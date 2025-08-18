Cubanos revelan las actividades que son normales en Perú y que son un ‘lujo’ en su país: “Aquí vives sin que se vaya la luz”
“Cuando llegué me preguntaba a qué hora me cortan la luz”, señaló uno de los cubanos y se sorprendió que los peruanos cuenten con el servicio los 365 días al año.
Una pareja de cubanos que llegó para radicar en Perú se sorprendió al comprobar las notables diferencias que existen con su país de origen y quisieron contarlo en un video de TikTok, el cual generó un intenso debate.
Según personas extranjeras oriundas del país caribeño, Perú goza de muchos privilegios que varias de ellas desearían tener en la isla. Sin embargo, debido al régimen en el que viven, acceder a estos beneficios resulta casi imposible. Uno de los aspectos que más les sorprendió fue que las y los peruanos cuentan con el servicio de luz durante las 24 horas del día.
Cubano se mostró sorprendido de que no cortaran la energía eléctrica
“La primera vez que llegué a Perú me preguntaba a qué hora me cortan la luz”, señaló uno de los cubanos. Su compañera también recordó que cuando tenían el servicio en Cuba corrían para lavar, planchar, cocinar, bañarse si tenían calefacción antes de que se vaya la energía eléctrica.
“Vivir los 365 días sin que se te vaya la luz es ¡wow!”, manifestó la visitante. Sin embargo, recordó una anécdota que vivió en su arribo a tierras peruanas. “Yo me baño con música y cuando te demoras, la terma se dispara. Yo no sabía eso. Sentía temor que se iba a ir la luz y me apuraba para hacer mis cosas”.
Los extranjeros se mostraron sorprendidos que en Perú manden comunicados por cortes de luz: “En Cuba no existe eso”. Foto: composición LR/ TikTok / @soy_marlonmk
"Acá en Perú te avisan cuando te cortarán la luz. En Cuba eso no existe", manifestó el extranjero
En tanto, su compañero manifestó que, en todo el tiempo que ha vivido en el país, nunca le han cortado la energía. También expresó su sorpresa al ver que se informa a la ciudadanía sobre los días en que habrá cortes de luz o agua por mantenimiento.
Al oír los testimonios, los usuarios en la popular TikTok, señalaron que Perú es un país maravilloso que se debe cuidar. "Yo fui a Cuba y tuve la oportunidad de vivir esa realidad. Me di cuenta de que en mi país me quejaba demasiado", "Perú tiene de todo, solo hay que trabajar y sales adelante", "Gracias a sus vivencias, uno valora más lo que tiene", "Gracias a Dios por haber nacido en esta hermosa tierra con todas las libertades".