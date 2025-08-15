HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania     
Tendencias

Hincha ingresa a un local de apuestas y se burla de la derrota de Universitario ante Palmeiras

Mientras varios hinchas de Universitario seguían el partido de la Copa Libertadores, el joven ingresó al local y comenzó a gritar los goles del equipo brasileño. Video causó controversia en TikTok.

Video ha logrado tener miles de reproducciones.
Video ha logrado tener miles de reproducciones. | Foto: captura

En TikTok y otras redes sociales se ha viralizado un video que generó controversia entre los cibernautas, ya que muestra el momento exacto en que un hincha, al parecer de Alianza Lima, entra a un local de apuestas para gritar los goles de Palmeiras, equipo brasileño que venció a Universitario de Deportes en la Copa Libertadores de América.

El material audiovisual fue publicado recientemente en Facebook por la página “Frío de fríos” y luego resubido por otros fanpages, así como por diversas cuentas de TikTok. Hasta el momento, el video original acumula más de 215.000 reproducciones en la plataforma, más de 4.300 reacciones y cientos de comentarios de hinchas peruanos.

PUEDES VER: Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

lr.pe

¿Qué sucedió en el video?

Universitario de Deportes, actual campeón del Torneo Apertura 2025, recibió a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputó en el estadio Monumental de Ate y, lamentablemente, los dirigidos por Jorge Fossati cayeron por 4-0, un resultado que dejó un amargo sabor entre los hinchas merengues.

A pesar de la goleada, muchos hinchas de la U mantienen la esperanza de que su equipo logre una remontada histórica en el partido de vuelta, que se disputará el jueves 21 de agosto de 2025 en el estadio Allianz Parque, en São Paulo, Brasil. Como es habitual, hinchas rivales no desaprovecharon la oportunidad para burlarse de la derrota.

Como podrás apreciar en las imágenes, un joven peruano, presuntamente hincha de Alianza Lima, ingresó a una casa de apuestas donde varias personas seguían el partido entre Universitario y Palmeiras. Él comenzó a burlarse de la goleada, lo que hizo que todos los presentes voltearan a mirarlo, y luego salió rápidamente del local.

PUEDES VER: Postulante de la UNSA 'madrugó' para rendir su examen de admisión: "Llegué 2 de la mañana"

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Las imágenes generaron diversas reacciones en TikTok y diversas redes sociales. Mientras algunos usuarios consideraron gracioso el video, otros lo desaprobaron, señalando que este tipo de acciones no es correcta, ya que, sin importar de qué club uno sea hincha, siempre se debe apoyar a los equipos peruanos cuando compiten en torneos internacionales.

'Frío mi causa', 'Al menos a nosotros no nos metieron 8 goles', 'No hay que escupir al cielo', 'Pero si Alianza Lima ya fue eliminado de la Copa Libertadores, ni siquiera pasó la fase de grupos', 'Si hubiera sido en mi barrio, lo apanan por chistoso', 'Entre peruanos debemos de apoyarnos y no celebrar la derrota de nuestros equipos'. Estos son algunos de los comentarios que dejó el video.

Notas relacionadas
Peruano que ingresó a la UNAC confiesa que postula a la UNI por cuarta vez: "Es mi última oportunidad"

Peruano que ingresó a la UNAC confiesa que postula a la UNI por cuarta vez: "Es mi última oportunidad"

LEER MÁS
Usuarios captan supuesta 'actividad paranormal' en emblemático edificio de la Javier Prado y redes bromean: "Son Queca, Tony y Gonzalete"

Usuarios captan supuesta 'actividad paranormal' en emblemático edificio de la Javier Prado y redes bromean: "Son Queca, Tony y Gonzalete"

LEER MÁS
Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

LEER MÁS
Perrito conmueve al ‘suplicar’ por un poquito de comida a ambulante: "Una bañadita y me lo llevo"

Perrito conmueve al ‘suplicar’ por un poquito de comida a ambulante: "Una bañadita y me lo llevo"

LEER MÁS
Joven censista termina empapado mientras descansaba en la calle: “Fue de casualidad”

Joven censista termina empapado mientras descansaba en la calle: “Fue de casualidad”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre de 102 años conmueve a las redes sociales al despedirse en el hospital de su hijo de 82

Madre de 102 años conmueve a las redes sociales al despedirse en el hospital de su hijo de 82

LEER MÁS
Usuarios captan supuesta 'actividad paranormal' en emblemático edificio de la Javier Prado y redes bromean: "Son Queca, Tony y Gonzalete"

Usuarios captan supuesta 'actividad paranormal' en emblemático edificio de la Javier Prado y redes bromean: "Son Queca, Tony y Gonzalete"

LEER MÁS
Taxista sufre ruptura amorosa y la conversación de WhatsApp hace llorar a miles: "Ya no sientes amor por mí"

Taxista sufre ruptura amorosa y la conversación de WhatsApp hace llorar a miles: "Ya no sientes amor por mí"

LEER MÁS
Joven queda desconcertado al encontrar grupo con trajes extraños en la playa: “Había más gente”

Joven queda desconcertado al encontrar grupo con trajes extraños en la playa: “Había más gente”

LEER MÁS
Ingeniero egresado de universidad privada postula a la UNI y confiesa: “El nivel es diferente”

Ingeniero egresado de universidad privada postula a la UNI y confiesa: “El nivel es diferente”

LEER MÁS
Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Tendencias

Peruano que ingresó a la UNAC confiesa que postula a la UNI por cuarta vez: "Es mi última oportunidad"

Usuarios captan supuesta 'actividad paranormal' en emblemático edificio de la Javier Prado y redes bromean: "Son Queca, Tony y Gonzalete"

Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota