Hincha ingresa a un local de apuestas y se burla de la derrota de Universitario ante Palmeiras

En TikTok y otras redes sociales se ha viralizado un video que generó controversia entre los cibernautas, ya que muestra el momento exacto en que un hincha, al parecer de Alianza Lima, entra a un local de apuestas para gritar los goles de Palmeiras, equipo brasileño que venció a Universitario de Deportes en la Copa Libertadores de América.

El material audiovisual fue publicado recientemente en Facebook por la página “Frío de fríos” y luego resubido por otros fanpages, así como por diversas cuentas de TikTok. Hasta el momento, el video original acumula más de 215.000 reproducciones en la plataforma, más de 4.300 reacciones y cientos de comentarios de hinchas peruanos.

¿Qué sucedió en el video?

Universitario de Deportes, actual campeón del Torneo Apertura 2025, recibió a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputó en el estadio Monumental de Ate y, lamentablemente, los dirigidos por Jorge Fossati cayeron por 4-0, un resultado que dejó un amargo sabor entre los hinchas merengues.

A pesar de la goleada, muchos hinchas de la U mantienen la esperanza de que su equipo logre una remontada histórica en el partido de vuelta, que se disputará el jueves 21 de agosto de 2025 en el estadio Allianz Parque, en São Paulo, Brasil. Como es habitual, hinchas rivales no desaprovecharon la oportunidad para burlarse de la derrota.

Como podrás apreciar en las imágenes, un joven peruano, presuntamente hincha de Alianza Lima, ingresó a una casa de apuestas donde varias personas seguían el partido entre Universitario y Palmeiras. Él comenzó a burlarse de la goleada, lo que hizo que todos los presentes voltearan a mirarlo, y luego salió rápidamente del local.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Las imágenes generaron diversas reacciones en TikTok y diversas redes sociales. Mientras algunos usuarios consideraron gracioso el video, otros lo desaprobaron, señalando que este tipo de acciones no es correcta, ya que, sin importar de qué club uno sea hincha, siempre se debe apoyar a los equipos peruanos cuando compiten en torneos internacionales.

'Frío mi causa', 'Al menos a nosotros no nos metieron 8 goles', 'No hay que escupir al cielo', 'Pero si Alianza Lima ya fue eliminado de la Copa Libertadores, ni siquiera pasó la fase de grupos', 'Si hubiera sido en mi barrio, lo apanan por chistoso', 'Entre peruanos debemos de apoyarnos y no celebrar la derrota de nuestros equipos'. Estos son algunos de los comentarios que dejó el video.