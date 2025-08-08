Jugador pierde pelota dividida con rival, le cierra la puerta y le pone seguro para que no regrese al campo: video es la sensación en redes
Un insólito suceso sorprendió al fútbol amateur brasileño, donde un futbolista le cerró la puerta a su contrincante para evitar que volviera a entrar al campo de juego, lo que más adelante le valió una amonestación.
Un hecho insólito ocurrió en el fútbol amateur brasileño, donde un jugador hizo algo impensado durante el partido. Una jugada dividida acaparó las miradas y las carcajadas de los espectadores, ya que, mientras dos futbolistas disputaban el balón, lo que sucedió después dio la vuelta al mundo por un singular hecho.
El momento después de la jugada dividida que llamó la atención en las redes sociales
La jugada que sorprendió a todos los presentes en el estadio ocurrió cuando, tras una disputa por el balón, uno de los futbolistas cerró la puerta y le puso seguro para evitar que el jugador contrincante reingrese al campo con el esférico. Esta acción inesperada dejó a los espectadores asombrados, ya que no es común ver una jugada tan peculiar en un partido de fútbol. El árbitro no tardó en sacar la tarjeta amarilla al jugador por esta curiosa maniobra, que generó carcajadas y desconcierto entre los asistentes.
La reacción viral de los usuarios de X al ver el suceso insólito
El video se volvió viral en las redes sociales y los usuarios, sobre todo de la plataforma de X (antes conocida como Twitter), no tardaron en reaccionar y comentar sobre el suceso que dio la vuelta al mundo: '¿Cómo le van a sacar tarjeta amarilla por eso?'; 'Lo que le falta en velocidad física, lo tiene en velocidad mental'; 'Le cerró la puerta de la frontera'; 'Un distinto el gordito', jajajaja. ¿En qué parte de la reglamentación pone que cerrar puertas es una acción que conlleve tarjeta amarilla?, este último comentario aludiendo a que la amonestación fue una señal de sorpresa para el cibernauta