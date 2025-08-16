Un hecho inaudito dejó perplejos a muchos hinchas del fútbol en las redes sociales: un jugador de la selección sub-17 de Indonesia, emocionado tras marcar un gol decisivo, quiso treparse a la tribuna para festejar con los aficionados, pero no se dio cuenta de que había una fosa en medio y terminó cayendo.

El hecho se registró en el partido entre Indonesia y Tayikistán por la Copa de la Independencia, disputada en un Estadio Utama Sumut repleto de hinchas del primer elenco. Mierza Firjatullah, quien acababa de meter el balón al arco de cabeza, corrió hacia las gradas y saltó una publicidad estática, pero cayó poco después en un hoyo que ignoraba hasta entonces.

La fosa tenía una profundidad de dos metros y su superficie estaba cubierta por el agua de la lluvia que caía sobre la ciudad de Medan. No obstante, y pese a la preocupación del público, Mierza no tardó en levantarse con una sonrisa y, poco después, el propio entrenador del equipo, Nova Arianto, descartó que su pupilo tuviera alguna lesión de gravedad.

Usuarios reaccionan con humor a caída de jugador en fosa

La fanaticada del fútbol no perdió la oportunidad de tomarse el momento con humor y recordar a sus rivales deportivos. "Peor es descender", "Así caí en sus mentiras", "Se lo enseñó Cavani" y "Meniscos salieron del grupo", fueron algunos de los comentarios en redes. Otros internautas, sin embargo, mostraron preocupación por el peligroso salto.

Mierza, de 16 años, fue sustituido en el segundo tiempo por precaución médica, aunque no por la caída del video viral, sino por un choque con un jugador rival en aquella mitad. El encuentro terminó empatado 2-2 y, al cierre de esta nota, Indonesia ocupaba el segundo lugar en el torneo disputado también por Uzbekistán y Malí, a falta de una fecha.