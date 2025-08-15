HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania     
Tendencias

Usuarios captan supuesta 'actividad paranormal' en emblemático edificio de la Javier Prado y redes bromean: "Son Queca, Tony y Gonzalete"

Un joven grabó el momento en que las luces de un piso elevando de Interbank empezaron a apagarse y prender. El video se hizo viral en TikTok, generando reacciones graciosas y teorías sobrenaturales.

Supuesta 'actividad paranormal' en edificio de Interbank de la avenida Javier Prado.
Supuesta 'actividad paranormal' en edificio de Interbank de la avenida Javier Prado. | Foto: Composición LR/ TikTok - jcastell90

Un video publicado por el usuario jcastell90 en TikTok, captó el instante en el que las luces del edificio de Interbank, que se encuentra en la avenida Javier Prado, comenzaron a parpadear. Ante el hecho, el usuario comento lo siguiente: "Son las 3 de la mañana y algo raro está pasando en ese piso de la torre Interbank". En la descripción del video, el dueño de la cuenta pregunto a sus seguidores: "¿Notan algo?"

El video causó revuelo en TikTok, actualmente contando con 1.9 millones de vistas, más de 103.600 'me gustas', más de 3.300 comentarios y una increíble cantidad de más de 32.000 compartidos.

PUEDES VER: Joven graba 'actividad paranormal' en la estación de Barranco y usuarios bromean: "Es el Metropolitano fantasma"

Usuarios reaccionan a supuesta 'actividad paranormal' en edificio de Interbank

Tras la publicación de las imágenes en TikTok, algunos ciudadanos no dudaron en bromear sobre el hecho: "Son Queca, Tony y Gonzalete", "Limpio los baños en Interbank, hagan sus preguntas", "Son los de contabilidad que no les cuadra el balance en cierre", "soy el foco, hagan sus preguntas" o "soy el fantasma de ese piso, hagan sus preguntas".

Por otro lado, diversos usuarios compartieron sus teorías sobrenaturales sobre el suceso: "Yo trabajé ahí de seguridad. No dejan subir, amigo, por precaución. A partir de las 11, está prohibido subir. Ya hay casos que no nos quieren contar". "Soy taxista y de madrugada cruzan sombras bajando de la avenida Javier Prado a la vía expresa", comentó un hombre.

Otra persona narró lo siguiente: "Trabajé en esa torre de Interbank antes de la pandemia. Tenía tres horarios rotativos. Tengo varias anécdotas. En el horario de madrugada (3 a. m.), en el sótano 3, queda da al ingreso a la vía expresa, se escuchan gritos de niños y lamentos. Quise verificar, pero por ahí no transita nadie. Todo está cercado ¿Qué podría ser?". Mientras que otras personas buscaron desmentir las teorías sobrenaturales: "Se llama fuga eléctrica, no es un acto sobrenatural". "Suban varios técnicos a esta torre y verán que solo es un desperfecto eléctrico. ¿Misterio sin resolver? Absurdo".

Notas relacionadas
Pasajero le corta el cabello a su compañero con tijeras en pleno viaje en bus: ''Lo que faltaba''

Pasajero le corta el cabello a su compañero con tijeras en pleno viaje en bus: ''Lo que faltaba''

LEER MÁS
Joven queda desconcertado al encontrar grupo con trajes extraños en la playa: “Había más gente”

Joven queda desconcertado al encontrar grupo con trajes extraños en la playa: “Había más gente”

LEER MÁS
Se filtra vídeo de la caída de un elevador en el centro comercial Mitikah en México que dejó dos heridos

Se filtra vídeo de la caída de un elevador en el centro comercial Mitikah en México que dejó dos heridos

LEER MÁS
Perrito conmueve al ‘suplicar’ por un poquito de comida a ambulante: "Una bañadita y me lo llevo"

Perrito conmueve al ‘suplicar’ por un poquito de comida a ambulante: "Una bañadita y me lo llevo"

LEER MÁS
Joven censista termina empapado mientras descansaba en la calle: “Fue de casualidad”

Joven censista termina empapado mientras descansaba en la calle: “Fue de casualidad”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana queda en shock al ver cuánto le cobraron por una botella de agua en Las Vegas: “Casi me da un patatús”

Peruana queda en shock al ver cuánto le cobraron por una botella de agua en Las Vegas: “Casi me da un patatús”

LEER MÁS
Joven queda desconcertado al encontrar grupo con trajes extraños en la playa: “Había más gente”

Joven queda desconcertado al encontrar grupo con trajes extraños en la playa: “Había más gente”

LEER MÁS
Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

LEER MÁS
¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

LEER MÁS
Estos son los mejores memes que dejó la goleada de Palmeiras sobre Universitario en la Copa Libertadores

Estos son los mejores memes que dejó la goleada de Palmeiras sobre Universitario en la Copa Libertadores

LEER MÁS
Madre de 102 años conmueve a las redes sociales al despedirse en el hospital de su hijo de 82

Madre de 102 años conmueve a las redes sociales al despedirse en el hospital de su hijo de 82

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Las impactantes imágenes del peor incendio forestal que sufre España en su historia: hay al menos 3 muertos

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: presidentes de EE. UU. y Rusia negociaran el alto al fuego en Ucrania

Youtuber peruano fue a buscar objetos en bolsas de basura en San Isidro y encontró 'tesoro' valorizado en S/500: "Una joyita"

Tendencias

Youtuber peruano fue a buscar objetos en bolsas de basura en San Isidro y encontró 'tesoro' valorizado en S/500: "Una joyita"

Peruano queda en shock al ver precio de un par de zapatillas usadas en Marketplace: “¡Está reventadísimo!”

¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota