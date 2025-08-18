HOYSuscripcion LR Focus

Cubanos revelan las actividades que son normales en Perú y que son un ‘lujo’ en su país: “Aquí vives sin que se vaya la luz”

“Cuando llegué me preguntaba a qué hora me cortan la luz”, señaló uno de los cubanos y se sorprendió que los peruanos cuenten con el servicio los 365 días al año. 

Los ciudadanos cubanos contaron en TikTok que la luz en su país natal se va hasta 24 horas al día sin previo aviso.
Los ciudadanos cubanos contaron en TikTok que la luz en su país natal se va hasta 24 horas al día sin previo aviso.

Una pareja de cubanos que llegó para radicar en Perú se sorprendió al comprobar las notables diferencias que existen con su país de origen y quisieron contarlo en un video de TikTok, el cual generó un intenso debate.

Según personas extranjeras oriundas del país caribeño, Perú goza de muchos privilegios que varias de ellas desearían tener en la isla. Sin embargo, debido al régimen en el que viven, acceder a estos beneficios resulta casi imposible. Uno de los aspectos que más les sorprendió fue que las y los peruanos cuentan con el servicio de luz durante las 24 horas del día.

PUEDES VER: Cubano queda impresionado con espectacular desayuno en la sierra de Perú: “Empiezan el día potente”

lr.pe

Cubano se mostró sorprendido de que no cortaran la energía eléctrica

La primera vez que llegué a Perú me preguntaba a qué hora me cortan la luz”, señaló uno de los cubanos. Su compañera también recordó que cuando tenían el servicio en Cuba corrían para lavar, planchar, cocinar, bañarse si tenían calefacción antes de que se vaya la energía eléctrica.

“Vivir los 365 días sin que se te vaya la luz es ¡wow!”, manifestó la visitante. Sin embargo, recordó una anécdota que vivió en su arribo a tierras peruanas. “Yo me baño con música y cuando te demoras, la terma se dispara. Yo no sabía eso. Sentía temor que se iba a ir la luz y me apuraba para hacer mis cosas”.

Los extranjeros se mostraron sorprendidos que en Perú manden comunicados por cortes de luz: “En Cuba no existe eso”. Foto: composición LR/ TikTok / @soy_marlonmk

Los extranjeros se mostraron sorprendidos que en Perú manden comunicados por cortes de luz: "En Cuba no existe eso".

PUEDES VER: Cubano visita el Perú y se queda sorprendido por las marcadas diferencias que existen con su país: "El internet es malísimo"

lr.pe

"Acá en Perú te avisan cuando te cortarán la luz. En Cuba eso no existe", manifestó el extranjero

En tanto, su compañero manifestó que, en todo el tiempo que ha vivido en el país, nunca le han cortado la energía. También expresó su sorpresa al ver que se informa a la ciudadanía sobre los días en que habrá cortes de luz o agua por mantenimiento.

Al oír los testimonios, los usuarios en la popular TikTok, señalaron que Perú es un país maravilloso que se debe cuidar. "Yo fui a Cuba y tuve la oportunidad de vivir esa realidad. Me di cuenta de que en mi país me quejaba demasiado", "Perú tiene de todo, solo hay que trabajar y sales adelante", "Gracias a sus vivencias, uno valora más lo que tiene", "Gracias a Dios por haber nacido en esta hermosa tierra con todas las libertades".

Cubano en Perú queda sorprendido por la celebración de las Fiestas Patrias y se conmueve al ver la alegría de los peruanos: "En mi país no pasa"

Cubano en Perú queda sorprendido por la celebración de las Fiestas Patrias y se conmueve al ver la alegría de los peruanos: "En mi país no pasa"

Joven de Cuba revela exhorbitante diferencia en el sueldo mínimo de su país con el de Perú: "No alcanza para nada"

Joven de Cuba revela exhorbitante diferencia en el sueldo mínimo de su país con el de Perú: "No alcanza para nada"

Cubanos quedan maravillados al visitar el terminal pesquero en el Callao: “Aquí todo se consigue más barato”

Cubanos quedan maravillados al visitar el terminal pesquero en el Callao: “Aquí todo se consigue más barato”

Usuarios captan supuesta 'actividad paranormal' en emblemático edificio de la Javier Prado y redes bromean: "Son Queca, Tony y Gonzalete"

Usuarios captan supuesta 'actividad paranormal' en emblemático edificio de la Javier Prado y redes bromean: "Son Queca, Tony y Gonzalete"

Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

Peruano afirma que sobrevivir en Italia es difícil y que trabaja en lo que 'venga': "Anhelo traer a mi hijo"

Peruano afirma que sobrevivir en Italia es difícil y que trabaja en lo que 'venga': "Anhelo traer a mi hijo"

Peruana genera polémica en redes por mencionar que trabajar en España es mejor que en Perú: "Tu vida es importante"

Peruana genera polémica en redes por mencionar que trabajar en España es mejor que en Perú: "Tu vida es importante"

Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

Trabajadores del Metropolitano sacan a perrita que se metió a bus y en redes bromean "No pagó su pasaje"

Trabajadores del Metropolitano sacan a perrita que se metió a bus y en redes bromean "No pagó su pasaje"

Censistas marchan por las calles de Yurimaguas y hacen inusual pedido: “No nos hagan morder por sus perros”

Censistas marchan por las calles de Yurimaguas y hacen inusual pedido: “No nos hagan morder por sus perros”

Peruano invirtió S/500 en tickets de La Tinka y se lleva inmensa sorpresa: "Quiero dejar de trabajar"

Peruano invirtió S/500 en tickets de La Tinka y se lleva inmensa sorpresa: "Quiero dejar de trabajar"

