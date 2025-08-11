Postulante de la UNSA 'madrugó' para rendir su examen de admisión: "Llegué 2 de la mañana"

Un postulante a la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) llegó muy temprano para rendir su examen de admisión. El estudiante, proveniente de Puno, explicó que cursa el quinto grado de secundaria y optó por probar sus conocimientos en la casa universitaria de Arequipa. Su caso se viralizó rápidamente en TikTok y varios usuarios resaltaron su puntualidad.

UNSA: postulante llegó a las 2 de la mañana para rendir examen de admisión

De acuerdo al clip viral difundido en TikTok, se trata de un joven estudiante que postula a la carrera de medicina. Según relató, él salió de su domicilio en Juliaca a las 7 de la mañana y llegó a Arequipa aproximadamente a la medianoche. Acompañado de su madre, llegó a los exteriores de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) y esperó hasta el inicio del ingreso que estaba programado a las 6.30 a.m. "Llegué a las 2 de la mañana", explicó.

El muchacho explicó que optó por postular a sus 16 años porque quiere evaluar sus conocimientos a poco de terminar el colegio. Así mismo, que tendría algunas dificultades para postular en su región natal. “En Puno me piden que termine el colegio”, comentó.

Usuarios resaltaron la puntualidad del postulante de la UNSA

La historia se viralizó en TikTok, generando una gran cantidad de reacciones positivas. "A quien madruga Dios lo ayuda", "Merece ingresar", "No hay excusas", "Todo sacrificio es bueno, excelente", "Él llegó temprano viniendo desde lejos, en cambio, hay jóvenes que viven en Arequipa que llegan tarde. No a las excusas", resaltaron usuarios.

El último examen Ordinario I Fase 2026 convocó a 16.889 postulantes distribuidos en dos turnos (mañana y tarde). El examen tuvo una duración de 2 horas y 30 minutos.