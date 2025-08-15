Un video publicado por el usuario jcastell90 en TikTok, captó el instante en el que las luces del edificio de Interbank, que se encuentra en la avenida Javier Prado, comenzaron a parpadear. Ante el hecho, el usuario comento lo siguiente: "Son las 3 de la mañana y algo raro está pasando en ese piso de la torre Interbank". En la descripción del video, el dueño de la cuenta pregunto a sus seguidores: "¿Notan algo?"

El video causó revuelo en TikTok, actualmente contando con 1.9 millones de vistas, más de 103.600 'me gustas', más de 3.300 comentarios y una increíble cantidad de más de 32.000 compartidos.

PUEDES VER: Joven graba 'actividad paranormal' en la estación de Barranco y usuarios bromean: "Es el Metropolitano fantasma"

Usuarios reaccionan a supuesta 'actividad paranormal' en edificio de Interbank

Tras la publicación de las imágenes en TikTok, algunos ciudadanos no dudaron en bromear sobre el hecho: "Son Queca, Tony y Gonzalete", "Limpio los baños en Interbank, hagan sus preguntas", "Son los de contabilidad que no les cuadra el balance en cierre", "soy el foco, hagan sus preguntas" o "soy el fantasma de ese piso, hagan sus preguntas".

Por otro lado, diversos usuarios compartieron sus teorías sobrenaturales sobre el suceso: "Yo trabajé ahí de seguridad. No dejan subir, amigo, por precaución. A partir de las 11, está prohibido subir. Ya hay casos que no nos quieren contar". "Soy taxista y de madrugada cruzan sombras bajando de la avenida Javier Prado a la vía expresa", comentó un hombre.

Otra persona narró lo siguiente: "Trabajé en esa torre de Interbank antes de la pandemia. Tenía tres horarios rotativos. Tengo varias anécdotas. En el horario de madrugada (3 a. m.), en el sótano 3, queda da al ingreso a la vía expresa, se escuchan gritos de niños y lamentos. Quise verificar, pero por ahí no transita nadie. Todo está cercado ¿Qué podría ser?". Mientras que otras personas buscaron desmentir las teorías sobrenaturales: "Se llama fuga eléctrica, no es un acto sobrenatural". "Suban varios técnicos a esta torre y verán que solo es un desperfecto eléctrico. ¿Misterio sin resolver? Absurdo".