intentan mover en grupo un tráiler con carga y el video se vuelve viral: "Jutsu de clones"

Cubanos revelan las actividades que son normales en Perú y que son un ‘lujo’ en su país: “Aquí vives sin que se vaya la luz”

Peruano afirma que sobrevivir en Italia es difícil y que trabaja en lo que 'venga': "Anhelo traer a mi hijo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Santa Rosa: Canciller Elmer Schialer y a ministro de Defensa responden ante la Comisión de Relaciones Exteriores

Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

Rafael López Aliaga: alcalde de Lima contrato a más de 30 militantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota