Pescadores liberan a tortuga con percebes y usuarios aplauden la acción: "Le tocó día de spa"

Un grupo de pescadores tuvo una notable acción al retirar varios percebes del caparazón de una tortuga marina. El hecho fue difundido en la plataforma de TikTok, donde usuarios quedaron sorprendidos y decidieron elogiar a los artífices del clip viral. Todo sucedió en cuestión de segundos.

Tortuga es liberada de percebes: clip es viral en TikTok

De acuerdo al clip viral en la cuenta de TikTok, un grupo de pescadores decidió no mantenerse al estado de una tortuga marina y decidieron retirar los percebes que tenía adherido. Con apoyo de cuchillo, retiraron con cuidado estos crustáceos marinos. Tras el trabajo, la regresaron al mar. El clip viral registra más de 400.000 visualizaciones en redes sociales.

Cabe resaltar, que los percebes, parientes de los cangrejos y camarones, suelen fijarse de por vida a una superficie, como rocas. De esta forma, el caparazón de las tortugas ofrece una superficie ideal y estable. Sin embargo, dificultan el buceo cuando son demasiados. Además, al pegarse a zonas sensibles, pueden abrir heridas o causar infecciones, por ello, es muy valorado el apoyo de los pescadores.

Usuarios de TikTok aplaudieron la acción de los pescadores

Como era de esperarse, usuarios tomaron con asombro el clip viral y otros resaltaron la acción de los pescadores.

"La tortuga: acá en la peluquería", "Mi tripofobia", "Qué relajante", "Al fin un buen video, que alegría me da", "Le tocó día de spa", "Qué bello es el ser humano cuando se propone algo", "Se ganaron el cielo", "Gracias por ayudarla", "Muchas gracias por ayudar a la tortuguita , se nota que son buenas personas