Youtuber peruano fue a buscar objetos en bolsas de basura en San Isidro y encontró 'tesoro' valorizado en S/500: "Una joyita"

El influencer peruano recorrió las calles de San Isidro por 2 horas y logró encontrar calculadoras antiguas, juguetes y monedas antiguas. Sin embargo, lo que llamó más atención fue un artículo valorado en más de S/500.

El youtuber encontró 3 piezas valuados en más de S/500.
El youtuber encontró 3 piezas valuados en más de S/500.

Recolectar objetos puede llevarte a encontrar cosas valiosas, que puede llegar a ser vendido en el mercado de pulgas, obteniendo ganancias de hasta más de S/1.000. En este caso, el youtuber Juanma Mejía, del canal de YouTube Dilo nomás, se aventuró a recorrer las calles del distrito de San Isidro en busca de artículos novedosos. Su método fue revisar cada una de las bolsas de basura que ubicaba en su camino.

"Cuando vivía por acá, me sorprendió ver las cosas que tiraban. Yo una vez halle un soporte para bicicleta y lo vendí en un rato", comentó el influencer. Equipado con un coche y guantes, emprendió su búsqueda por casi 2 horas, logrando conseguir un thermo en buen estado, una calculadora, juguetes y hasta monedas antiguas. Sin embargo, lo que más impresionó al youtuber fueron los tres casetes que consiguió ubicar en una caja.

Peruano encuentra casetes valorados en más de S/500 en bolsas de basura en San Isidro

El peruano encontró tres cintas estéreos. El primero (Columbia TC8 Stereo de Santa Caravanserai) estaría valorizado en S/124.04, según consultó por la página web de eBay. El segundo, y más cotizado, era el casete de la canción 'Guitarman' del artista Bread. Esta pieza valdría en el mercado de los coleccionistas hasta US$ 243, es decir, cerca de S/860.

El tercero sería una joya de Columbia House, que cuenta con 8 pista musicales y un sello Dunhill. Este artículo, estaría valuado en US$ 30, es decir, S/106. En total, en los tres objetos estaría ganando un total de S/1.090.

"Estos tres casetes la verdad es que son una joyita. Ya averigüé. Qué bestia. Gané con esto. Me encanta la idea. Miren esta cinta. Alguien que sea coleccionista o reproductor de música. Está super bien. Creo que ya encontré algo que puedo hacer por las noches (recolectar y buscar objetos por las calles de Lima) a la par de videos en YouTube", se le oyó decir al youtuber.

