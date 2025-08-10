HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Goleador de la Liga 1 remece las redes sociales con curiosa 'advertencia' a Lionel Messi: "No te relajes"

Facundo Callejo, figura de Cusco FC y máximo goleador de la Liga 1, sorprendió a sus aficionados con un peculiar mensaje dedicado al astro de la selección argentina.

Facundo Callejo afronta su primer temporada en el fútbol peruano. Foto: composición LR/Cusco FC/AFP
Facundo Callejo afronta su primer temporada en el fútbol peruano. Foto: composición LR/Cusco FC/AFP

Hace algunos meses, el nombre de Facundo Callejo pasaba desapercibido para casi todos los hinchas de fútbol peruano. Sin embargo, en poco tiempo, el delantero argentino mostró un nivel superlativo: se ubicó como máximo goleador de la Liga 1 y su rendimiento fue determinante para que Cusco FC se convierta en candidato para ganar el Torneo Clausura 2025.

En medio de este panorama, el atacante sorprendió al compartir una publicación en sus redes sociales, en la cual se le aprecia en el ranking de los máximos goleadores argentinos en el mundo. Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético Madrid) y Lautaro Martínez (Inter Milán) son algunos de los que figuran en la secta lista.

PUEDES VER: DT de Cusco FC y su sincera respuesta sobre dirigir la selección peruana tras ser invicto en el Clausura: 'Es un halago'

lr.pe

Goleador de Liga 1 le hace curiosa 'advertencia' a Lionel Messi

Facundo Callejo, quien siempre se muestra activo en las plataformas virtuales, realizó una aclaración al portal Transfermarkt sobre la cantidad de goles que registra en la presente temporada. Asimismo, sorprendió al dejarle una 'advertencia' a Messi.

"Son 18 los míos… Ojo, Lío, eh. No te relajes", fue el divertido mensaje que subió en su cuenta de Twitter y desató una serie de reacciones entre sus seguidores.

Publicación de Facundo Callejo sobre Lionel Messi. Foto: captura de Twitter

Publicación de Facundo Callejo sobre Lionel Messi. Foto: captura de Twitter

Máximos goleadores de la Liga 1

El popular 'Facu' se viene consolidando como el mejor artillero del fútbol peruano en lo que va del 2025. Con 18 tantos en 6 meses, el argentino marcha en lo más alto de la nómina. Jhonny Vidales y Pablo Erustes son los principales escoltas.

  • Facundo Callejo (Cusco FC): 18 goles
  • Jhonny Vidales (Melgar): 14 goles
  • Pablo Erustes (Deportivo Garcilaso): 11 goles
  • Alejandro Hohberg (Cienciano): 11 goles.

PUEDES VER: Guardaespaldas de Messi agredió a jugadores de Atlas en pleno campo: el video que generó indignación

lr.pe
Facundo Callejo tiene 33 años. Foto: Cusco FC

Facundo Callejo tiene 33 años. Foto: Cusco FC

¿Cómo marcha Cusco FC en el Torneo Clausura?

Cusco FC ganó todos sus partidos en lo que va del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El equipo comandado por Miguell Rondelli sumó 4 triunfos consecutivos y se ubica en la tercera casilla del certamen con 12 unidades; sin embargo, a diferencia de los punteros Universitario y Sporting Cristal, los cusqueños ya cumplieron con su fecha de descanso.

Notas relacionadas
Hernán Barcos, Paolo Guerrero y figuras de Alianza Lima se despiden de Jhamir D' Arrigo: "Te voy a extrañar Jhamir Yamal"

Hernán Barcos, Paolo Guerrero y figuras de Alianza Lima se despiden de Jhamir D' Arrigo: "Te voy a extrañar Jhamir Yamal"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va la clasificación en la fecha 5 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va la clasificación en la fecha 5 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Pedro Aquino podría llegar a Sporting Cristal: la única condición para que el volante peruano juegue el Torneo Clausura 2025

Pedro Aquino podría llegar a Sporting Cristal: la única condición para que el volante peruano juegue el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 10 de agosto 2025: ganadores, órdenes de llegada y transmisión de INH

Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 10 de agosto 2025: ganadores, órdenes de llegada y transmisión de INH

LEER MÁS
Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

LEER MÁS
Perú vs Venezuela EN VIVO por el quinto lugar de la Copa Panamericana de Vóley: minuto a minuto

Perú vs Venezuela EN VIVO por el quinto lugar de la Copa Panamericana de Vóley: minuto a minuto

LEER MÁS
La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Julio César Uribe comete garrafal error al presentar a Cristian Benavente en Sporting Cristal: "La incorporación de Cristian Benavides"

Julio César Uribe comete garrafal error al presentar a Cristian Benavente en Sporting Cristal: "La incorporación de Cristian Benavides"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gorriti sobre la comisión de Muñante: "Buscará el triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder"

Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

Humberto Abanto anuncia que denunciará a Delia Espinoza ante el Congreso por no reponer como fiscal a Patricia Benavides

Deportes

Estadio Nacional sería ampliado a 50.000 asientos y tendría césped de primera por acuerdo de IPD y Conmebol

Pedro Aquino podría llegar a Sporting Cristal: la única condición para que el volante peruano juegue el Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO: alineaciones, horario y canal TV para ver partido del Torneo Clausura de la Liga 1

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: "No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)"

Gorriti sobre la comisión de Muñante: "Buscará el triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder"

Humberto Abanto anuncia que denunciará a Delia Espinoza ante el Congreso por no reponer como fiscal a Patricia Benavides

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota