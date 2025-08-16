HOYSuscripcion LR Focus

Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal
Tendencias

Mujer pide a su esposo albañil ayuda para alisar una torta y en redes lo bautizan: "El maestro pastelero"

Aunque dudaba de sus habilidades, la mujer terminó asombrada al ver que su esposo dejó el pastel con un acabado digno de un profesional en repostería. Video es viral en TikTok.

Video posee más de un millón de vistas en la plataforma.
Video posee más de un millón de vistas en la plataforma. | Foto: captura de TikTok/@amorhorneadoo

Un albañil se ha vuelto ‘famoso’ en las redes sociales luego de que protagonizara un divertido video publicado en TikTok. En las imágenes, lo vemos alisando un pastel que su esposa había preparado. Lo curioso es que, gracias a sus conocimientos en construcción, en especial a su experiencia tarrajeando casas, logró un acabado perfecto.

El clip fue subido por la usuaria 'amorhorneadoo' que se dedica a la pastelería. A pesar de haberse compartido recientemente (11 de agosto de 2025) el video ya posee más de 1.9 millones de reproducciones en la plataforma. Asimismo, ha conseguido más de 64.500 "me gusta", 2600 compartidos y cientos de comentarios.

PUEDES VER: Peruano se topa con auto de Xiaomi y usuarios en redes bromean "¿Viene con cargador tipo C?"

lr.pe

¿Qué sucedió en el video?

Quizás no lo sepas, pero el alisado consiste en cubrir el pastel con crema y esparcirla cuidadosamente hasta que la superficie quede uniforme y lisa, en lugar de grumosa. Para lograrlo, las personas que se dedican a la pastelería usan herramientas de repostería especiales, similares a las que manejan los albañiles en su trabajo.

Por lo general, alisar un pastel requiere bastante tiempo y paciencia. Al parecer, la autora del video terminó agotada tras preparar la torta, así que pidió ayuda a su esposo, quien tenía experiencia tarrajeando paredes y dejándolas lisas. Aunque al principio dudaba del resultado, acabó sorprendida con el impecable resultado.

Como podrás apreciar en el video, el hombre empezó a esparcir la crema por toda la superficie del pastel con una técnica sorprendentemente profesional, manejando las herramientas de pastelería con familiaridad. El resultado fue tan bueno que su esposa confesó, en la descripción del video, que lo hace mejor que ella.

PUEDES VER: Peruana consiguió autógrafo de Beéle en el brazo y decidió tatuárselo: “Aún no me lo creo”

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Las imágenes se volvieron tendencia en las redes sociales y miles de usuarios no dudaron en felicitar al albañil por su excelente trabajo en la repostería. Muchos aseguraron que alisar un pastel fue más sencillo que tarrajear una pared, mientras que otros bromearon en que, a partir de ahora, se volverá el ayudante sin sueldo de su esposa.

"El maestro pastelero", "Él si puede criticarte si la mezcla no está homogénea", "Prepárate para tener un segundo trabajo no remunerado", "El señor: creo que dejaré la construcción", "Tarrajeando el pastel", "Si hace un piso, como no va a hacer un pastel", "Sigue lijar y pintar", "Podrás cuestionar sus métodos, pero no sus resultados". Estos son algunos de los comentarios del video.

