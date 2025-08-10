Hace algunos meses, el nombre de Facundo Callejo pasaba desapercibido para casi todos los hinchas de fútbol peruano. Sin embargo, en poco tiempo, el delantero argentino mostró un nivel superlativo: se ubicó como máximo goleador de la Liga 1 y su rendimiento fue determinante para que Cusco FC se convierta en candidato para ganar el Torneo Clausura 2025.

En medio de este panorama, el atacante sorprendió al compartir una publicación en sus redes sociales, en la cual se le aprecia en el ranking de los máximos goleadores argentinos en el mundo. Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético Madrid) y Lautaro Martínez (Inter Milán) son algunos de los que figuran en la secta lista.

Goleador de Liga 1 le hace curiosa 'advertencia' a Lionel Messi

Facundo Callejo, quien siempre se muestra activo en las plataformas virtuales, realizó una aclaración al portal Transfermarkt sobre la cantidad de goles que registra en la presente temporada. Asimismo, sorprendió al dejarle una 'advertencia' a Messi.

"Son 18 los míos… Ojo, Lío, eh. No te relajes", fue el divertido mensaje que subió en su cuenta de Twitter y desató una serie de reacciones entre sus seguidores.

Publicación de Facundo Callejo sobre Lionel Messi. Foto: captura de Twitter

Máximos goleadores de la Liga 1

El popular 'Facu' se viene consolidando como el mejor artillero del fútbol peruano en lo que va del 2025. Con 18 tantos en 6 meses, el argentino marcha en lo más alto de la nómina. Jhonny Vidales y Pablo Erustes son los principales escoltas.

Facundo Callejo (Cusco FC): 18 goles

Jhonny Vidales (Melgar): 14 goles

Pablo Erustes (Deportivo Garcilaso): 11 goles

Alejandro Hohberg (Cienciano): 11 goles.

Facundo Callejo tiene 33 años. Foto: Cusco FC

¿Cómo marcha Cusco FC en el Torneo Clausura?

Cusco FC ganó todos sus partidos en lo que va del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El equipo comandado por Miguell Rondelli sumó 4 triunfos consecutivos y se ubica en la tercera casilla del certamen con 12 unidades; sin embargo, a diferencia de los punteros Universitario y Sporting Cristal, los cusqueños ya cumplieron con su fecha de descanso.