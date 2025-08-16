Peruano suplica a través de Yape que le devuelvan la llamada y redes explotan: "1 sol de atención"

El video, publicado en TikTok el 15 de agosto por la cuenta analuciasilva472, captura el momento en que un hombre alza su celular para mirar la pantalla, sin esperar que alguien lo grabara desde atrás. En las imágenes se observa cómo realiza un Yape de un sol a otra persona acompañado del mensaje curioso: "Llámame por favor".

El clip está acompañado del texto: "Uno que me ruegue por Yape, eso quiero". Además, la usuaria confirma en la descripción lo que decía el mensaje envió el hombre: "Llámame, por favor, eso decía".

El video cuenta con más de 12.000 'me gustas', más de 3.500 compartidos y supera las 150.000 vistas. Así mismo, viene acompañado de la música "El baile del gavilán" de la agrupación Chicos de Barrio.

Usuarios reaccionan a video viral de peruano que suplica a través de Yape

Los usuarios no dudaron en realizar divertidos comentarios sobre lo sucedido: "Por lo menos es un sol, a mí me mandaron 0,10 céntimos", comento una mujer. Otra persona añadió: "Pero con buenos montos, como para responder, ja, ja, ja.". "Tiene que subir el monto para que haga caso", dijo otra ciudadana.

Algunos compartieron experiencias similares: "A mí me enviaba puro mensaje de 10 céntimos, pero me envió tantos que llegue a acumular 10 soles", "Yo estaba bloqueado por todos lados, le envíe 10 soles y me respondió rápido" y "Mi ex es igual, con 90 céntimos cree que me va a recuperar, iluso".

Además, varias personas etiquetaban a sus amigos o amigas para relacionarlos con las acciones del peruano. Sin embargo, otros criticaron su comportamiento, considerándolo "acoso": "Hay que saber cuando parar; si no, se convierte en acoso y eso ya no es bonito".